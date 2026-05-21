Cranium AI e ISTARI forjan una alianza global para impulsar la gobernanza y la seguridad de IA empresarial
Cranium AI e ISTARI forjan una alianza global para impulsar la gobernanza y la seguridad de IA empresarial
La colaboración combina la plataforma de gobernanza y seguridad de IA de Cranium con la experiencia en ciberresiliencia global de ISTARI con el objetivo de ofrecer un marco integral para el cumplimiento normativo y la gestión de riesgo de IA para empresas.
SHORT HILLS, NUEVA JERSEY--(BUSINESS WIRE)--Cranium AI, la plataforma de gobernanza y seguridad de IA integral, e ISTARI, firma de consultoría en ciberresiliencia líder, anunciaron hoy una alianza estratégica para ofrecer una solución de gobernanza y seguridad de IA integral para organizaciones globales.
En un contexto donde las organizaciones aceleran la adopción de la IA, enfrentan un desafío crucial: implementar una gobernanza de IA procesable y operativa sin perder el ritmo veloz del panorama de la IA.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
Contacts
Contactos de prensa
Cranium AI:
Betsy J. Walker
Correo electrónico: bwalker@cranium.ai
ISTARI:
Ellie Watmuff, directora de marketing global
Correo electrónico: elliewatmuff@istari-global.com