Cranium AI e ISTARI forjan una alianza global para impulsar la gobernanza y la seguridad de IA empresarial

SHORT HILLS, NUEVA JERSEY--(BUSINESS WIRE)--Cranium AI, la plataforma de gobernanza y seguridad de IA integral, e ISTARI, firma de consultoría en ciberresiliencia líder, anunciaron hoy una alianza estratégica para ofrecer una solución de gobernanza y seguridad de IA integral para organizaciones globales.

En un contexto donde las organizaciones aceleran la adopción de la IA, enfrentan un desafío crucial: implementar una gobernanza de IA procesable y operativa sin perder el ritmo veloz del panorama de la IA.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.