-

LTM heeft een bod uitgebracht tot overname van de Technology & Consulting Services-activiteit van Randstad in Europa en Australië om domeingedreven oplossingen en AI-services op schaal te brengen

Deze overeenkomst zou deel uitmaken van een 360° partnerschap met Randstad, met inbegrip van:

  • Voorgestelde overname voor USD 500M+ (€469M) bedrijfsactiviteit, in hoofdzaak in Luchtvaart & Defensie, Automobiel, Nutsvoorzieningen en BFS
  • Vijfjarig partnerschap voor IT-services om transformatie aangestuurd door AI te bevorderen voor het India Global Capability Center van Randstad
  • Strategisch talent via een MSP om LTM’s toenemende wereldwijde personeelsbestand te ondersteunen

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM en Randstad maakten bekend dat LTM een bod heeft uitgebracht om de Technology & Consulting Services-activiteit van Randstad over te nemen in Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg en Australië, goed voor een jaarlijkse omzet van USD 500+ miljoen (€469M) , om domeingedreven oplossingen en AI-services in de regio op schaal te brengen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact:
Michelle Kumar, Internationale PR, LTM - Michelle.nalinikumar@ltm.com

Industry:

LTM

NSE:LTM
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Mediacontact:
Michelle Kumar, Internationale PR, LTM - Michelle.nalinikumar@ltm.com

More News From LTM

Samenvatting: LTM lanceert BlueVerse™ Studio als centrum voor de implementatie van Enterprise Agentic AI

BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, de partner op het gebied van zakelijke creativiteit voor ’s werelds grootste bedrijven, heeft vandaag de lancering aangekondigd van zijn BlueVerse Studio in Bengaluru. Deze dient als centrum om de implementatie van Enterprise Agentic AI bij klanten te versnellen en meetbare bedrijfsresultaten te leveren. LTM blijft wereldwijd meer studio's openen om AI-innovatie te stimuleren. Het bedrijf heeft ook studio's in Londen en Mumbai. Het bedrijf investeert voor...

Samenvatting: LTM wint twee Google Cloud Partner of the Year Awards voor 2026

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, de 'Business Creativity'-partner van de grootste ondernemingen ter wereld, maakte vandaag bekend dat het twee Google Cloud Partner of the Year 2026 Awards heeft ontvangen. LTM verdient deze erkenningen voor zijn verwezenlijkingen in het Google Cloud-ecosysteem, waarmee het alle klanten helpt om schaalbare cloudtransformaties met grote impact te bevorderen. LTM won de Google Cloud Partner of the Year Award in de categorie Media & Entertainment voor de mod...

Samenvatting: LTM gepositioneerd als Leader in ISG’s Provider Lens™ Evaluation for Oracle Cloud & Technology Ecosystem 2025

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, de 'Business Creativity'-partner van de grootste ondernemingen ter wereld, werd uitgeroepen tot Leader in verschillende kwadranten in de ISG Provider Lens™ Oracle Cloud & Technology Ecosystem 2025-reports voor de Verenigde Staten en Europa door ISG (Information Services Group), een vooraanstaand internationaal bedrijf gespecialiseerd in technologieonderzoek en -advies. De ISG Provider Lens™-studie evalueert toonaangevende Oracle-ecosysteem serviceprovide...
Back to Newsroom