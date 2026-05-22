LTM heeft een bod uitgebracht tot overname van de Technology & Consulting Services-activiteit van Randstad in Europa en Australië om domeingedreven oplossingen en AI-services op schaal te brengen
LTM heeft een bod uitgebracht tot overname van de Technology & Consulting Services-activiteit van Randstad in Europa en Australië om domeingedreven oplossingen en AI-services op schaal te brengen
Deze overeenkomst zou deel uitmaken van een 360° partnerschap met Randstad, met inbegrip van:
- Voorgestelde overname voor USD 500M+ (€469M) bedrijfsactiviteit, in hoofdzaak in Luchtvaart & Defensie, Automobiel, Nutsvoorzieningen en BFS
- Vijfjarig partnerschap voor IT-services om transformatie aangestuurd door AI te bevorderen voor het India Global Capability Center van Randstad
- Strategisch talent via een MSP om LTM’s toenemende wereldwijde personeelsbestand te ondersteunen
MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM en Randstad maakten bekend dat LTM een bod heeft uitgebracht om de Technology & Consulting Services-activiteit van Randstad over te nemen in Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg en Australië, goed voor een jaarlijkse omzet van USD 500+ miljoen (€469M) , om domeingedreven oplossingen en AI-services in de regio op schaal te brengen.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Mediacontact:
Michelle Kumar, Internationale PR, LTM - Michelle.nalinikumar@ltm.com