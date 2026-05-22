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Polpharma Biologics und Tuteur unterzeichnen Lizenzvertrag über ein Biosimilar gegen Autoimmunerkrankungen

ZUG, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--Polpharma Biologics, ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen für die Entwicklung und Herstellung von Biosimilaren, hat heute die Unterzeichnung eines wichtigen Lizenzvertrags mit dem in Argentinien ansässigen Unternehmen Tuteur bekannt gegeben. Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft erhält Tuteur das exklusive Recht, ein Biosimilar gegen Autoimmunkrankheiten in Lateinamerika (LATAM) mit Ausnahme von Brasilien zu vertreiben.

Polpharma Biologics wird die volle Verantwortung für die Entwicklung und Herstellung des Biosimilars behalten. Tuteur wird verantwortlich sein für die Vermarktung, das Marketing und den Vertrieb in den lizensierten Gebieten. Durch die Zusammenarbeit sollen mehr Patienten Zugang zu hochwertigen, bezahlbaren Therapien in den entsprechenden Regionen erhalten.

„Die Partnerschaft mit Tuteur ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung unserer Mission, Biosimilare weltweit zugänglich zu machen", sagte Anjan Selz, CEO von Polpharma Biologics. „Da sie sich gut in der Region LATAM auskennen und dort geschäftlich eine starke Position haben, können sie viele Patienten mit Autoimmunkrankheiten, die unsere Therapien benötigen, dort erreichen. Gemeinsam möchten wir den Zugang zu wirksamen und erschwinglichen Behandlungsoptionen in der Region verbessern."

„Die Zusammenarbeit mit Polpharma Biologics ist ein wichtiger Meilenstein für Tuteur", sagte Jonathan Hahn, President von Tuteur. „Durch die Partnerschaft mit einer solch hochkarätigen Organisation intensivieren wir unsere Bemühungen, Patienten in Lateinamerika den Zugang zu erstklassigen Biologika zu ermöglichen."

Das derzeit in Entwicklung befindliche Biosimilar stellt eine wirksame und gut verträgliche Behandlungsmöglichkeit für Patienten mit Autoimmunerkrankungen dar. Die Zulassung soll im Verlauf der kommenden drei Jahre vorliegen.

Über Polpharma Biologics

Polpharma Biologics ist eine Gruppe von biopharmazeutischen Unternehmen, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Biosimilars für den globalen Markt spezialisiert hat. Die in der Schweiz befindliche Plattform managt die gesamte Lieferkette — von der Auswahl der Produkte und die Allokation der Investitionen über Entwicklung und Vermarktung, was einen effizienten Prozess vom Konzept bis zur Markteinführung in Kooperation mit globalen Partnern sicherstellt. Das Portfolio des Unternehmens umfasst zahlreiche Programme auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen: angefangen bei ersten Forschungen bis hin zur Vermarktung. Das internationale Team verfügt über gründliche Kennnisse im Hinblick auf die Durchführung von Programmen, Handhabung von regulatorischen Anforderungen, CMC-Integration, Entwicklung von Geräten, klinische Überwachung und Qualitätssicherung. Durch die Partnerschaft mit zuverlässigen CDMOs liefert Polpharma Biologics in wichtigen therapeutischen Bereichen End-to-End-Lösungen für Biosimilars von der Entwicklung von Zelllinien bis hin zu Endprodukten. Polpharma Biologics möchte den Zugang zu biologischen Therapien weltweit beschleunigen durch eine stabile und wachsende Pipeline von Biosimilars.

Mehr Informationen: https://polpharmabiologics.com/polpharma-biologics-and-tuteur/

Über Tuteur

Tuteur ist ein führendes Unternehmen für Spezialmedizin in Lateinamerika, das innovative Therapien und Lösungen für komplexe medizinische Anforderungen liefert. Das Unternehmen fühlt sich dem Wohl von Patienten verpflichtet und bietet operative Exzellenz durch Fachwissen über die Herstellung und den Vertrieb von Spezialmedizin an Gesundheitsdienstleister und Patienten in der Region. Tuteur expandiert in LATAM und konzentriert sich dabei auf Innovation, Effizienz und nachhaltiges Wachstum.

Mehr Informationen: https://tuteurgroup.com/

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