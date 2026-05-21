Xsolla renforce sa présence dans les pays nordiques grâce à diverses initiatives sectorielles en Suède, notamment le sponsoring officiel du salon Nordic Game 2026.

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, une entreprise mondiale spécialisée dans le commerce de jeux vidéo qui aide les développeurs à lancer, développer et monétiser leurs jeux, annonce aujourd'hui un programme complet d'événements et de lancements dans toute la Suède pendant tout le mois de mai 2026, notamment le sponsoring officiel de Nordic Game 2026.

Lors du salon Nordic Game, Xsolla présentera sa solution Web Shop, une plateforme de vente directe au consommateur (D2C) conçue pour aider les développeurs à créer et développer leurs propres boutiques en ligne en dehors des app stores traditionnelles. L'écosystème Web Shop intègre des boutiques en ligne, des outils LiveOps et des fonctionnalités d'engagement des joueurs, permettant ainsi aux studios de renforcer leurs liens avec les joueurs tout en augmentant leurs revenus et leur contrôle opérationnel.

Xsolla fera également valoir son infrastructure de paiements mondiale, capable de prendre en charge plus de 1 000 méthodes de paiement dans plus de 200 pays. Conçue pour optimiser la conversion et offrir des expériences de paiement localisées, la solution Xsolla Payments permet aux développeurs de toucher les joueurs du monde entier tout en s'adaptant aux préférences régionales et aux environnements réglementaires. Par ailleurs, Xsolla montrera comment elle met les développeurs en relation avec des propriétés intellectuelles (PI) de divertissement de qualité. En simplifiant les opportunités d'autorisations et de partenariats, Xsolla offre aux studios la possibilité d'acquérir plus de joueurs, de stimuler l'engagement grâce au LiveOps et de découvrir de nouvelles sources de monétisation.

« La Suède et l'ensemble de la région nordique constituent l'une des communautés de développement de jeux vidéo les plus innovantes et influentes au monde », a déclaré Berkley Egenes, CMO et Head of Growth chez Xsolla. « Alors que le secteur traverse des transformations majeures en matière de distribution, de monétisation et d'engagement des joueurs, nous nous attachons à permettre aux développeurs de tisser des liens durables et directes avec leurs joueurs. Grâce à notre présence aux Nordic Games, au PGC Malmö et à Xsolla Connect Malmö, nous proposons des solutions et des insights exploitables qui donnent aux studios la possibilité de se développer à l'international tout en restant ancrés dans des écosystèmes régionaux solides. »

« Les communautés de joueurs suédoises ont été parmi les premières à adopter le modèle D2C », a ajouté Danhua Wu, vice-présidente du développement commercial de la région nordique chez Xsolla. « Elles entretiennent des liens étroits, sont généreuses et n'hésitent pas à partager leurs expériences, positives comme négatives, avec leurs pairs. Elles s'entraident, créant ainsi une culture où chacun peut s'épanouir et progresser ensemble, et non pas chacun dans son coin. »

Tout en s'appuyant sur son sponsoring de Nordic Game, Xsolla s'engagera également auprès de l'ensemble de la communauté des développeurs de Malmö grâce à des activités complémentaires autour de Pocket Gamer Connects Malmö et Xsolla Connects Malmö.

Grâce à sa présence accrue en Suède, Xsolla poursuit sa mission qui consiste à fournir aux développeurs tout ce dont ils ont besoin pour réussir, en proposant des outils et des services qui simplifient les complexités liées au lancement, au développement et à la monétisation des jeux dans le monde entier.

Pour plus d'informations sur la présence de Xsolla en Suède, veuillez consulter : https://xsolla.pro/Nordic-Presence

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise de commerce internationale qui développe et fournit tout ce dont les développeurs ont besoin pour lancer, développer et monétiser leurs jeux vidéo. Basée à Los Angeles, en Californie, elle accompagne les studios de toutes tailles, des studios indépendants aux studios de jeux AAA, en leur proposant des solutions dans les domaines du D2C, des paiements intelligents, de la propriété intellectuelle liée au divertissement et des produits favorisant l’engagement des joueurs. Xsolla aide les développeurs à financer, distribuer, commercialiser et monétiser leurs jeux à grande échelle. Elle bénéficie de la confiance des entreprises à l’origine de plus de 60 % des 100 jeux les plus rentables et agit en tant qu’entité Merchant of Record officielle dans plus de 200 régions, avec un accès à plus de 1 000 moyens de paiement locaux dans le monde entier. Convaincue du bel avenir du secteur des jeux vidéo, Xsolla est déterminée à créer des opportunités et à favoriser la croissance des créateurs partout dans le monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur xsolla.com

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