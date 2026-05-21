Marquee Brands conclut un partenariat stratégique avec le groupe DAMAC en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Roberto Cavalli

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Marquee Brands, leader mondial de la gestion de marques et acteur majeur du développement de marques, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans Roberto Cavalli, dans le cadre d'un partenariat stratégique avec le groupe DAMAC, conglomérat mondial de premier plan et promoteur immobilier de luxe basé à Dubaï. La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026, après quoi le groupe DAMAC restera un actionnaire important. Fondée à Florence en 1970, la maison de luxe emblématique Roberto Cavalli, célèbre pour son design avant-gardiste et son savoir-faire italien unique, rejoint le portefeuille de marques mondiales intemporelles de Marquee Brands, qui comprend notamment Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, BCBGMAXAZRIA et Stance. L'arrivée de Roberto Cavalli renforce encore la position de Marquee Brands en tant que leader dans les secteurs du luxe et de l'art de vivre, portant le chiffre d'affaires total de son portefeuille à environ 5 milliards de dollars américains.

« Roberto Cavalli s’impose comme l’une des maisons italiennes emblématiques du luxe, dotée d’une identité créative audacieuse et d’une philosophie de marque intemporelle », a déclaré Heath Golden, PDG de Marquee Brands. « Nous voyons un potentiel extraordinaire à développer sur ces bases grâce à une gestion réfléchie de la marque et à une expansion stratégique. En partenariat avec DAMAC, leader de l’immobilier de luxe, nous continuerons à enrichir l’expérience Roberto Cavalli à l’échelle mondiale. »

Hussain Sajwani, fondateur du groupe DAMAC, a déclaré : « Roberto Cavalli est l’une des marques de luxe les plus emblématiques au monde. Après plusieurs années passées à consolider les fondations de la marque, nous avons entrepris de trouver un partenaire stratégique doté des compétences nécessaires pour faire passer la marque au niveau supérieur. Nous sommes convaincus que Marquee Brands est le partenaire idéal pour y parvenir. Compte tenu de notre attachement à la marque et de notre participation importante dans son capital, nous sommes impatients de soutenir les efforts de Marquee Brands, notamment en continuant à développer l’univers de vie Roberto Cavalli à travers des résidences de marque et des projets hôteliers dans des destinations mondiales de premier plan, un domaine qui reste entièrement détenu et géré par DAMAC. Cette collaboration marque le début d’une nouvelle ère passionnante pour la marque. Nous nous réjouissons de la voir se développer de manière importante à l’avenir. »

Marquee Brands, détenue par des fonds gérés par Neuberger, une société internationale de gestion d'actifs, poursuit l'expansion de sa plateforme internationale en acquérant des marques historiques qui trouvent un véritable écho auprès des consommateurs. Roberto Cavalli est la vingt-deuxième marque à rejoindre le portefeuille de Marquee Brands.

« Marquee Brands a mis en place un modèle économique éprouvé et efficace en termes de capital pour stimuler la croissance grâce à une gestion rigoureuse des marques, des partenariats stratégiques et une stratégie d’investissement à long terme », a déclaré Zachary Sigel, directeur général chez Neuberger et cofondateur de Marquee Brands. « L’acquisition de Roberto Cavalli renforce la confiance de Neuberger dans la plateforme et sa capacité à continuer de créer de la valeur pour les investisseurs. »

Le partenariat entre Marquee Brands et DAMAC étend la portée mondiale de la marque Roberto Cavalli, en réunissant leurs forces complémentaires et leur engagement commun à faire rayonner la légendaire maison italienne. Marquee Brands va accélérer la croissance de Roberto Cavalli en introduisant de nouvelles catégories, de nouveaux services et de nouvelles expériences de marque à travers l’Europe, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Moyen-Orient, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine.

DAMAC continuera à étendre la présence de la marque à travers des projets immobiliers résidentiels et hôteliers signés Roberto Cavalli sur les principaux marchés mondiaux, renforçant ainsi le positionnement de luxe et l’attrait de la marque. Ce partenariat crée une plateforme solide qui allie l’expertise de Marquee Brands en matière de développement international de marques au leadership de DAMAC dans l’immobilier de luxe et l’hôtellerie, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives prometteuses pour l’avenir de Roberto Cavalli.

Dans le cadre de cette transaction, Marquee Brands annonce que son partenaire milanais The Level Group (TLG) sera son principal partenaire opérationnel. TLG dirigera le développement, la fabrication et la distribution des collections femme et homme de la marque, garantissant une vision produit unifiée et haut de gamme sur les principaux marchés. En outre, TLG assumera la responsabilité des opérations de vente au détail et de commerce électronique ainsi que de la distribution en gros en Europe et aux États-Unis, renforçant ainsi la présence directe de Roberto Cavalli auprès des consommateurs et sa stratégie mondiale de vente au détail.

RBC Capital Markets a agi en tant que conseiller financier et Greenberg Traurig en tant que conseiller juridique de Marquee Brands. BDA Partners a agi en tant que conseiller financier de DAMAC Properties.

À PROPOS DE ROBERTO CAVALLI

Fondée en 1970, Roberto Cavalli est une marque italienne incontournable dans le domaine de la mode, des accessoires et de l'art de vivre de luxe. Caractérisée par une esthétique contemporaine et glamour, la marque incarne à la perfection l'excellence italienne, le savoir-faire artisanal et ses racines méditerranéennes. Le portefeuille de Roberto Cavalli se situe dans le segment du luxe et comprend les collections Home, Junior, Eyewear, Parfums, Montres et Just Cavalli. www.robertocavalli.com

À PROPOS DE MARQUEE BRANDS

Marquee Brands est le premier accélérateur de marques intemporelles, qui valorise leur potentiel et renforce leur influence à l'échelle mondiale. Soucieux de stimuler la croissance et de développer un capital de marque durable, nous collaborons avec les meilleurs fabricants, exploitants, détaillants et distributeurs afin de développer les marques sur l'ensemble des marchés et des canaux de distribution. Le portefeuille mondial de Marquee Brands s'articule autour de trois plateformes distinctes : Maison & Gastronomie, Mode & Art de vivre, Luxe, et Sport & Plein air. Le portefeuille de marques comprend Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, Emeril Lagasse, America’s Test Kitchen, BCBGMAXAZRIA, BCBG, Ben Sherman, Bruno Magli, Anti Social Social Club, Totes, Isotoner, Destination Maternity, Motherhood, A Pea in the Pod, Stance, Dakine et Body Glove. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.marqueebrands.com.

À PROPOS DE NEUBERGER PRIVATE MARKETS

Neuberger Private Markets est une division de Neuberger qui investit avec succès sur les marchés privés depuis 1987. Neuberger Private Markets investit dans diverses stratégies, classes d'actifs et zones géographiques pour le compte d'un grand nombre d'institutions et de particuliers avertis et renommés à travers le monde. Au 31 décembre 2025, Neuberger Private Markets gérait plus de 155 milliards de dollars d'engagements d'investisseurs dans les domaines des placements primaires, des co-investissements, des placements secondaires, du crédit privé et des stratégies spécialisées. Neuberger Private Markets dispose d'une équipe expérimentée et diversifiée de plus de 500 professionnels, avec une présence mondiale répartie dans 17 bureaux à travers le monde.

À PROPOS DU GROUPE DAMAC

Le groupe DAMAC est un conglomérat privé mondial fondé par Hussain Sajwani en 1982. D’abord actif dans les secteurs de la restauration et de la logistique, le groupe s’est ensuite diversifié dans de nombreux domaines, notamment l’immobilier, l’hôtellerie, les centres de données, la mode et les marchés financiers. DAMAC Properties est le plus important promoteur immobilier privé des Émirats arabes unis et du Moyen-Orient. Depuis 2002, l’entreprise occupe une position de premier plan sur le marché de l’immobilier de luxe au Moyen-Orient, en livrant des projets résidentiels, commerciaux et de loisirs primés dans la région et à l’international, notamment aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Qatar, en Jordanie, au Liban, en Irak, aux Maldives, au Canada, aux États-Unis ainsi qu’au Royaume-Uni. Depuis lors, DAMAC a livré plus de 50 000 logements et compte plus de 55 000 unités supplémentaires à différentes étapes de planification et de développement. Le groupe a également collaboré avec certaines des plus prestigieuses marques mondiales de mode et de style de vie afin de créer des expériences résidentielles haut de gamme, notamment avec Roberto Cavalli et de GRISOGONO. Fidèle à sa vision et à sa dynamique de croissance, DAMAC construit la nouvelle génération de l’habitat de luxe à l’échelle mondiale. Le groupe possède également des actifs hôteliers exploités sous des marques comme Radisson Hotels, Paramount Hotels et Rotana Hotels & Resorts, tout en poursuivant l’expansion de son portefeuille hôtelier. Au-delà de l’immobilier, DAMAC est également un acteur de premier plan du secteur des centres de données grâce à DAMAC Digital, et a fait l’acquisition des marques de luxe Roberto Cavalli et de GRISOGONO. Par l’intermédiaire de DAMAC Capital, le groupe investit dans des secteurs tournés vers l’avenir, comme les technologies, la finance et les sciences de la vie. Soucieux d’avoir un impact social positif, la Hussain Sajwani – DAMAC Foundation soutient des initiatives axées sur l’éducation, l’innovation et le développement des collectivités. Pour en savoir plus, consultez www.damacgroup.com

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