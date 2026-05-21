A Marquee Brands firma parceria estratégica com o Grupo DAMAC para participação majoritária na Roberto Cavalli

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Marquee Brands, empresa líder global em gestão de marcas e aceleradora de marcas, anunciou hoje um acordo definitivo para a aquisição de participação majoritária na Roberto Cavalli, por meio de uma parceria estratégica com o Grupo DAMAC, conglomerado global líder com sede em Dubai e incorporadora de imóveis de luxo. A transação deverá ser concluída no segundo trimestre de 2026, após o qual o Grupo DAMAC permanecerá como acionista relevante. Fundada em Florença em 1970, a Roberto Cavalli, icônica casa de luxo celebrada por seu design vanguardista e distinto artesanato italiano, junta-se ao portfólio de marcas globais atemporais da Marquee Brands, que inclui Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, BCBGMAXAZRIA e Stance. A aquisição da Roberto Cavalli fortalece ainda mais a posição da Marquee Brands como líder nos setores de luxo e estilo de vida, elevando o faturamento total do portfólio para aproximadamente US$ 5 bilhões.

“A Roberto Cavalli se destaca como uma das casas italianas de luxo mais importantes, com uma identidade criativa ousada e uma filosofia de marca duradoura”, disse Heath Golden, CEO da Marquee Brands. “Vemos um potencial extraordinário para construir sobre essa base por meio de uma gestão cuidadosa da marca e expansão estratégica. Em parceria com a DAMAC, líder em imóveis de luxo, continuaremos a elevar a experiência Roberto Cavalli em todo o mundo.”

Hussain Sajwani, fundador do DAMAC Group, afirmou: “Roberto Cavalli é uma das marcas de luxo mais distintas do mundo. Após vários anos consolidando as bases da marca, buscamos um parceiro estratégico com as habilidades necessárias para levá-la a um novo patamar. Temos certeza de que a Marquee Brands é a parceira ideal para isso. Dada a nossa admiração pela marca e a nossa significativa participação acionária, estamos ansiosos para apoiar os esforços da Marquee Brands, inclusive expandindo o estilo de vida Roberto Cavalli por meio de residências e projetos de hotelaria em destinos globais de primeira linha, uma área que permanece totalmente controlada e operada pela DAMAC. Esta colaboração marca uma nova era empolgante para a marca. Aguardamos com expectativa sua significativa expansão futura.”

A Marquee Brands, pertencente a fundos administrados pela Neuberger, uma empresa global de gestão de investimentos, continua a expandir sua plataforma global adquirindo marcas tradicionais com forte apelo junto aos consumidores. Roberto Cavalli é a vigésima segunda marca a integrar o portfólio da Marquee Brands.

“A Marquee Brands estabeleceu um modelo de negócios comprovado e eficiente em termos de capital para impulsionar o crescimento por meio de uma gestão de marca disciplinada, parcerias estratégicas e um horizonte de investimento de longo prazo”, disse Zachary Sigel, diretor-geral da Neuberger e cofundador da Marquee Brands. “A aquisição da Roberto Cavalli reforça a confiança da Neuberger na plataforma e em sua capacidade de continuar gerando valor para os investidores.”

A parceria entre a Marquee Brands e a DAMAC expande o alcance global da marca Roberto Cavalli, unindo suas forças complementares e o compromisso compartilhado de elevar a lendária maison italiana. A Marquee Brands acelerará o crescimento da Roberto Cavalli introduzindo novas categorias, serviços e experiências na Europa, Reino Unido, Estados Unidos, Oriente Médio, Ásia-Pacífico e América Latina.

A DAMAC continuará a expandir a presença da marca por meio de residências e projetos de hotelaria com a marca Roberto Cavalli em mercados globais importantes, reforçando o posicionamento de luxo e o desejo pela marca. A parceria cria uma plataforma poderosa que une a expertise da Marquee Brands no desenvolvimento de marcas globais com a liderança da DAMAC em imóveis de luxo e hotelaria, abrindo novas e significativas oportunidades para o futuro da Roberto Cavalli.

Como parte da transação, a Marquee Brands anuncia a parceria com o The Level Group (TLG), sediado em Milão, como seu principal parceiro operacional. O TLG liderará o desenvolvimento, a fabricação e a distribuição das coleções feminina e masculina da marca, garantindo uma visão de produto unificada e sofisticada em mercados-chave. Além disso, o TLG assumirá a responsabilidade pelas operações de varejo e e-commerce e pela distribuição no atacado na Europa e nos Estados Unidos, fortalecendo a presença direta ao consumidor e a estratégia global de varejo da Roberto Cavalli.

RBC Capital Markets atuou como consultor financeiro e o escritório de advocacia Greenberg Traurig como consultor jurídico da Marquee Brands. A BDA Partners atuou como consultora financeira da DAMAC Properties.

SOBRE A ROBERTO CAVALLI

Fundada em 1970, a Roberto Cavalli é uma marca italiana líder em moda, acessórios e estilo de vida de luxo. Definida por uma estética contemporânea e glamorosa, a marca é a expressão quintessencial da excelência italiana, do artesanato e de suas origens mediterrâneas. O portfólio da Roberto Cavalli está posicionado no segmento de luxo e inclui as coleções Casa, Infantil, Óculos, Perfumes, Relógios e Just Cavalli. www.robertocavalli.com

SOBRE A MARQUEE BRANDS

A Marquee Brands é a principal aceleradora de marcas atemporais, desbloqueando valor e construindo influência global. Com foco em impulsionar o crescimento e construir valor de marca sustentável, estabelecemos parcerias com os melhores fabricantes, operadores, varejistas e distribuidores para expandir as marcas em diversos mercados e canais. O portfólio global da Marquee Brands abrange três diferentes plataformas: Casa e Culinária, Moda e Estilo de Vida, Luxo e Esportes e Lazer. O portfólio de marcas inclui Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, Emeril Lagasse, America’s Test Kitchen, BCBGMAXAZRIA, BCBG, Ben Sherman, Bruno Magli, Anti Social Social Club, Totes, Isotoner, Destination Maternity, Motherhood, A Pea in the Pod, Stance, Dakine e Body Glove. Para mais informações, acesse www.marqueebrands.com.

SOBRE A NEUBERGER PRIVATE MARKETS

A Neuberger Private Markets é uma divisão da Neuberger e atua com sucesso no mercado privado desde 1987. A Neuberger Private Markets investe em diversas estratégias, classes de ativos e regiões geográficas para um grande número de instituições e indivíduos sofisticados e renomados globalmente. Em 31 de dezembro de 2025, a Neuberger Private Markets administrava mais de US$ 155 bilhões em compromissos de investidores em operações primárias, coinvestimentos, operações secundárias, crédito privado e estratégias especializadas. A Neuberger Private Markets conta com uma equipe experiente e diversificada de mais de 500 profissionais, com presença global em 17 escritórios ao redor do mundo.

SOBRE O GRUPO DAMAC

O Grupo DAMAC é um conglomerado empresarial privado global fundado por Hussain Sajwani em 1982. Iniciando suas atividades nos setores de alimentação e logística, expandiu-se para diversas áreas, incluindo imobiliário, hotelaria, data centers, moda e mercado de capitais. A DAMAC Properties é a maior incorporadora imobiliária privada dos Emirados Árabes Unidos e do Oriente Médio, e está na vanguarda do mercado imobiliário de luxo da região desde 2002, entregando empreendimentos residenciais, comerciais e de lazer premiados em toda a região e internacionalmente, incluindo nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Jordânia, Líbano, Iraque, Maldivas, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido. Desde então, a DAMAC entregou mais de 50.000 residências, com mais de 55.000 em diversas fases de planejamento e desenvolvimento, unindo forças com algumas das marcas de moda e estilo de vida mais renomadas do mundo para criar experiências de vida extraordinárias, como Roberto Cavalli e de GRISOGONO. Com uma visão consistente e um ritmo acelerado, a DAMAC está construindo a próxima geração de moradias de luxo em todo o mundo. O Grupo também possui ativos hoteleiros sob marcas como Radisson, Paramount e Rotana, com um portfólio de hospitalidade em expansão. Além do setor imobiliário, a DAMAC é líder no setor de data centers por meio da DAMAC Digital e adquiriu as marcas de luxo Roberto Cavalli e de GRISOGONO. Através da DAMAC Capital, investe em setores voltados para o futuro, como tecnologia, finanças e ciências da vida. Comprometida com o impacto social, a Fundação Hussain Sajwani – DAMAC apoia iniciativas de educação e inovação voltadas para a comunidade. Para mais informações, acesse www.damacgroup.com

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