Marquee Brands adquiere una participación mayoritaria en Roberto Cavalli a través de una alianza estratégica con DAMAC Group

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Marquee Brands, una de las principales empresas del mundo dedicadas a la gestión y el desarrollo de marcas, anunció hoy la celebración de un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en Roberto Cavalli a través de una alianza estratégica con DAMAC Group, el conglomerado internacional con sede en Dubái y líder mundial del sector inmobiliario de lujo. Se espera que la operación se concrete durante el segundo trimestre de 2026. Tras el cierre de la transacción, DAMAC Group mantendrá una participación accionaria significativa. Fundada en Florencia en 1970, Roberto Cavalli, la emblemática casa de moda italiana reconocida por su diseño vanguardista y su distintiva tradición artesanal, se incorpora al portafolio global de marcas de Marquee Brands, que incluye nombres como Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, BCBGMAXAZRIA y Stance. La incorporación de Roberto Cavalli refuerza la posición de Marquee Brands en los segmentos de lujo y estilo de vida y eleva las ventas minoristas de su cartera de marcas a aproximadamente USD 5000 millones.

“Roberto Cavalli es una de las casas de moda italianas más emblemáticas del universo del lujo, con una identidad creativa audaz y un legado que mantiene plena vigencia”, afirmó Heath Golden, director ejecutivo de Marquee Brands. “Vemos una oportunidad extraordinaria para profundizar ese legado mediante una gestión de marca sólida y una estrategia de crecimiento bien definida. Junto con DAMAC, referente en el sector inmobiliario de lujo, reforzaremos el posicionamiento global de Roberto Cavalli y enriqueceremos la experiencia de la marca para clientes de todo el mundo”.

Hussain Sajwani, fundador de DAMAC Group, señaló: “Roberto Cavalli es una de las marcas de lujo más distintivas del mundo. Luego de varios años enfocados en consolidar la marca, nos propusimos encontrar un socio estratégico con la experiencia y las capacidades necesarias para impulsar una nueva etapa de crecimiento. Estamos convencidos de que Marquee Brands es el socio ideal para alcanzar ese objetivo. Nuestro compromiso con la marca y la participación que mantendremos en la empresa nos permitirán acompañar este nuevo ciclo y respaldar los esfuerzos de Marquee Brands. Entre otras iniciativas, expandiremos la presencia de Roberto Cavalli en el segmento de estilo de vida mediante residencias y proyectos hoteleros de marca en algunos de los destinos más exclusivos del mundo, una actividad que seguirá bajo la propiedad y gestión exclusiva de DAMAC. Esta colaboración marca un hito para la marca y reafirma nuestra confianza en su extraordinario potencial de crecimiento para los próximos años”.

Marquee Brands, propiedad de fondos administrados por Neuberger, empresa global de gestión de inversiones, continúa expandiendo su plataforma internacional con la incorporación de marcas emblemáticas que mantienen una fuerte conexión con los consumidores. Roberto Cavalli se convierte así en la vigesimosegunda marca de su portafolio.

“Marquee Brands ha desarrollado un modelo de negocio probado y eficiente en términos de capital para impulsar el crecimiento mediante una gestión disciplinada de marcas, alianzas estratégicas y una visión de largo plazo”, afirmó Zachary Sigel, director general de Neuberger y cofundador de Marquee Brands. “La adquisición de Roberto Cavalli reafirma la confianza de Neuberger en esta plataforma y en su capacidad para generar valor para los inversores”.

La alianza entre Marquee Brands y DAMAC ampliará el alcance internacional de Roberto Cavalli al reunir fortalezas complementarias y una visión común para impulsar el crecimiento de esta legendaria casa de moda italiana. Marquee Brands acelerará la expansión de la marca mediante nuevas categorías de productos, servicios y experiencias en Europa, el Reino Unido, Estados Unidos, Medio Oriente, Asia-Pacífico y América Latina.

Por su parte, DAMAC ampliará la presencia de la marca mediante residencias y proyectos hoteleros Roberto Cavalli en mercados estratégicos de todo el mundo y reforzará su posicionamiento dentro del segmento de lujo. La alianza combina la experiencia de Marquee Brands en el desarrollo global de marcas con el liderazgo de DAMAC en los sectores inmobiliario y hotelero de lujo, lo que permitirá abrir nuevas oportunidades para el crecimiento futuro de Roberto Cavalli.

Como parte de la operación, Marquee Brands anunció además la designación de The Level Group (TLG), con sede en Milán, como principal socio operativo. TLG liderará el desarrollo, la fabricación y la distribución de las colecciones para mujer y hombre de la marca, con una visión de producto coherente y alineada con el posicionamiento de lujo de Roberto Cavalli en los mercados clave. Asimismo, TLG asumirá la gestión de las operaciones minoristas y de comercio electrónico, además de la distribución mayorista en Europa y Estados Unidos, con el objetivo de afianzar el vínculo directo de la marca con sus consumidores y consolidar su estrategia comercial global.

RBC Capital Markets actuó como asesor financiero de Marquee Brands, mientras que Greenberg Traurig se desempeñó como asesor legal. BDA Partners actuó como asesor financiero de DAMAC Properties.

ACERCA DE ROBERTO CAVALLI

Fundada en 1970, Roberto Cavalli es una destacada marca italiana de moda, accesorios y estilo de vida de lujo. Definida por una estética contemporánea y sofisticada, la marca representa la máxima expresión de la excelencia italiana, la tradición artesanal y sus raíces mediterráneas. El universo Roberto Cavalli ocupa una posición destacada dentro del segmento de lujo e incluye las líneas Home, Junior, Eyewear, Perfumes, Watches y Just Cavalli. Para más información, visite www.robertocavalli.com.

ACERCA DE MARQUEE BRANDS

Marquee Brands es una empresa líder en el desarrollo y expansión de marcas icónicas, dedicada a potenciar su valor y ampliar su alcance global. Con foco en el crecimiento sostenido y la construcción de marcas sólidas a largo plazo, trabaja junto a fabricantes, operadores, minoristas y distribuidores de primer nivel para impulsar su expansión en distintos mercados y canales. Su portafolio global está integrado por tres plataformas: Home & Culinary, Fashion & Lifestyle y Luxury, Active & Outdoor. Entre sus marcas se encuentran Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, Emeril Lagasse, America’s Test Kitchen, BCBGMAXAZRIA, BCBG, Ben Sherman, Bruno Magli, Anti Social Social Club, Totes, Isotoner, Destination Maternity, Motherhood, A Pea in the Pod, Stance, Dakine y Body Glove. Para más información, visite www.marqueebrands.com.

ACERCA DE NEUBERGER PRIVATE MARKETS

Neuberger Private Markets es una división de Neuberger y participa activamente en los mercados privados desde 1987, con una sólida trayectoria de inversión. La empresa invierte en múltiples estrategias, clases de activos y regiones para una amplia cartera de instituciones e inversores de reconocido prestigio en todo el mundo. Al 31 de diciembre de 2025, Neuberger Private Markets administraba más de USD 155 000 millones en capital comprometido distribuidos entre estrategias primarias, coinversiones, operaciones secundarias, crédito privado y estrategias especializadas. La empresa cuenta con un equipo de más de 500 profesionales con amplia trayectoria y presencia internacional en 17 oficinas.

ACERCA DE DAMAC GROUP

DAMAC Group es un conglomerado empresarial privado de alcance global fundado por Hussain Sajwani en 1982. Luego de iniciar sus actividades en los sectores de cáterin y logística, diversificó sus operaciones hacia sectores como bienes raíces, hotelería, centros de datos, moda y mercados de capitales. DAMAC Properties es el mayor desarrollador inmobiliario privado de los Emiratos Árabes Unidos y de Medio Oriente. Desde 2002, lidera el segmento inmobiliario de lujo de la región y ha desarrollado complejos residenciales, comerciales y recreativos premiados tanto en Medio Oriente como en mercados internacionales, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar, Jordania, Líbano, Irak, Maldivas, Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido. La empresa ha entregado más de 50 000 viviendas y cuenta con otras 55 000 en distintas etapas de planificación y ejecución. Además, ha colaborado con algunas de las marcas de moda y estilo de vida más prestigiosas del mundo, entre ellas Roberto Cavalli y de GRISOGONO, para desarrollar propuestas residenciales exclusivas. Impulsado por una visión de largo plazo y una sólida trayectoria de crecimiento, el grupo desarrolla una nueva generación de proyectos residenciales de lujo a nivel global. También posee activos hoteleros bajo marcas como Radisson, Paramount y Rotana, y continúa ampliando su cartera en este segmento. Más allá del negocio inmobiliario, DAMAC es uno de los principales actores del sector de centros de datos a través de DAMAC Digital y propietario de las marcas de lujo Roberto Cavalli y de GRISOGONO. Mediante DAMAC Capital, invierte en sectores con alto potencial de crecimiento, como tecnología, finanzas y ciencias de la vida. A través de la Fundación Hussain Sajwani–DAMAC, el grupo impulsa iniciativas de educación, innovación y desarrollo comunitario. Para más información, visite www.damacgroup.com.

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