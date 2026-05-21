Thales kondigt een strategisch samenwerking met Google Cloud aan om in Duitsland een nieuwe soevereine cloud te lanceren
- Thales en Google Cloud hebben een belangrijke partnerschapsovereenkomst ondertekend om een nieuw aanbod voor een Europese soeverein cloud in Duitsland te lanceren, die klanten geavanceerde cloudcapaciteiten aanbiedt terwijl hun gegevens vertrouwelijk, veilig en volledig soeverein worden gehouden.
- Deze oplossing zal gedijen op specifieke infrastructuur die door een nieuwe Duitse entiteit zal worden beheerd en geëxploiteerd, die volledig in handen van Thales zal zijn en door het bedrijf wordt beheerd.
- Dit aanbod is ontworpen om te voldoen aan de strenge vereisten inzake digitale soevereiniteit en wetgevende bepalingen van Duitse organisaties in de openbare sector en sterk gereglementeerde industrieën, en om te voldoen aan de criteria van het nieuwe C3A-framework dat in Duitsland van kracht is. Het is nu in Preview beschikbaar en beoogt algemene beschikbaarheid tegen eind 2026.
- Door deze nieuwe soevereine regio tot stand te brengen samen met PREMI3NS by S3NS, een dochteronderneming van Thales, markeert dit nieuwe partnerschap een primeur in de sector: een pan-Europees, geo-redundant, soeverein cloudaanbod dat een unieke oplossing biedt voor herstel bij grensoverschrijdende rampen in Europa voor Europa.
BERLIJN--(BUSINESS WIRE)--Thales, een wereldleider in hightech, kondigde vandaag een strategisch partnerschap met Google Cloud aan om in Duitsland een nieuwe soevereine cloudoplossing tot stand te brengen.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Mediacontact
Pitt Marx, Directeur Communicatie, Thales in Duitsland
+ 49 (0) 172 404 83 46
pitt.marx@thalesgroup.com
Marion Bonnet, Mediarelaties, Thales en S3NS
+33(0)6 60 38 48 92
marion.bonnet@thalesgroup.com
