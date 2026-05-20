AM Best Revisa Perspectivas a Estables y Afirma Calificaciones Crediticias de Armour Secure Insurance S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado las perspectivas a estables de positivas y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B+ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb-” (Buena) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aa-.MX” (Superior) de Armour Secure Insurance S.A. de C.V. (Armour) (Ciudad de México, México).

Las Calificaciones Crediticias (calificaciones) de Armour reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) marginal.

La revisión de las perspectivas a estables de positivas refleja la disminuida comunicación y transparencia entre la compañía tenedora, Trebuchet Group Holdings Limited, y la administración de Armour. Las perspectivas estables consideran la expectativa de AM Best de que Armour mantendrá su nivel de evaluación actual de la fortaleza de balance en el nivel fuerte, sustentado por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), mientras mantiene un fuerte desempeño operativo.

La evaluación de la fortaleza de balance como fuerte refleja la base de capital de Armour, la cual ha sido fortalecida consistentemente a través de la reinversión de las ganancias. Armour ha sido capaz de mantener una operación rentable a través de sus resultados de suscripción, reportando consistentemente suficiencia de prima que se ha beneficiado de eficiencias en los gastos de administración en los últimos años. Las utilidades netas de Armour son reforzadas por el producto financiero, el cual sigue un enfoque conservador colocando su portafolio de inversión en valores de renta fija mexicanos.

Armour es el líder del mercado de seguros de título en México con más del 70% de participación de mercado a diciembre de 2025 y con un solo competidor. El perfil de negocio de la compañía es limitado debido a su concentración en un nicho de mercado.

Acciones positivas de calificación podrían ocurrir si, de acuerdo con la opinión de AM Best, Armour y su compañía tenedora continúan mejorando la comunicación, demostrando transparencia y eficiencia en su información y sus procesos de ERM. También podrían ocurrir acciones positivas de calificación si la capitalización ajustada por riesgos continúa fortaleciéndose a través de un desempeño operativo rentable. Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si el desempeño operativo se deteriora por debajo de su evaluación actual o la capitalización ajustada por riesgos de la compañía se debilita debido a retiros de efectivo significativos o a un crecimiento excesivo de primas.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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