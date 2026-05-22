Thales anuncia una alianza estratégica con Google Cloud para desarrollar una nueva nube soberana en Alemania

BERLÍN--(BUSINESS WIRE)--Thales, líder global en tecnologías avanzadas, anunció hoy una alianza estratégica con Google Cloud para desarrollar una nueva solución de nube soberana en Alemania. A partir de la experiencia de S3NS, la filial de servicios cloud confiables de Thales en Francia y operadora de su primera región europea con soberanía digital, el acuerdo representa un paso clave para responder a la creciente demanda del mercado alemán de soluciones capaces de proteger datos sensibles frente a legislaciones extraterritoriales.

Como parte de esta iniciativa, Thales creará una nueva entidad alemana independiente de Google Cloud tanto desde el punto de vista jurídico como operativo, integrada y administrada por personal local. De este modo, ningún tercero, incluidas entidades no europeas, podrá acceder a los datos almacenados o procesados dentro de la plataforma.

“Alemania representa un mercado estratégico para las tecnologías soberanas, y esta alianza responde directamente a la necesidad de organizaciones públicas y privadas alemanas de acceder a la tecnología de Google Cloud con gestión y control local. Con esta infraestructura operada localmente, ofrecemos una solución que protege cargas de trabajo sensibles frente a cualquier normativa extraterritorial y, al mismo tiempo, cumple con los requisitos específicos de seguridad y conformidad regulatoria de nuestros clientes”, señaló Christoph Ruffner, director ejecutivo y general de Thales en Alemania.

La alianza refleja una visión compartida: permitir que organizaciones alemanas y europeas del sector público y de ámbitos altamente regulados accedan a servicios de nube que combinen tecnología de primer nivel con los más altos estándares de seguridad y control.

“Nuestra alianza con Thales en Alemania representa un paso importante en nuestro compromiso con la soberanía digital en Alemania y Europa. Al combinar la escala y la capacidad tecnológica de Google Cloud con la experiencia de Thales en ciberseguridad y control operativo local, ayudamos a que organizaciones alemanas, incluso en los sectores más críticos, puedan innovar con confianza y, al mismo tiempo, cumplir con las exigencias legales y operativas del marco regulatorio local”, afirmó Marianne Janik, vicepresidenta para Europa del Norte de Google Cloud.

Respuesta a la creciente demanda de nube soberana en Alemania

Esta nueva oferta de nube soberana para Alemania estará basada en las tecnologías y servicios más avanzados de cada uno de los socios, acercando los beneficios de la tecnología hyperscale a empresas y organizaciones del sector público para que puedan innovar de manera transparente, autónoma y segura.

La nueva entidad prevista estará estructurada para garantizar una separación operativa completa de Google Cloud, ofreciendo a los clientes las garantías legales y técnicas que requieren en un entorno cada vez más regulado. Además, esta solución fortalecerá la continuidad operativa y la confiabilidad en toda Europa.

La solución ya se encuentra en versión preliminar y su disponibilidad general está prevista para fines de 2026. Además, fue diseñada para cumplir con requisitos regulatorios como C5 y el nuevo marco C3A.

Un modelo consolidado que se expande en Europa

La expansión dará lugar a dos regiones soberanas complementarias operadas por Thales. Con un modelo tecnológico y operativo alineado con el de PREMI3NS by S3NS en Francia, esta nueva región permitirá que clientes alemanes, franceses y europeos accedan a mayores niveles de resiliencia gracias a capacidades de recuperación ante desastres entre distintas regiones europeas, sin resignar altos estándares de seguridad. Luego de obtener la certificación SecNumCloud 3.2 para su oferta PREMI3NS a fines de 2025, S3NS demostró que es posible combinar innovación en la nube de última generación con estrictos controles de seguridad, operación y protección de datos sensibles.

“S3NS celebra esta nueva alianza. Con esta región en Alemania, damos un paso clave para Europa: al aspirar tanto a la certificación SecNumCloud como al cumplimiento del marco C5-C3A en ambas regiones, este modelo de nube soberana será el primero en aspirar simultáneamente a distintos estándares locales, lo que simplifica las exigencias regulatorias para clientes multinacionales. Además, esta capacidad soberana multirregional permitirá que organizaciones europeas accedan a mayores niveles de resiliencia sin perder el control sobre sus datos”, afirmó Hélène Bringer, presidenta de S3NS y vicepresidenta de Sistemas Críticos de Información en Thales.

La presencia de Thales en Alemania, donde emplea a 2300 personas en nueve sedes y mantiene operaciones desde 1880, constituye uno de los pilares de esta alianza. Su trayectoria en misiones críticas vinculadas con defensa, seguridad, sector aeroespacial e identidad digital posiciona a la empresa como un socio estratégico para responder a los requerimientos más exigentes en materia de nube en Alemania.

Los representantes de los empleados de Thales serán informados y consultados en relación con este proyecto.

El nombre oficial de la nueva entidad alemana se anunciará en los próximos meses.

Clientes y socios destacan la alianza de nube soberana entre Thales y Google Cloud

“La transformación digital de los seguros de salud obligatorios se sustentará en tecnologías modernas de inteligencia artificial y nube. Esto será clave para que podamos seguir operando con eficiencia y foco en el cliente, especialmente frente a los desafíos que enfrenta el sistema de salud en su conjunto. Al mismo tiempo, el sector sanitario está, con razón, sujeto a los requisitos regulatorios más estrictos. Seguimos con gran interés la alianza entre Thales Alemania y Google Cloud y celebramos la llegada al mercado de este tipo de soluciones, así como la implementación de propuestas que cumplen plenamente con los estándares regulatorios. Demuestran que la innovación digital y la seguridad de los datos sin concesiones pueden coexistir, algo indispensable para generar confianza entre clientes y asegurados”. Sebastian Angerstein, responsable de Gestión de Proyectos y Soluciones de TI de AOK Niedersachsen

“La integridad es fundamental para los mercados financieros, y la soberanía digital es un componente indispensable en ese sentido. El desarrollo de una solución como Google Cloud Dedicated junto con Thales marca un avance importante para el mercado, ya que combina excelencia tecnológica con una infraestructura resiliente y distribuida entre distintos países. Este tipo de propuestas abre nuevas posibilidades para escalar procesos altamente regulados en la nube de manera segura y confiable”. Dr. Christoph Böhm, miembro del Directorio y director de Información y Operaciones de Deutsche Börse AG

“La protección y el control soberano de datos sanitarios sensibles son prioridades absolutas para el Hospital Universitario Schleswig-Holstein. Al mismo tiempo, los hospitales universitarios modernos necesitan infraestructuras avanzadas de nube e inteligencia artificial para impulsar la innovación en investigación, transferencia tecnológica y atención médica de excelencia. Desde nuestra perspectiva, la alianza entre Thales Alemania y Google Cloud combina ambas necesidades: tecnologías de nube e inteligencia artificial de última generación, junto con control local y cumplimiento regulatorio para datos sensibles y aplicaciones críticas. Este tipo de propuestas de nube soberana resulta fundamental para impulsar la transformación digital del sector de la salud de manera segura y sostenible”. Rudolf Dück, director de Información del Hospital Universitario Schleswig-Holstein

“La nueva propuesta de nube soberana de Thales Alemania y Google Cloud representa un paso natural en la evolución de nuestra cartera de servicios en la nube. Como socio tecnológico europeo y proveedor de soluciones multinube para empresas y organismos públicos, buscamos convertir la soberanía digital en una capacidad concreta para nuestros clientes. Por eso priorizamos un asesoramiento independiente de la tecnología, infraestructuras sólidas y estrategias resilientes que preservan la libertad de elección y ofrecen alternativas confiables en cualquier contexto. Esperamos seguir fortaleciendo nuestra alianza en esta área estratégica”. Melanie Schüle, directora general de Bechtle Clouds

“La soberanía digital y la protección de datos conforme a estándares europeos son requisitos fundamentales para nuestros clientes, tanto del sector público como privado, en relación con su infraestructura tecnológica. Por eso celebramos la colaboración entre Google y Thales para ofrecer una nube soberana en Alemania. Esta alianza responde a la creciente demanda de soluciones seguras y escalables para datos sensibles. Como empresa de consultoría e integrador de sistemas, acercamos estas innovaciones a nuestros clientes y facilitamos su adopción”. Volker Krug, director ejecutivo de Deloitte Alemania

“Como uno de los principales socios tecnológicos del sector público, entendemos que la soberanía digital es un requisito esencial para la transformación digital de la administración pública. La propuesta conjunta de Thales Alemania y Google Cloud, en particular Google Cloud Dedicated, complementa nuestra cartera de servicios y nos permite ofrecer a nuestros clientes una solución tecnológica de primer nivel que cumple con exigentes requisitos regulatorios. Junto con nuestros socios, acompañamos a organismos gubernamentales e instituciones públicas en su transición hacia la nube de forma segura, transparente y conforme a la normativa vigente. De esta manera, contribuimos a fortalecer la capacidad de acción del Estado en la era digital”. Thomas Garbe, director general de SoftwareOne Deutschland GmbH

Acerca de Thales

Thales (Euronext París: HO) es un líder global en tecnologías avanzadas para los sectores de defensa, aeroespacial y ciberseguridad e identidad digital. Su cartera de soluciones y servicios innovadores contribuye a abordar desafíos clave en materia de soberanía, seguridad, sostenibilidad e inclusión.

El Grupo invierte más de 4500 millones de euros al año en investigación y desarrollo en áreas estratégicas, especialmente en entornos críticos como inteligencia artificial, ciberseguridad, tecnologías cuánticas y nube.

Thales cuenta con más de 85 000 empleados en 65 países. En 2025, registró ventas por 22 100 millones de euros.

Con sede en Ditzingen, Thales Alemania es una de las principales filiales nacionales del Grupo. La empresa emplea a 2300 personas* en nueve sedes y desarrolla actividades propias de investigación, desarrollo y fabricación. En 2025, Thales Deutschland registró ventas por 670 millones de euros*, generadas principalmente en Alemania. Con más de un siglo de presencia en el país, Thales combina la tradición de la ingeniería alemana con tecnologías de vanguardia. Como referente del sector tecnológico alemán, ofrece sistemas de reconocimiento, radar, comunicaciones e información de última generación, además de soluciones y servicios para la seguridad del transporte aéreo y marítimo, tanto en el ámbito civil como militar. Su oferta también incluye una amplia cartera de soluciones de ciberseguridad. Asimismo, en su planta de Ulm desarrolla y fabrica componentes para satélites.

En Alemania, Thales trabaja para impulsar el crecimiento sostenible de sus clientes. Sus relaciones con organizaciones de todo el mundo y con socios locales e internacionales de ingeniería e investigación se basan en la confianza y la colaboración a largo plazo.

* De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), sin incluir empresas conjuntas (joint ventures). Thales Deutschland también obtuvo ingresos significativos a través de sus participaciones en empresas conjuntas.

Acerca de Google Cloud

Google Cloud ofrece una plataforma integral de inteligencia artificial que reúne infraestructura especializada, modelos líderes como Gemini, capacidades avanzadas de gestión de datos, soluciones de seguridad multinube, herramientas para desarrolladores y aplicaciones inteligentes. Esta combinación permite a las organizaciones acelerar su transformación y desarrollar nuevas capacidades para la era de la IA agéntica. Clientes de más de 200 países y territorios confían en Google Cloud como socio tecnológico para impulsar la innovación, optimizar operaciones y desarrollar nuevas capacidades basadas en inteligencia artificial.

Las imágenes más recientes de Thales y de sus actividades en los sectores de defensa, aeroespacial, ciberseguridad y digital están disponibles en la biblioteca multimedia de Thales. Para solicitudes específicas, comuníquese con el equipo de relaciones con la prensa.

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