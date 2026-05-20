Thales annonce un partenariat stratégique avec Google Cloud pour lancer un nouveau cloud souverain en Allemagne

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Thales, leader mondial des hautes technologies dans les domaines de la défense, de l'aérospatial, de la cybersécurité et du digital, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Google Cloud afin d'établir une nouvelle région de cloud souverain en Allemagne. S'appuyant sur le succès de S3NS, la filiale de cloud de confiance de Thales en France et opératrice de sa première région de cloud souverain en Europe, cet accord marque une étape décisive pour répondre à la demande du marché allemand en solutions souveraines protégeant les données sensibles des lois extraterritoriales.

Cette nouvelle entité allemande, juridiquement et opérationnellement indépendante de Google Cloud, sera dotée d'un personnel et d'une direction allemands. Cela garantira qu'aucun tiers, y compris les entités non européennes, ne pourra accéder aux données qui y sont stockées ou traitées.

« L’Allemagne représente un marché critique pour les technologies souveraines. Ce partenariat répond directement aux attentes des entreprises et des organismes publics allemands qui souhaitent bénéficier de la puissance technologique de Google Cloud sous un contrôle allemand total. En annonçant cette infrastructure exploitée localement, nous apportons une solution qui garantit la protection des workloads sensibles contre toute législation extraterritoriale, tout en répondant aux exigences uniques de sécurité et de conformité de nos clients », a déclaré Christoph Ruffner, directeur général de Thales en Allemagne.

Ce partenariat reflète une conviction partagée : les organisations allemandes et européennes du secteur public et des industries hautement régulées doivent pouvoir bénéficier de services cloud combinant une technologie de classe mondiale avec les normes de sécurité et de contrôle les plus strictes.

« Notre partenariat avec Thales en Allemagne constitue une étape majeure dans notre engagement en faveur de la souveraineté numérique en Allemagne et en Europe. En associant la puissance et l'envergure de Google Cloud à la profonde expertise de Thales en cybersécurité et en contrôle opérationnel local, nous permettons aux organisations allemandes, même dans les secteurs les plus sensibles, d'innover en toute confiance, tout en respectant les garanties juridiques et opérationnelles spécifiquement requises par la réglementation locale », a déclaré Marianne Janik, vice-présidente EMEA Nord chez Google Cloud.

Répondre au besoin d'offres de cloud souverain en Allemagne

Cette nouvelle offre de cloud souverain en Allemagne s'appuiera sur les technologies et services les plus avancés de chaque partenaire. Elle apportera tous les avantages du cloud à grande échelle (hyperscale) pour que les entreprises et le secteur public puissent innover de manière transparente, autonome et sécurisée. La future entité sera structurée de manière à assurer une séparation opérationnelle complète avec Google Cloud, offrant ainsi aux clients les garanties juridiques et techniques nécessaires dans un environnement de plus en plus réglementé. De plus, cette nouvelle solution apportera des garanties renforcées de continuité et de fiabilité à travers l'Europe.

La solution est disponible dès à présent en Early Access et devrait être disponible pour tous d'ici la fin de l'année 2026, répondant par la suite aux exigences réglementaires applicables en Allemagne, notamment les critères C5 et le nouveau cadre C3A.

Un modèle éprouvé, désormais déployé à l'échelle européenne

Cette expansion donne naissance à deux régions souveraines complémentaires. Dotée d'un modèle technologique et opérationnel identique à celui de l'offre PREMI3NS par S3NS en France, cette nouvelle région permettra également aux clients allemands, français et européens de bénéficier d'une résilience accrue grâce à des capacités de reprise d'activité entre les deux régions, tout en maintenant des standards de sécurité élevés. Ayant obtenu la qualification SecNumCloud 3.2 pour son offre PREMI3NS fin 2025, S3NS démontre que l'innovation cloud de pointe peut parfaitement s'associer à une sécurité stricte, un contrôle opérationnel et une protection forte des données sensibles.

« S3NS est ravi d’accueillir ce nouveau partenariat. Avec cette région allemande, nous bâtissons une première européenne : en ciblant simultanément la qualification SecNumCloud et le cadre C5 – C3A sur les deux régions, c'est la première fois qu'un modèle de cloud de confiance vise différentes certifications locales, ce qui simplifiera considérablement la mise en conformité des clients multinationaux. En proposant cette capacité de garantie de sécurité, multi-région, nous permettrons aux organisations européennes de bénéficier d'une résilience renforcée, sans jamais faire de compromis sur la souveraineté », a déclaré Hélène Bringer, présidente de S3NS et vice-présidente des systèmes d'information critiques chez Thales.

Thales en Allemagne, acteur industriel employant 2 300 collaborateurs sur neuf sites et présent dans le pays depuis 1880, constitue le socle de ce partenariat. Son expertise de longue date dans les missions critiques au sein de la défense, de la sécurité, de l'aéronautique et de l'identité numérique positionne Thales comme le partenaire naturel pour répondre aux exigences cloud les plus sensibles de l'Allemagne.

Les instances représentatives du personnel de Thales concernées seront informées et consultées sur ce projet.

Le nom officiel de cette nouvelle entité allemande sera dévoilé dans les prochains mois.

Les clients et partenaires allemands saluent le partenariat entre Thales et Google Cloud

« La protection et le contrôle souverain des données de santé sensibles sont une priorité absolue pour le centre hospitalier universitaire de Schleswig-Holstein. En parallèle, les hôpitaux universitaires modernes ont besoin d'infrastructures cloud et d'IA puissantes et hautement évolutives (scalable) pour mener efficacement l'innovation au plus haut niveau dans la recherche, la transposition clinique et les soins aux patients. À nos yeux, le partenariat entre Thales Allemagne et Google Cloud combine ces deux impératifs : des technologies cloud et d'IA modernes d'un niveau d'innovation international, ainsi qu'un contrôle localisé et une conformité réglementaire pour les données sensibles et les applications critiques. De telles approches de cloud souverain constituent une brique essentielle pour mettre en œuvre les innovations numériques dans le secteur de la santé de manière responsable et pérenne. » Rudolf Dück, DSI du Centre Hospitalier Universitaire de Schleswig-Holstein

« La transformation numérique de l'assurance maladie obligatoire reposera sur les fondations des technologies modernes d'IA et de cloud. Cela sera crucial pour continuer à fonctionner de manière efficace et être concentrés sur les attentes de nos clients sur le marché, en particulier face aux défis imminents qui attendent l'ensemble du système d'assurance maladie. Dans le même temps, le secteur de la santé est — à juste titre — soumis aux exigences réglementaires les plus strictes. Nous suivons avec un grand intérêt le partenariat entre Thales Allemagne et Google Cloud ; nous saluons l'arrivée de telles approches de solutions sur le marché et, par extension, la mise en œuvre de solutions pleinement conformes aux normes réglementaires. Elles démontrent que l'innovation numérique et une sécurité des données sans compromis peuvent bel et bien aller de pair — une condition absolue pour gagner la confiance des clients et des assurés. » Sebastian Angerstein, Responsable de la gestion des projets et des solutions informatiques, AOK Niedersachsen

« La souveraineté numérique et la protection des données conformément aux normes européennes sont des exigences clés pour nos clients — tant dans le secteur privé que public — concernant leur infrastructure technologique. Nous saluons donc la collaboration entre Google et Thales pour fournir un cloud souverain en Allemagne. Ce partenariat représente une réponse logique à la demande croissante de solutions hautement sécurisées et évolutives pour les données sensibles. En tant que cabinet de conseil et intégrateur de systèmes, nous permettons à nos clients d'accéder directement à ces innovations. » Volker Krug, PDG de Deloitte Allemagne

« La nouvelle offre de cloud souverain de Thales Allemagne et Google Cloud représente une évolution cohérente et d'avenir pour notre large portefeuille cloud. En tant que partenaire informatique européen orienté vers l'avenir et courtier multi-cloud pour les entreprises et le secteur public, notre ambition est de rendre la souveraineté numérique concrète et opérationnelle. C'est pourquoi nous attachons une grande importance au conseil agnostique sur le plan technologique, à des infrastructures robustes et à des stratégies résilientes qui préservent la liberté de choix et offrent à nos clients des pistes d'action fiables dans toutes les situations. Nous nous réjouissons à l'idée de renforcer encore notre partenariat fructueux dans ce domaine clé. » Melanie Schüle, Directrice Générale de Bechtle Clouds

« En tant que l'un des principaux partenaires du secteur public, nous considérons que la souveraineté numérique est la condition fondamentale de la transformation numérique de l'administration publique. L'offre conjointe de Thales Allemagne et Google Cloud — plus précisément Google Cloud Dedicated — complète parfaitement notre portefeuille, nous permettant de fournir à nos clients une solution technologiquement de premier ordre qui répond à des exigences réglementaires strictes. Ensemble avec nos partenaires, nous guidons les agences gouvernementales et les institutions publiques dans leur transition vers le cloud de manière sécurisée, transparente et juridiquement conforme, renforçant ainsi durablement la capacité d'action de l'État à l'ère numérique. » Thomas Garbe, Directeur Général de SoftwareOne Deutschland GmbH

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies pour les secteurs de la Défense, de l’Aérospatial et de la Cybersécurité & Digital. Son portefeuille de produits et de services innovants contribue à répondre à plusieurs défis majeurs : souveraineté, sécurité, durabilité et inclusion.

Le Groupe consacre 4,5 milliards d’euros par an à la Recherche & Développement dans des domaines clés, en particulier pour les environnements critiques, tels que l’Intelligence Artificielle, la Cybersécurité, le Quantique et les technologies du Cloud.

Thales compte plus de 85 000 collaborateurs dans 65 pays. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 22,1 milliards d'euros.

Des images récentes de Thales et de ses activités dans les domaines de la défense, de l’aérospatiale et du cyber et du digital sont disponibles sur la Médiathèque de Thales. Pour toute demande spécifique, veuillez contacter l’équipe des relations média.

Thales en Allemagne a son siège social à Ditzingen et constitue l'une des filiales nationales les plus importantes du groupe Thales. L'entreprise emploie 2 300 personnes réparties sur 9 sites, où elle assure ses propres activités de production et de développement. En 2025, Thales Allemagne a généré un chiffre d'affaires de 670 millions d'euros, représentant une valeur ajoutée majoritairement produite en Allemagne. Thales s'appuie sur une tradition technologique allemande de plus d'un siècle. En tant que groupe de hautes technologies et intégrateur de systèmes de premier plan, reconnu en Allemagne, il incarne l'excellence de la tradition d'ingénierie allemande.

Thales propose à ses clients nationaux et internationaux des systèmes de reconnaissance, de radar, de communication et d'information à la pointe de la technologie, hautement sécurisés et ultra-fiables. L'entreprise fournit également des services pour la sécurité des transports maritimes et aériens, répondant aux besoins de protection civile et militaire. De plus, Thales en Allemagne dispose d’un large portefeuille de solutions informatiques dédiées à la cybersécurité. Sur son site d'Ulm, l'entreprise développe et fabrique également des composants pour satellites.

Thales en Allemagne place la réussite de ses clients au cœur de ses priorités. Ses partenariats commerciaux avec des clients du monde entier, ainsi qu'avec des partenaires locaux et internationaux dans les domaines de l'ingénierie et de la recherche, reposent sur une confiance mutuelle.

*Selon les normes comptables internationales (IAS), hors coentreprises (Joint Ventures). Thales Allemagne a également généré des revenus substantiels via ses investissements dans des coentreprises.

A propos de Google Cloud

Google Cloud propose une pile d’IA puissante et optimisée, notamment une infrastructure d’IA, des modèles de pointe comme Gemini, des capacités de gestion des données, des solutions multicloud et de sécurité, une plateforme et des outils pour les développeurs, ainsi que des agents et des applications. Cette offre permet aux entreprises de transformer leur activité pour l’ère de l’Agentique.

Google Cloud est le partenaire technologique de confiance d’organisations dans plus de 200 pays et régions.

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