Xsolla et la Dubai Films and Games Commission concluent un partenariat stratégique pour mettre en relation les développeurs basés à Dubaï avec les marchés mondiaux

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, l’une des principales entreprises mondiales de commerce de jeux vidéo, et le Dubai Games Commissioner, en coordination avec la Dubai Films and Games Commission, ont annoncé un partenariat stratégique pluriannuel visant à accélérer le développement de l’industrie du jeu vidéo et à élargir l’accès commercial pour les développeurs opérant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L’annonce a été faite lors du GamesBeat Summit 2026 à Los Angeles, en Californie. Ce partenariat associera l’infrastructure commerciale mondiale de Xsolla, comprenant des boutiques en ligne directes aux consommateurs, des solutions de paiement intelligentes prenant en charge plus de 1 000 méthodes de paiement dans plus de 200 pays, ainsi que des outils d’engagement des joueurs, à la mission de la DFGC visant à faire de Dubaï une destination de classe mondiale pour le développement et l’édition de jeux vidéo.

Ensemble, les deux organisations lanceront un programme commun d’accélération de studios à Dubaï, coproduiront des analyses de marché faisant autorité sur l’industrie du jeu vidéo et créeront des passerelles réciproques pour les développeurs et les leaders du secteur à travers leurs réseaux mondiaux et leurs événements phares.

« L’industrie du jeu vidéo est de plus en plus façonnée par des marchés qui investissent massivement dans la mise en place d’une infrastructure commerciale adaptée », déclare Rytis Joseph Jan, vice-président principal des initiatives stratégiques mondiales et des partenariats chez Xsolla. « Dubaï a réalisé ces investissements pour l’avenir de l’industrie. Ce partenariat vise à transformer cette ambition en opportunités concrètes et durables pour les développeurs basés ici et pour les studios internationaux qui souhaitent participer à ce qui est en train de se construire. »

« Pour la Dubai Films and Games Commission, ce partenariat est l’expression directe de notre mission : faire de Dubaï l’une des principales destinations mondiales pour le développement et l’édition de jeux », déclare Faisal Kazim, commissaire aux jeux à la Dubai Films and Games Commission. « La portée mondiale et l’infrastructure commerciale de Xsolla apportent à notre marché quelque chose qu’il n’avait pas auparavant : une voie éprouvée et évolutive vers le monde. »

« La région MENA est actuellement l’un des marchés du jeu vidéo qui connaît la croissance la plus rapide, et Dubaï est au cœur de cette croissance », déclare Berkley Egenes, directeur du marketing et de la croissance chez Xsolla. « Ensemble, nous mettons en place tout ce qu’il faut pour aider les développeurs locaux, quelle que soit leur taille, à transformer leur succès régional en une présence mondiale. »

Cette annonce s’inscrit dans le prolongement d’une relation de plus en plus étroite entre les deux organisations. M. Kazim a également participé, aux côtés de M. Egenes, à la table ronde Global State of Play du GamesBeat Summit, au cours de laquelle les deux hommes ont examiné les principales tendances et évolutions qui redessinent l’industrie du jeu vidéo à l’échelle mondiale, une conversation qui reflète le type d’engagement entre pairs qui fait avancer ce partenariat.

Ce partenariat intervient alors que le marché des jeux vidéo aux Émirats arabes unis poursuit son expansion rapide, portée par un fort engagement des consommateurs, des investissements publics accrus dans les industries créatives et la vision de Dubaï de devenir une plaque tournante régionale pour la technologie et le divertissement. Les deux organisations prévoient d’annoncer plus de détails sur leurs programmes communs et leurs initiatives régionales dans les mois à venir.

Pour en savoir plus sur les partenariats stratégiques et les initiatives d’expansion commerciale de Xsolla, rendez-vous sur : https://xsolla.pro/DFGC

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise de commerce internationale qui développe et fournit tout ce dont les développeurs ont besoin pour lancer, développer et monétiser leurs jeux vidéo. Basée à Los Angeles, en Californie, elle accompagne les studios de toutes tailles, des studios indépendants aux studios de jeux AAA, en leur proposant des solutions dans les domaines du D2C, des paiements intelligents, de la propriété intellectuelle liée au divertissement et des produits favorisant l’engagement des joueurs. Xsolla aide les développeurs à financer, distribuer, commercialiser et monétiser leurs jeux à grande échelle. Elle bénéficie de la confiance des entreprises à l’origine de plus de 60 % des 100 jeux les plus rentables et agit en tant qu’entité Merchant of Record officielle dans plus de 200 régions, avec un accès à plus de 1 000 moyens de paiement locaux dans le monde entier. Convaincue du bel avenir du secteur des jeux vidéo, Xsolla est déterminée à créer des opportunités et à favoriser la croissance des créateurs partout dans le monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur xsolla.com

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