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HTEC e Motion Applied: una collaborazione costruita su prestazioni, precisione e innovazione

original HTEC, a global AI-first engineering and digital product development company, and Motion Applied are expanding their collaboration following a successful track record in developing advanced solutions for the motorsport and transportation industry.

HTEC, a global AI-first engineering and digital product development company, and Motion Applied are expanding their collaboration following a successful track record in developing advanced solutions for the motorsport and transportation industry.

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--HTEC, azienda globale specializzata nell'ingegneria e nello sviluppo di prodotti digitali incentrati sull'IA, e Motion Applied stanno espandendo la loro collaborazione a seguito di un'esperienza riuscita nello sviluppo di soluzioni avanzate all'interno di diversi settori. Motion Applied offre soluzioni di ingegneria e tecnologia nei settori degli sport motoristici, dell'elettrificazione e dei trasporti, contribuendo con 35 anni di tradizione ai massimi livelli nel mondo degli sport motoristici e un'eccellenza ingegneristica perfezionata in pista, applicate allo sviluppo di sistemi ad alte prestazioni e al loro impiego al di fuori dei circuiti.

Le due aziende hanno lavorato a stretto contatto a iniziative di ingegneria complesse, contribuendo allo sviluppo di sistemi ad alte prestazioni, connessi e incentrati sui dati.

HTEC ha rivestito un ruolo fondamentale nell'offrire supporto allo sviluppo di sistemi sofisticati, contribuendo con la sua esperienza negli ambiti di ingegneria software, architettura di sistema, elaborazione dei dati in tempo reale e convalida.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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