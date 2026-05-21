Xsolla y la Comisión de Cine y Juegos de Dubái inician una alianza estratégica para conectar a los desarrolladores radicados en Dubái con los mercados globales

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa líder mundial en comercio de videojuegos y el Comisionado de Juegos de Dubái, en coordinación con la Comisión de Cine y Juegos de Dubái, han anunciado una alianza estratégica plurianual para agilizar el desarrollo de la industria de los videojuegos y ampliar el acceso comercial de los desarrolladores que operan en Oriente Medio y el norte de África. Este anuncio se realizó durante la cumbre GamesBeat Summit 2026 en Los Ángeles, California. La asociación unirá la infraestructura de comercio global de Xsolla, que consta de tiendas directas al consumidor, pagos inteligentes a través de más de 1000 métodos de pago en más de 200 zonas geográficas y herramientas de interacción con los jugadores, con el mandato de la DFGC de convertir a Dubái en un destino de primer orden para el desarrollo y la publicación de los videojuegos.

Ambas organizaciones colaborarán para poner en marcha un programa conjunto de aceleración de estudios en Dubái, coproducirán información de mercado fiable sobre la industria de los videojuegos y crearán vías recíprocas para los desarrolladores y líderes del sector a través de sus redes globales y eventos emblemáticos.

"La industria de los videojuegos está cada vez más determinada por aquellos mercados que invierten seriamente en la construcción de la infraestructura comercial adecuada", subrayó Rytis Joseph Jan, vicepresidente sénior de Iniciativas Estratégicas Globales y Alianzas de Xsolla. "Dubái ha realizado estas inversiones pensando en el futuro de la industria. Esta asociación apunta a convertir esa ambición en una oportunidad real y duradera para los desarrolladores que tengan su sede aquí y para los estudios internacionales que quieran formar parte de lo que se está construyendo".

"Para la Comisión de Cine y Juegos de Dubái, esta asociación es una expresión directa de nuestra misión de convertir a Dubái en uno de los principales destinos mundiales para el desarrollo y la publicación de videojuegos", señaló Faisal Kazim, Comisionado de Juegos de la Comisión de Cine y Juegos de Dubái. "El alcance mundial y la infraestructura comercial de Xsolla aportan a nuestro mercado algo que antes no tenía: una vía probada y escalable hacia el mundo".

"La región de Oriente Medio y el norte de África es uno de los mercados de videojuegos de más rápido crecimiento en la actualidad, y Dubái se encuentra en el centro de este crecimiento», afirmó Berkley Egenes, director de marketing y crecimiento de Xsolla. "Juntos estamos trabajando para crear todo lo necesario para ayudar a los desarrolladores locales de cualquier tamaño a convertir el éxito regional en alcance mundial".

Este anuncio tiene su fundamento en la relación cada vez más estrecha entre ambas organizaciones. Asimismo, Kazim participó en la mesa redonda "Global State of Play" de la GamesBeat Summit junto a Egenes, donde ambos analizaron las tendencias y cambios clave que están transformando la industria de los videojuegos en todo el mundo, una conversación que refleja el tipo de colaboración entre iguales que impulsa esta asociación.

Esta colaboración llega en el marco de una rápida expansión del mercado de los videojuegos en los Emiratos Árabes Unidos, de la mano del compromiso sólido de los consumidores, una mayor inversión gubernamental en las industrias creativas y la visión de Dubái de funcionar como centro regional de tecnología y entretenimiento. Ambas organizaciones tienen previsto anunciar más detalles sobre la programación conjunta y las activaciones regionales en los próximos meses.

Para saber más sobre las colaboraciones estratégicas y las iniciativas de expansión de mercado de Xsolla, visite: https://xsolla.pro/DFGC

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa global de soluciones comerciales para videojuegos que desarrolla y ofrece todo lo que los desarrolladores necesitan para lanzar, hacer crecer y monetizar sus juegos. Con sede en Los Ángeles (California), la compañía da soporte a estudios de todos los tamaños, desde independientes hasta AAA, con soluciones que abarcan el comercio directo al consumidor, pagos inteligentes, propiedad intelectual del entretenimiento y herramientas de interacción con jugadores. Xsolla acompaña a los desarrolladores en todas las fases del ciclo de vida de sus juegos (financiación, distribución, marketing y monetización), ayudándoles a escalar sus proyectos a nivel global. Con la confianza de más del 60 % de los 100 juegos con mayor facturación, Xsolla actúa como entidad responsable de la gestión de los pagos en más de 200 mercados y ofrece acceso a más de 1000 métodos de pago locales en todo el mundo. Con una firme apuesta por el futuro del videojuego, Xsolla trabaja para conectar oportunidades y potenciar el crecimiento de los creadores a escala global.

Para más información, visite xsolla.com

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.