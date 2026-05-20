Syngenta brengt haar Flowers-activiteiten onder in een joint venture met Dümmen Orange

Basel, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Syngenta Group kondigt vandaag de ondertekening aan van een overeenkomst om haar Flowers-activiteiten samen te laten gaan in een strategische joint venture met Dümmen Orange, waarmee twee wereldwijde spelers in de veredeling en vermeerdering van snijbloemen en sierplanten samenkomen. Dit partnerschap betekent een belangrijke stap vooruit voor beide organisaties om samen telers wereldwijd beter te kunnen bedienen. De aandeelhouders van beide bedrijven hebben de deal formeel goedgekeurd, en de afronding van de overdracht is onderhevig aan eventuele noodzakelijke wettelijke goedkeuringen. Syngenta Group zal een aanzienlijk economisch belang behouden in de joint venture.

"We zijn trots op de 120-jarige geschiedenis van onze Syngenta Flowers business en deze joint venture stelt ons in staat om dat wat onze collega's door de jaren heen hebben opgebouwd, te blijven volgen," zegt Matthew Johnston, Global Head van Syngenta's groentezaden en bloemenactiviteiten. "Deze beslissing sluit ook aan bij Syngenta's focus om toekomstige investeringen te richten op kernactiviteiten en -markten waar we de grootste groeikansen hebben."

Het nieuwe bedrijf zal diepgaande kennis in de industrie en operationele ervaring in de sector combineren met een sterke ondernemersmentaliteit. Dümmen Orange en Syngenta Flowers zijn van plan hun krachten te bundelen om een veerkrachtige onderneming op te bouwen. De joint venture zal de complementaire portfolio’s van beide bedrijven samenbrengen, waarbij de expertise van Dümmen Orange in snijbloemen en Syngenta's leiderschap in zaadvariëteiten wordt gecombineerd, samen met de portfolio’s van eenjarige planten, vaste planten en potplanten die beide bedrijven in de loop van decennia hebben opgebouwd. Geavanceerde R&D-mogelijkheden, geoptimaliseerde productieprocessen en uitgebreide commerciële netwerken zullen worden geïntegreerd om de efficiëntie te verbeteren en beter te voldoen aan de behoeften van de klant.

Rabobank fungeerde als exclusief financieel adviseur van Syngenta en UBS als exclusief financieel adviseur van Dümmen Orange en haar aandeelhouders.

De gecombineerde entiteit, waarvan de naam later bekend zal worden, heeft als doel duurzame meerwaarde te leveren aan klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Over Syngenta Group

Syngenta Group is een van 's werelds grootste landbouwinnovatiebedrijven en heeft meer dan 50.000 medewerkers in meer dan 90 landen. Syngenta Group richt zich op het ontwikkelen van technologieën en landbouwpraktijken die boeren versterken, zodat zij de transformatie kunnen doorvoeren die nodig is om de wereldbevolking te voeden en tegelijkertijd onze planeet te behouden. De gedurfde wetenschappelijke ontdekkingen van Syngenta Group leveren op grotere schaal betere voordelen op voor boeren en de samenleving dan ooit tevoren. Geleid door haar Duurzaamheidsdoel ondersteunt Syngenta Group boeren om gezondere planten te kweken in gezondere grond met een hogere opbrengst.

Syngenta Group, dat geregistreerd is in Shanghai, China, en het managementhoofdkantoor in Zwitserland heeft, put zijn kracht uit haar vier bedrijfseenheden: Syngenta Crop Protection, met het hoofdkantoor in Zwitserland; Syngenta Seeds, met hoofdkantoor in de Verenigde Staten; ADAMA,® met het hoofdkantoor in Israël; en Syngenta Group China.

Waarschuwende opmerking over toekomstgerichte verklaringen

Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, die kunnen worden herkend aan terminologie zoals "verwacht", "zou", "wil," "potentieel", "plannen", "vooruitzichten", "geschat", "doel", "op schema" en soortgelijke uitdrukkingen. Dergelijke verklaringen kunnen onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van deze verklaringen. Voor Syngenta Group omvatten dergelijke risico's en onzekerheden onder andere risico's met betrekking tot juridische procedures, goedkeuringen van regelgeving, ontwikkeling van nieuwe producten, toenemende concurrentie, kredietrisico van klanten, algemene economische en marktomstandigheden, herfinancieringsrisico, renteschommelingen en toegang tot kapitaalmarkten, naleving en herstel, veranderende milieu- en duurzaamheidsregelgeving, wijzigingen in landbouwbeleid of subsidieregimes, intellectuele eigendomsrechten, implementatie van organisatorische veranderingen, aantasting van immateriële activa, consumentenperceptie van genetisch gemodificeerde gewassen en organismen of gewasbeschermingschemicaliën, klimaatvariaties, schommelingen in wisselkoersen en/of graanprijzen, verstoringen in de toeleveringsketen, (geo)politieke risico's, handelsbeperkingen, sancties en exportcontroles, natuurrampen en schendingen van gegevensbeveiliging of andere verstoringen van informatietechnologie. Syngenta Group is niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen bij te werken om de werkelijke resultaten, gewijzigde aannames of andere factoren weer te geven.

