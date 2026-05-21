Marquee Brands与DAMAC Group达成收购Roberto Cavalli多数股权的战略合作

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球顶尖品牌管理公司及领先品牌加速器Marquee Brands今日宣布，已通过与总部位于迪拜的全球领先综合企业及奢华房地产开发商DAMAC Group建立战略合作伙伴关系，就收购Roberto Cavalli的多数股权达成最终协议。该交易预计将于2026年第二季度完成，此后DAMAC Group将继续作为重要股东。Roberto Cavalli于1970年在佛罗伦萨创立，作为一家以先锋设计和独特意大利工艺著称的标志性奢侈品牌，此次将加入Marquee Brands旗下永恒的全球品牌组合，该组合还包括Martha Stewart、Laura Ashley、Sur La Table、BCBGMAXAZRIA和Stance等品牌。Roberto Cavalli的加入进一步巩固了Marquee Brands在奢侈品及生活方式领域的领导地位，使其品牌组合的零售总额达到约50亿美元。

Marquee Brands首席执行官Heath Golden表示，“Roberto Cavalli是意大利顶级奢侈品牌之一，拥有大胆的创意风格和历久弥新的品牌精神。我们相信，通过审慎的品牌管理与战略性扩张，该品牌能在此基础上释放巨大潜力。我们将与奢华房地产领域的领军企业DAMAC携手合作，继续在全球范围内提升Roberto Cavalli的品牌体验。”

DAMAC Group创始人Hussain Sajwani表示，”Roberto Cavalli属于全球最具辨识度的奢华品牌。经过数年夯实品牌基础，我们着手寻找具备专业能力、能够将品牌推向新高度的战略合作伙伴。我们确信Marquee Brands正是实现这一目标的理想合作伙伴。鉴于我们对该品牌的热爱以及持续持有的重要股权，我们期待通过多种方式支持Marquee Brands的工作，其中包括继续在全球顶级旅游度假地通过品牌住宅及酒店项目拓展Roberto Cavalli的生活方式版图，该业务板块仍将由 DAMAC全资拥有并运营。此次合作标志着该品牌开启激动人心的新纪元。我们期待其未来实现重大扩张。”

Marquee Brands由全球投资管理公司Neuberger管理的基金持有，该公司通过收购那些深受消费者喜爱的经典品牌，持续扩展其全球业务版图。Roberto Cavalli是Marquee Brands旗下第22个品牌。

Neuberger董事总经理兼Marquee Brands联合创始人Zachary Sigel表示，“Marquee Brands已建立了一套行之有效且资本效率高的商业模式，通过严谨的品牌管理、战略合作伙伴关系以及长远的投资视野来推动增长。收购Roberto Cavalli强化了Neuberger对该平台的信心，以及其持续为投资者创造价值的能力。”

Marquee Brands与DAMAC之间的合作将拓展Roberto Cavalli品牌的全球版图，双方将汇聚各自互补的优势，并携手致力于提升这一传奇意大利品牌的地位。Marquee Brands将通过在欧洲、英国、美国、中东、亚太地区及拉丁美洲推出新的产品品类、服务及体验式触点，加速Roberto Cavalli品牌的增长。

DAMAC将通过在全球主要市场推出Roberto Cavalli品牌的住宅及酒店项目，持续扩大该品牌的市场影响力，从而巩固其奢侈品地位并提升品牌吸引力。此次合作打造了一个强大的平台，将Marquee Brands在全球品牌开发方面的专业经验与DAMAC在奢华房地产及酒店行业的领导地位相结合，为Roberto Cavalli的未来开辟了巨大的新机遇。

根据本次交易，Marquee Brands宣布其位于米兰的合作伙伴The Level Group（TLG）将成为其核心运营合作伙伴。TLG将负责该品牌男女装系列的设计、生产和分销，确保在主要市场实现统一且高端的产品定位。此外，TLG还将负责欧洲和美国的零售、电商运营及批发分销业务，从而强化Roberto Cavalli的直销业务布局及全球零售战略。

RBC Capital Markets担任Marquee Brands的财务顾问，Greenberg Traurig担任其法律顾问。BDA Partners担任DAMAC Properties的财务顾问。

关于ROBERTO CAVALLI

Roberto Cavalli创立于1970年，是意大利时尚、配饰及奢华生活方式领域的领先品牌。该品牌以迷人的现代美学为特色，完美诠释了意大利的卓越品质、精湛工艺及其地中海血统。Roberto Cavalli的产品线定位于奢侈品领域，涵盖家居、青少年、眼镜、香水、腕表及Just Cavalli系列。www.robertocavalli.com

关于MARQUEE BRANDS

Marquee Brands是打造经典品牌的顶尖加速器，致力于释放品牌价值并建立全球影响力。我们专注于推动增长和构建可持续的品牌资产，与业界顶尖的制造商、运营商、零售商和分销商合作，助力品牌在各个市场和渠道实现规模化发展。Marquee Brands的全球品牌组合涵盖三大独立平台：家居与厨艺、时尚与生活方式、奢侈品以及运动与户外。旗下品牌包括Martha Stewart、Laura Ashley、Sur La Table、Emeril Lagasse、America’s Test Kitchen、BCBGMAXAZRIA、BCBG、Ben Sherman、Bruno Magli、Anti Social Social Club、Totes、Isotoner、Destination Maternity、Motherhood、A Pea in the Pod、Stance、Dakine及Body Glove。有关更多信息，请访问： www.marqueebrands.com。

关于NEUBERGER PRIVATE MARKETS

Neuberger Private Markets是Neuberger旗下部门，自1987年以来一直是私募市场中活跃且成功的投资者。Neuberger Private Markets为全球众多经验丰富且声誉卓著的机构及个人投资者，在多种投资策略、资产类别和地域范围内进行投资。截至2025年12月31日，Neuberger Private Markets管理的投资者承诺资金规模超过1,550亿美元，涵盖初级市场、共同投资、二级市场、私募信贷及专项策略等领域。Neuberger Private Markets拥有一支经验丰富且多元化的团队，由500多名专业人士组成，业务遍及全球17个办事处。

关于DAMAC GROUP

DAMAC Group是一家跨国私营企业集团，由Hussain Sajwani于1982年创立。该集团从餐饮和物流业务起步，现已扩展至房地产、酒店、数据中心、时尚及资本市场等多元化领域。DAMAC Properties是阿联酋及中东地区最大的私营房地产开发商，自2002年以来一直处于中东奢华房地产市场的最前沿，在该地区及全球范围内交付了屡获殊荣的住宅、商业和休闲地产项目，涵盖阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔、约旦、黎巴嫩、伊拉克、马尔代夫、加拿大、美国以及英国。迄今为止，DAMAC已交付逾50,000套住宅，另有超过55,000套项目处于不同规划与开发阶段。公司携手Roberto Cavalli和de GRISOGONO等全球顶尖时尚及生活方式品牌，共同打造非凡的生活体验。凭借一贯的愿景与发展势头，DAMAC正致力于在全球范围内构建新一代奢华生活。集团还拥有Radisson、Paramount和Rotana等品牌的酒店资产，其酒店业务版图正不断扩展。除房地产业务外，DAMAC通过旗下DAMAC Digital在数据中心行业处于领先地位，并已收购Roberto Cavalli和de GRISOGONO等奢侈品牌。通过DAMAC Capital，集团投资于科技、金融和生命科学等面向未来的行业。致力于社会影响力，Hussain Sajwani – DAMAC Foundation支持教育、创新及社区驱动的各项倡议。有关更多信息，请访问： www.damacgroup.com

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