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I Squared Capital在印度推出全新輸電平台Cube Grid

新專案目標投資額達10億美元

新德里與邁阿密--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的基礎設施投資管理公司 I Squared Capital（下稱「I Squared」）今日宣布推出全新輸電平台Cube Grid，旨在拓展印度迅速成長的電力輸送網路市場。I Squared預期將向Cube Grid投入高達10億美元股權資金，以收購及建立覆蓋全印度、規模龐大的高品質輸電資產組合。

秉持I Squared一貫的平台化發展策略，Cube Grid已就種子資產簽署最終協議，涉及總長超過1,450迴路公里(ckm)的輸電線路專案。這些專案將與Dineshchandra Group（Dineshchandra R. Agrawal Infracon Private Limited，簡稱「DRAIPL」）合作開發。DRAIPL是擁有超過五十年經驗的基礎設施開發商，曾於印度、澳洲、西亞及非洲承攬大型基礎設施專案。

我們預期，印度輸電產業即將進入前所未有的成長階段，主要受惠於強力政策支持及可再生能源裝機容量迅速擴張。印度政府已規劃宏大藍圖，以擴建全國電網並進行現代化改造，預計未來五至七年需要約1,200億美元資本支出，以整合新增發電容量並滿足持續成長的電力需求。我們相信，這將在全國創造龐大的輸電專案案源，無論是綠地開發專案或營運中資產收購，均具吸引力。

I Squared Capital高級合夥人Harsh Agrawal表示：「印度是全球成長速度最快的大型經濟體之一，同時亦是極具吸引力的基礎設施市場。I Squared在印度投資已超過十年，親身見證當地發電能力，尤其是可再生能源領域的快速擴張。我們相信，在未來數十年內，都有機會收購及建設關鍵電網資產，推動經濟成長、提升能源安全性，並加快能源轉型。我們先前已透過Cube Highways（I Squared印度旗下另一家投資組合公司）與DRAIPL合作，並對其能力深具信心。今次將合作延伸至輸電領域，將為Cube Grid帶來強大的執行合作夥伴。」

Dineshchandra Group董事Hardik Agrawal表示：「隨着印度加速可再生能源整合及電網擴張，當地輸電產業正處於重要轉折點。我們很高興能與I Squared及Cube Grid攜手推動此一領域的發展。透過過往合作經驗，我們見證了I Squared著重長遠及平台化發展的策略。我們相信，這次合作擁有財務紀律、營運專注度及強大的執行能力保證，將建設高品質輸電基礎設施，並為『自立印度』(Atmanirbhar Bharat)與『發達印度』(Viksit Bharat)願景作出貢獻。」

過去十年間，I Squared已向印度基礎設施市場投資超過40億美元，目前擁有、建設及營運六家企業，為全國數百萬人口提供重要的基礎服務。與DRAIPL的合作，結合了I Squared的全球投資專長及平台建設經驗，以及DRAIPL的本地執行能力與區域市場知識。

該交易預計將於2026年第三季完成交割，但仍須取得相關監管核准及符合交割條件。

關於I Squared Capital

I Squared Capital是一家領先的獨立全球基礎設施投資機構，專注於中型市場投資，目前管理資產規模達550億美元。I Squared成立於2012年，已發展成全球最多元的基礎設施投資公司之一，投資領域涵蓋電力及公用事業、交通及物流、數位基礎設施、環境基礎設施，以及社會基礎設施，為全球數百萬人提供重要服務。當前，我們的投資組合包括70個國家/地區的100多家公司。公司總部位於邁阿密，於阿布達比、倫敦、慕尼黑、新德里、聖保羅、新加坡、雪梨和臺北設有辦事處。更多資訊請造訪www.isquaredcapital.com

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