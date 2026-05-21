Lancering van Travel eSIM van Truecaller aangestuurd door Telness Tech’s Seamless OS

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Telness Tech, het telecomsoftwarebedrijf achter Seamless OS, maakte vandaag bekend dat de onlangs gelanceerde Travel eSIM-service van Truecaller door het platform van het bedrijf is aangestuurd.

Truecaller, het toonaangevende wereldwijde platform voor het verifiëren van contacten en het blokkeren van ongewenste communicatie, heeft Travel eSIM in 29 landen gelanceerd en markeert hiermee de zet van het bedrijf in mobiele dataservices. De lancering verruimt Truecallers platform buiten caller ID en bescherming tegen spam, en voegt voor de eerste keer digitale consumptiegoederen toe aan de portfolio.

Met meer dan 500 miljoen mensen die Truecaller al in hun dagelijkse communicatie gebruiken, breidt Travel eSIM die relatie uit naar internationaal reizen — een categorie waar gebruikers systematisch teveel betalen voor connectiviteit of zonder verbinding op hun bestemming aankomen.

