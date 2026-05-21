HTEC und Motion Applied: Eine Partnerschaft, die auf Leistung, Präzision und Innovation basiert

PALO ALTO, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--HTEC, ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf KI-gestützte Technik und die Entwicklung digitaler Produkte spezialisiert hat, und Motion Applied bauen ihre Zusammenarbeit aus, nachdem sie bereits erfolgreich fortschrittliche Lösungen für verschiedene Branchen entwickelt haben. Motion Applied bietet Ingenieurs- und Technologielösungen in den Bereichen Motorsport, Elektrifizierung und Transportwesen an und bringt dabei 35 Jahre Erfahrung im Spitzenmotorsport sowie im Rennsport erprobte technische Exzellenz in die Entwicklung von Hochleistungssystemen und deren Anwendung außerhalb der Rennstrecke ein.

Die beiden Unternehmen haben bei komplexen technischen Projekten eng zusammengearbeitet und so zur Weiterentwicklung leistungsstarker, vernetzter und datengesteuerter Systeme beigetragen.

HTEC hat maßgeblich zur Entwicklung hochkomplexer Systeme beigetragen, indem es Fachwissen in den Bereichen Embedded-Software-Entwicklung, Systemarchitektur, Echtzeit-Datenverarbeitung und Validierung einbrachte. Die Teams des Unternehmens waren über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg tätig und stellten dabei die Einhaltung strenger Industriestandards wie ISO 26262 und Automotive SPICE® sicher.

„Unsere Zusammenarbeit mit Motion Applied zeigt, wie nachhaltige Unterstützung in komplexen, leistungsorientierten Umgebungen zu spürbaren Ergebnissen führen kann“, sagte Lawrence Whittle, Chief Strategy Officer bei HTEC. „Unser Fachwissen in der Entwicklung komplexer eingebetteter Hardware- und Softwaresysteme sowie im Bereich sicherheitskritischer Technik wurde genutzt, um die Entwicklung fortschrittlicher Lösungen zu unterstützen, die die Zukunft prägen – in der die Fähigkeit, auf Echtzeitdaten zu reagieren, immer wichtiger wird.“

Die jüngste Auszeichnung von Motion Applied als „Smarter Motorsport Technology“ bei den Smarter Sports Awards 2026 unterstreicht einmal mehr die Bedeutung seiner technischen Exzellenz und den Wert seiner branchenführenden Lösungen.

„HTEC ist ein fester Bestandteil unserer Entwicklungsarbeit und bringt sowohl fundiertes technisches Know-how als auch Flexibilität bei komplexen Entwicklungsherausforderungen mit“, sagte Matthew Kitchin, Director, Programmes and Engineering bei Motion Applied. „Da wir unsere Lösungen ständig weiterentwickeln und in neue Bereiche expandieren, spielt diese Partnerschaft eine wichtige Rolle dabei, unseren Kunden Innovationen zu bieten.“

Über HTEC

HTEC Group Inc. ist ein weltweit tätiger, auf KI ausgerichteter Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des Designs und der Entwicklung komplexer eingebetteter Software und Hardware, der sich auf die Bereiche Spitzentechnologie, Finanzdienstleistungen, Medizintechnik, Automobilindustrie, Telekommunikation sowie Unternehmenssoftware und -plattformen spezialisiert hat. HTEC verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Fortune-500-Unternehmen und schnell wachsenden Unternehmen bei der Lösung komplexer technischer Herausforderungen, der Steigerung der Effizienz, der Reduzierung von Risiken und der Beschleunigung der Markteinführung. HTEC ist stolz darauf, Spitzenkräfte anzuziehen, und hat die Standorte seiner über 20 Kompetenzzentren strategisch ausgewählt, um dies zu ermöglichen.

Über Motion Applied

Motion Applied entwickelt und liefert fortschrittliche Ingenieurs- und Technologielösungen, die auf über 35 Jahren Erfahrung an der Spitze des Motorsports basieren. Als bewährter Lieferant von Steuerungssystemen, Datenplattformen und Analysetools, die in den weltweit führenden Rennserien zum Einsatz kommen, spielt Motion Applied eine zentrale Rolle bei der Leistungsoptimierung und -analyse auf höchstem Niveau des internationalen Rennsports. Heute wendet das Unternehmen dieses bewährte Motorsport-Know-how in Bereichen wie Elektrifizierung und Transport an und ermöglicht es seinen Kunden so, neue Maßstäbe in Sachen Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz zu setzen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.