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Thales annuncia una partnership strategica con Google Cloud per il lancio di un nuovo cloud sovrano in Germania

  • Thales e Google Cloud hanno sottoscritto una partnership storica per lanciare una nuova offerta di cloud sovrano europeo in Germania, con l'offerta di capacità cloud avanzate ai clienti, in grado di garantire la riservatezza, la sicurezza e la completa sovranità dei loro dati.
  • Questa soluzione verrà implementata su un'infrastruttura dedicata amministrata e gestita da un ente tedesco, che sarà di completa proprietà e totalmente controllato da Thales.
  • Questa offerta è sviluppata per soddisfare i severi requisiti normativi e in materia di sovranità digitale delle organizzazioni del settore pubblico tedesco e di settori altamente regolamentati, e per soddisfare i criteri del nuovo quadro di riferimento C3A della Germania. È disponibile ora in anteprima, con la disponibilità generale prevista entro la fine del 2026.
  • Mediante la creazione di questa nuova regione sovrana accanto a PREMI3NS by S3NS, una filiale di Thales, questa nuova partnership rappresenta una novità assoluta nel settore: un'offerta cloud paneuropea, sovrana e geo-ridondante che offre una soluzione esclusiva transfrontaliera di ripristino di emergenza in Europa per l'Europa.
original The wholly-owned subsidiary of Thales in Germany offers an independent cloud solution based on Google Cloud technology. © Thales/Google Cloud

The wholly-owned subsidiary of Thales in Germany offers an independent cloud solution based on Google Cloud technology. © Thales/Google Cloud

BERLINO--(BUSINESS WIRE)--Thales, leader globale in tecnologie di alto livello, ha annunciato oggi una partnership strategica con Google Cloud per la creazione di una nuova soluzione cloud sovrana in Germania.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Contatto per i media

Pitt Marx, Direttore delle comunicazioni, Thales in Germania
+ 49 (0) 172 404 83 46
pitt.marx@thalesgroup.com

Marion Bonnet, Relazioni con i media, Thales e S3NS
+33(0)6 60 38 48 92
marion.bonnet@thalesgroup.com

Industry:

Thales

BOURSE:HO
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