Thales annuncia una partnership strategica con Google Cloud per il lancio di un nuovo cloud sovrano in Germania

BERLINO--(BUSINESS WIRE)--Thales, leader globale in tecnologie di alto livello, ha annunciato oggi una partnership strategica con Google Cloud per la creazione di una nuova soluzione cloud sovrana in Germania.

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