La Universidad Nacional de Rosario y Fundación Cargill impulsan una planta de producción de alimentos que fortalece la innovación y la articulación público-privada

ROSARIO, Argentina--(BUSINESS WIRE)--La Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentó su Planta Pública de Alimentos, una iniciativa impulsada por la universidad que propone un modelo innovador de articulación público-privada para fortalecer las capacidades de producción, formación e innovación en torno a alimentos, integrando conocimiento científico, tecnología y trabajo colaborativo.

El evento se realizó en el salón Ricardo Suarez de la Sede de Gobierno ubicado en Maipú 1065 y contó con la participación de autoridades universitarias, representantes del sector público y privado.

La iniciativa constituye un modelo de articulación público-privada impulsado por el Programa Solidaridad de la UNR, que integra al ámbito académico, estudiantes y graduados, junto con actores del sector privado, entre ellos Fundación Cargill, que acompañó el desarrollo del proyecto mediante aportes económicos, logísticos y operativos.

La planta constituye un espacio orientado a la producción de alimentos no perecederos bajo estándares de calidad e inocuidad, así como a la generación de conocimiento aplicado y formación práctica, consolidando un entorno de aprendizaje con impacto en el ecosistema local.

“Este proyecto refleja el valor de articular capacidades entre el ámbito académico y el sector privado para desarrollar soluciones concretas, con base científica y foco en la mejora continua”, señaló Julian Ferrer de Fundación Cargill.

“Esta planta representa una oportunidad para vincular el conocimiento científico-tecnológico con su aplicación concreta, fortaleciendo el rol de la universidad en el desarrollo de soluciones con impacto en la comunidad”, expresó Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario.

Un modelo de colaboración con impacto sistémico

La planta forma parte de una agenda más amplia orientada a fortalecer el vínculo entre universidad, sector privado y comunidad, habilitando espacios para la experimentación, la mejora de procesos productivos y la formación de profesionales.

El proyecto cuenta con un fuerte componente de financiamiento privado estimado en un 85% del total—, incluyendo la contribución de Fundación Cargill a través de la donación de equipamiento clave para la operación de la planta.

Asimismo, empresas como Ingenieria + Diseño S.A., ID Ingeniería, Milisenda Servicios Portuarios, Volta, MGN soluciones eléctricas, Giovagnoli, MG Soluciones, Industrias Juan F. Secco S.A., Solpower SRL y SOTIC S.A realizaron aportes sustanciales para completar la inversión necesaria. Otras compañías, entre ellas Penta S.A, Sullair Argentina e INGESIR Envasadoras, contribuyeron con equipamiento y condiciones preferenciales, mientras que Mutual de Socios de la AMR y Gran Bai acompañaron el desarrollo del proyecto, consolidando un esquema de colaboración ampliado.

Desarrollo de capacidades y proyección

Durante el primer año de funcionamiento, se estima que la planta alcanzará una capacidad de producción equivalente a aproximadamente 320.000 raciones, consolidando su potencial para generar soluciones alimentarias estandarizadas y escalables.

Este tipo de iniciativas se alinean con el compromiso de Fundación Cargill de nutrir comunidades y contribuir al desarrollo sostenible del sistema alimentario, a través de alianzas estratégicas que promueven conocimiento, innovación y desarrollo local.

Sobre Universidad Nacional de Rosario

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) está compuesta por 12 facultades, 6 institutos de enseñanza media, 1 centro de estudios interdisciplinarios y 13 institutos de investigación en colaboración con Conicet. Además, cuenta con 5 instalaciones deportivas, 6 comedores, 3 centros de salud y 4 residencias universitarias. La búsqueda de la excelencia, la innovación, la calidad académica y científica es propósito constante de la UNR que se orienta a la formación de profesionales con responsabilidad social y sentido de la ética republicana, garantiza la libertad de expresión y la pluralidad de pensamiento en sus aulas en el marco de la democracia, y asume el compromiso de vincular los conocimientos con las necesidades de la sociedad.

Sobre Fundación Cargill

Fundación Cargill fue creada en Argentina en 1971, con el propósito de coordinar y promover las acciones comunitarias de la compañía. A través de la participación de empleados, y articulando con instituciones y organizaciones locales, ejecuta proyectos y programas a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades donde estamos presentes.