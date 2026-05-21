Xsolla und die Dubai Films and Games Commission gehen strategische Partnerschaft ein, um Entwickler in Dubai an globale Märkte anzubinden

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, ein weltweit führendes Handelsunternehmen für Videospiele, und der Dubai Games Commissioner, haben in Abstimmung mit der Dubai Films and Games Commission eine mehrjährige strategische Partnerschaft angekündigt, um die Entwicklung der Videospielebranche zu beschleunigen sowie Entwicklern im gesamten Nahen Osten und in Nordafrika den Marktzugang zu erleichtern. Die Bekanntgabe erfolgte auf dem GamesBeat Summit 2026 in Los Angeles, Kalifornien. Im Rahmen der Partnerschaft wird die weltweite Handelsinfrastruktur von Xsolla, einschließlich Direct-to-Consumer-Storefronts, intelligenten Bezahlsystemen mit über 1.000 Zahlungsmethoden in mehr als 200 Regionen sowie Tools zur Spielerbindung, mit dem Auftrag der DFGC verbunden, Dubai als erstklassigen Standort für die Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen aufzubauen.

Die Organisationen werden ein gemeinsames Studio-Accelerator-Programm in Dubai starten, gemeinsam fundierte Marktanalysen über die Games-Branche erstellen und wechselseitige Pfade für Entwickler und Branchenführer über ihre globalen Netzwerke und Flaggschiff-Events hinweg schaffen.

„Die Spielebranche wird zunehmend von Märkten geprägt, die ernsthaft in den Aufbau der richtigen kommerziellen Infrastruktur investieren“, sagte Rytis Joseph Jan, SVP of Global Strategic Initiatives & Partnerships bei Xsolla. „Dubai hat diese Investitionen in die Zukunft der Branche getätigt. Ziel der Partnerschaft ist es, diese Ambitionen in reale, nachhaltige Chancen umzusetzen, und zwar für hier ansässige Entwickler ebenso wie für internationale Studios, die Teil dessen sein möchten, was hier aufgebaut wird.“

„Diese Partnerschaft bringt direkt die Mission der Dubai Films and Games Commission zum Ausdruck, Dubai zu einem der weltweit führenden Zentren für die Entwicklung und Veröffentlichung von Spielen zu machen“, sagte Faisal Kazim, Games Commissioner, Dubai Films and Games Commission. „Xsollas globale Reichweite und kommerzielle Infrastruktur bieten unserem Markt etwas, was es bisher noch nicht gab: ein bewährter, skalierbarer Pfad zum Weltmarkt.“

„Die MENA-Region ist derzeit einer der am schnellsten wachsenden Märkte für Videospiele, und Dubai steht im Zentrum dieses Wachstums“, sagte Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer bei Xsolla. „Gemeinsam schaffen wir die Voraussetzungen, damit lokale Entwickler jeder Größe ihren regionalen Erfolg in globale Reichweite umwandeln können.“

Die Bekanntgabe baut auf einer wachsenden Beziehung zwischen den beiden Organisationen auf. Auf dem GamesBeat Summit ergriffen Kazim und Egenes darüber hinaus die Gelegenheit, in der Podiumsdiskussion „Global State of Play“ die wichtigsten Trends und Veränderungen in der weltweiten Videospielbranche zu erörtern – ein Austausch, der die Art von partnerschaftlichem Miteinander widerspiegelt, die diese Zusammenarbeit vorantreibt.

Die Partnerschaft geht mit dem rasanten Wachstum des Spielemarkts in den VAE einher, das durch ein starkes Verbraucherinteresse, zunehmende staatliche Investitionen in die Kreativwirtschaft sowie Dubais Vision, als regionales Zentrum für Technologie und Unterhaltung zu fungieren, angetrieben wird. Beide Organisationen werden voraussichtlich in den kommenden Monaten weitere Einzelheiten zu gemeinsamen Programmen und regionalen Initiativen bekanntgeben.

Weitere Informationen über die strategischen Partnerschaften und Marktexpansionsinitiativen von Xsolla finden Sie unter https://xsolla.pro/DFGC

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe – von Indie- bis hin zu AAA-Studios – mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 60 % der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte xsolla.com

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