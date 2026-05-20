Banrural Guatemala selecciona a Latinia para la prestación de servicios de alertas bancarias en tiempo real con gobernanza avanzada

CIUDAD DE GUATEMALA--(BUSINESS WIRE)--El banco de desarrollo rural, Banrural, el banco guatemalteco con mayor cantidad de clientes en el país y primera entidad financiera en resultados a nivel centroamericano (Premio Mundial a la Inclusión Financiera 2025 por The Banker), ha seleccionado a Latinia, compañía de software especializada y líder en soluciones de notificaciones bancarias en tiempo real para impulsar su estrategia de transformación digital con una plataforma avanzada de real time decisioning (RTD) para sus más de 4.5 millones de clientes.

“Con Latinia incorporamos la capacidad de brindar a nuestros clientes una experiencia de servicio altamente personalizada, asegurando información oportuna en tiempo real bajo un marco de gobernanza y seguridad que son la base para garantizar su confianza”, afirmó Javier Ramírez Penagos, Chief Digital Officer de Banrural.

Por su parte, Francesc Pérez, Chief Revenue Officer de Latinia, señaló: “La decisión de Banrural representa para Latinia la oportunidad de contribuir en uno de los procesos de transformación digital más relevantes de Guatemala y de toda la región centroamericana, aportando no solo velocidad y personalización, sino también una capa de gobernanza que garantiza control y transparencia en la gestión de las comunicaciones críticas”.

Con esta alianza, Banrural refuerza su compromiso con la innovación y la digitalización, mientras que Latinia consolida su posicionamiento como referente en la transformación de las comunicaciones críticas en tiempo real en el sector financiero de América Latina.

Sobre Banrural

Grupo Banrural es una institución financiera guatemalteca con más de US$18 mil millones en activos y más de 4.5 millones de clientes, con presencia en todo el territorio nacional. Reconocido por su enfoque en inclusión financiera y desarrollo económico, el grupo ofrece una amplia gama de productos y servicios adaptados a personas, empresas y comunidades, incluyendo sectores rurales y tradicionalmente desatendidos.

Sobre Latinia

Latinia es una compañía de software especializada en el sector financiero que lidera la categoría Decision-Centric Banking. Sus motores de análisis y decisioning en Tiempo Real (RTD) analizan eventos transaccionales bancarios y datos de cliente para activar comunicaciones críticas en el momento exacto en que ocurren las operaciones. Latinia sirve actualmente a más de 40 entidades financieras y 120 millones de clientes finales en Latinoamérica, España y Reino Unido.