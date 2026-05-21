Xsolla e la Dubai Films and Games Commission avviano una partnership strategica per connettere gli sviluppatori con sede a Dubai ai mercati globali

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, azienda leader globale nel settore del commercio dei videogiochi, e il Dubai Games Commissioner, in collaborazione con la Dubai Films and Games Commission, hanno annunciato una partnership strategica pluriennale per accelerare lo sviluppo del settore dei videogiochi ed espandere l'accesso commerciale per gli sviluppatori che operano nelle regioni di Medio Oriente e Africa del Nord. L'annuncio è stato dato in occasione del GamesBeat Summit 2026 a Los Angeles, California. La partnership integrerà l'infrastruttura commerciale globale di Xsolla, che include negozi online, pagamenti intelligenti con più di 1.000 metodi di pagamento in oltre 200 regioni e strumenti per il coinvolgimento dei giocatori, con l'incarico per DFGC di rendere Dubai una destinazione di primo livello per lo sviluppo e la pubblicazione di videogiochi.

Le organizzazioni lanceranno assieme un programma congiunto di accelerazione per studi a Dubai, co-produrranno intelligence di mercato autorevole per il settore dei videogiochi e creeranno percorsi di scambio per sviluppatori e leader del settore attraverso le loro reti globali e i loro eventi di punta.

"Il settore dei videogiochi è sempre più definito dai mercati che investono seriamente nello sviluppo dell'infrastruttura commerciale adeguata", ha affermato Rytis Joseph Jan, Vicepresidente senior delle Iniziative strategiche e le partnership globali presso Xsolla. "Dubai ha effettuato questi investimenti per il futuro del settore. Questa partnership sta per convertire tale ambizione in una vera opportunità duratura per gli sviluppatori qui residenti e per gli studi internazionali che desiderano fare parte di questo progetto."

"Per la Dubai Films and Games Commission, questa partnership è la chiara dimostrazione della nostra missione di rendere Dubai una delle principali destinazioni mondiali per lo sviluppo e la pubblicazione di videogiochi", ha dichiarato Faisal Kazim, Games Commissioner, Dubai Films and Games Commission. "La presenza globale e l'infrastruttura commerciale di Xsolla offre al nostro mercato qualcosa di cui non disponeva prima: un percorso testato e scalabile verso il mondo."

"La regione MENA è al momento uno dei mercati di videogiochi in più rapido sviluppo, e Dubai si trova al centro di tale crescita", ha dichiarato Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer, Xsolla. "Assieme stiamo creando tutti gli aspetti per aiutare gli sviluppatori locali di qualsiasi dimensione a tradurre il successo regionale in una presenza globale."

L'annuncio avviene sulla scia di una relazione in crescita tra le due organizzazioni. Kazim ha partecipato inoltre al panel Global State of Play di GamesBeat Summit oltre che a Egenes, in cui le due organizzazioni hanno esaminato le tendenze chiave e i movimenti che ridefiniscono il settore dei videogiochi a livello mondiale, una conversazione che rispecchia il tipo di coinvolgimento tra pari che fa progredire la collaborazione.

La partnership si consolida nel momento in cui il mercato dei giochi negli EAU prosegue con la sua rapida espansione, guidata da un forte coinvolgimento dei consumatori, un migliore investimento dei governi in settori creativi, e la visione di Dubai di fungere da hub regionale per la tecnologia e l'intrattenimento. Entrambe le organizzazioni prevedono di annunciare ulteriori dettagli in merito alla programmazione congiunta e alle attivazioni regionali nei prossimi mesi.

Per ulteriori informazioni sulle partnership strategiche di Xsolla e sulle iniziative di espansione del mercato, visitare il sito: https://xsolla.pro/DFGC

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 60% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

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