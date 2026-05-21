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HTEC y Motion Applied, una colaboración construida sobre la base del rendimiento, la precisión y la innovación

original HTEC, a global AI-first engineering and digital product development company, and Motion Applied are expanding their collaboration following a successful track record in developing advanced solutions for the motorsport and transportation industry.

HTEC, a global AI-first engineering and digital product development company, and Motion Applied are expanding their collaboration following a successful track record in developing advanced solutions for the motorsport and transportation industry.

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--HTEC, una empresa de ingeniería y desarrollo de productos digitales que prioriza la IA, está ampliando su colaboración con Motion Applied luego de sus exitosos antecedentes en el desarrollo de soluciones avanzadas en distintas industrias. Motion Applied ofrece soluciones de ingeniería y tecnología en deportes de motor, electrificación y transporte, con 35 años de tradición en el máximo nivel de los deportes de motor y excelencia en ingeniería perfeccionada en las carreras en el desarrollo de sistemas de alto rendimiento y su aplicación más allá de las pistas.

Las dos empresas han trabajado estrechamente en iniciativas de ingeniería complejas y contribuido al desarrollo de sistemas de alto rendimiento, conectados y orientados a datos.

HTEC ha desempeñado un papel clave para apoyar el desarrollo de sistemas sofisticados, al contribuir conocimientos en ingeniería de software integrado, arquitectura de sistemas, procesamiento de datos en tiempo real y validación.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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