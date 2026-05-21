Xsolla breidt zijn aanwezigheid in Scandinavië uit met sectorspecifieke engagementen in Zweden, inclusief een officiële sponsoring van Nordic Game 2026

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een wereldwijd e-commercebedrijf voor videogames dat ontwikkelaars helpt om hun games te lanceren, te laten groeien en te gelde te brengen, kondigde vandaag een uitgebreid programma van evenementen en activeringen in Zweden aan tijdens de hele maand mei 2026, inclusief zijn officiële sponsoring van Nordic Game 2026.

Tijdens Nordic Game zal Xsolla zijn Web Shop-oplossing demonstreren, een D2C-platform (direct-to-consumer) ontworpen om ontwikkelaars te helpen hun eigen storefronts buiten traditionele app-stores uit te bouwen. Het Web Shop-ecosysteem integreert storefronts, LiveOps-tools en functies ten behoeve van spelersengagement, zodat studio's hun relaties met spelers kunnen versterken en tegelijk omzet en operationele controle kunnen verbeteren.

Xsolla zal ook de schijnwerpers richten op zijn infrastructuur voor wereldwijde betalingen, dat meer dan 1.000 betaalmethoden in meer dan 200 geografische gebieden ondersteunt. Xsolla Payments is ontworpen om conversie te optimaliseren en gelokaliseerde check-outervaringen te bieden. Zo kunnen ontwikkelaars spelers wereldwijd bereiken en zich aan regionale voorkeuren en regelgevende omgevingen aanpassen. Verder zal Xsolla demonstreren hoe zij ontwikkelaars in contact brengen met intelectueel eigendom (IP) gebaseerd op entertainment van topniveau. Door licentieverlening en partnerschapopportuniteiten te vereenvoudigen, helpt Xsolla studio's om het werven van spelers te vergroten, engagement via LiveOps te bevorderen en nieuwe wegen naar monetisatie te ontsluiten.

“Zweden en de ruimere Scandinavische regio vormen een van de meest innovatieve en wereldwijd meest invloedrijke gameontwikkelingsgemeenschappen,” verklaart Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer van Xsolla. “Nu de industrie grote veranderingen in distributie, monetisatie en spelersengagement kent, is onze aandacht erop gericht om ontwikkelaars te helpen duurzame en rechtstreekse relaties met hun spelers tot stand te brengen. Via onze aanwezigheid op Nordic Games, PGC Malmö en Xsolla Connect Malmö, brengen we bruikbare inzichten en oplossingen om studio's te helpen wereldwijd op schaal te komen en tegelijk in sterke regionale ecosystemen verankerd te blijven.”

“Zweedse gaminggemeenschappen behoren tot de vroege toepassers van D2C,” voegt Danhua Wu, vicevoorzitter bedrijfsontwikkeling, Scandinavië van Xsolla, hieraan toe. “Zij zijn nauw met elkaar verbonden en staan open om met hun sectorgenoten te delen wat er wel en niet werkt, en alles daar tussenin. Zij steunen elkaar, waardoor een cultuur ontstaat waar iedereen gedijt en samen groeit - niet apart.”

Terwijl Xsolla door zijn sponsoring van Nordic Game verankerd is, zal het bedrijf zich ook inzetten voor de ruimere gemeenschap van ontwikkelaars in Malmö aan de hand van aanvullende activiteiten rond Pocket Gamer Connects Malmö en Xsolla Connects Malmö.

Dankzij de uitgebreide aanwezigheid in Zweden blijft Xsolla zijn missie verder invullen om ontwikkelaars alles te bieden wat zij nodig hebben om te slagen, met tools en services die de complexiteiten van het lanceren, op schaal brengen en monetiseren van games over de hele wereld vereenvoudigen.

Voor meer informatie over Xsolla’s aanwezigheid in Zweden gaat u naar: https://xsolla.pro/Nordic-Presence

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd e-commercebedrijf dat ontwikkelaars alles biedt wat ze nodig hebben om videogames te lanceren, te laten groeien en te monetiseren. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Los Angeles, Californië, ondersteunt studio's van elke omvang, van indie tot AAA, met oplossingen voor directe verkoop aan consumenten, intelligente betalingen, op entertainment gebaseerde IP en producten voor spelersbetrokkenheid. Xsolla helpt ontwikkelaars bij het financieren, distribueren, op de markt brengen en monetiseren van hun games op grote schaal. Xsolla, dat door meer dan 60% van de 100 meest winstgevende games wordt vertrouwd, fungeert als de officiële betaalprovider in meer dan 200 landen en biedt toegang tot meer dan 1000 lokale betaalmethoden wereldwijd. Xsolla gelooft sterk in de toekomst van gaming en zet zich vol overtuiging in om kansen te creëren en groei te stimuleren voor makers overal ter wereld.

Ga voor meer informatie naar xsolla.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.