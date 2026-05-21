I Squared Capital 在印度推出全新输电平台 Cube Grid

印度新德里／美国迈阿密--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的基础设施投资管理机构 I Squared Capital（以下简称“I Squared”）今日宣布正式推出全新输电平台 Cube Grid，聚焦把握印度电网快速扩容所带来的发展机遇。I Squared 预计将向 Cube Grid 投入最高 10 亿美元股本资金，用于在印度范围内收购及开发优质输电资产，构建具备规模化与高质量优势的输电资产平台。

延续 I Squared Capital 长期以来的平台化发展战略，Cube Grid 已就首批种子资产签署最终协议，相关项目合计覆盖超过 1,450 回路公里（ckm）的输电线路。这些项目将由 Cube Grid 携手 Dineshchandra Group 旗下 Dineshchandra R. Agrawal Infracon Private Limited（“DRAIPL”）共同开发。DRAIPL 是一家经验丰富的基础设施开发企业，五十余年来持续在印度、澳大利亚、西亚及非洲等市场承建大型基础设施项目。

我们预计，在政策持续加码支持以及可再生能源装机规模快速增长的推动下，印度输电行业将迎来前所未有的发展机遇。印度政府已制定雄心勃勃的国家电网升级与扩容路线图，预计未来五至七年需投入约 1,200 亿美元资本开支，以推动新增发电能力并满足不断攀升的电力需求。我们相信，这将为印度全国范围内输电项目的开发带来广阔储备，不仅为绿地项目建设创造可观机会，也将为成熟运营资产的收购提供极具吸引力的投资空间。

I Squared Capital 高级合伙人 Harsh Agrawal 表示：“印度不仅是全球增长最快的主要经济体之一，也是极具吸引力的基础设施投资市场。I Squared 在印度投资布局已超过十年，并亲历了当地发电行业，尤其是可再生能源领域的高速发展。我们相信，这将催生一个横跨数十年的重要机遇，通过收购及建设关键电网基础设施，助力经济增长、提升能源安全，并推动能源转型进程。我们此前已在 I Squared 于印度的另一家投资组合公司 Cube Highways 项目中与 DRAIPL 成功合作，其卓越的项目执行能力已得到充分验证。此次将双方合作关系拓展至输电领域，也将为 Cube Grid 注入强大的开发与执行能力。”

Dineshchandra Group 总监 Hardik Agrawal 表示：“随着印度不断加快可再生能源并网进程及国家电网扩容步伐，印度输电行业正步入重要的发展转折期。我们很高兴能够与 I Squared 及 Cube Grid 携手，共同参与这一关键领域的发展。通过过往合作，我们深刻感受到 I Squared 坚持长期主义及平台化发展的投资理念。我们相信，此次合作将结合稳健的资本实力、聚焦运营的管理能力以及卓越的项目执行经验，携手打造高质量输电基础设施，为实现‘自力更生印度（Atmanirbhar Bharat）’及‘发达印度（Viksit Bharat）’愿景贡献力量。”

过去十年来，I Squared Capital 已累计向印度基础设施领域投资超过 40 亿美元，目前拥有、开发及运营六家基础设施企业，为印度全国数百万民众提供关键基础服务。此次与 Dineshchandra Group 旗下 DRAIPL 的合作，将充分融合 I Squared 在全球基础设施投资及平台化运营方面的丰富经验，以及 DRAIPL 在本地项目执行与区域市场洞察方面的深厚优势。

该交易预计将于 2026 年第三季度完成，尚需取得相关监管批准并满足惯常交割条件。

关于I Squared Capital

I Squared Capital 是一家全球领先的独立基础设施投资机构，专注于中端市场投资，目前管理资产规模达 550 亿美元。自 2012 年成立以来，I Squared 已发展成为全球最具多元化布局的基础设施投资机构之一，投资版图覆盖电力与公用事业、交通运输与物流、数字基础设施、环境基础设施及社会基础设施等多个领域，为全球数以百万计民众提供关键基础服务。目前，I Squared 的投资组合包括逾 100 家企业，业务遍及 70 多个国家和地区。公司总部位于美国迈阿密，并在阿布扎比、伦敦、慕尼黑、新德里、圣保罗、新加坡、悉尼及台北设有办公室。更多信息请访问：www.isquaredcapital.com。

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