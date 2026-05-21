A Marquee Brands stratégiai partnerségre lép a DAMAC Grouppal a Roberto Cavalli többségi részesedésének megszerzésére

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--A Marquee Brands, a vezető globális márkamenedzsment és márkagyorsító vállalat, a mai napon bejelentette, hogy a vezető dubaji székhelyű globális konglomerátummal és luxus ingatlanfejlesztővel kötött stratégiai partnerség révény végleges megállapodást kötött a DAMAC Grouppal a Roberto Cavalli többségi részesedéséről. A tranzakció várhatóan 2026 második negyedévében zárul majd le, ezt követően a DAMAC Group továbbra is jelentős részesedéssel rendelkező részvényes marad. Az 1970-ben Firenzében alapított ikonikus luxusmárka, az avantgárd dizájnjáról és jellegzetes olasz kézművességéről híres Roberto Cavalli, csatlakozik a Marquee Brands időtlen globális márkákból álló portfóliójához, köztük a Martha Stewart, a Laura Ashley, a Sur La Table, a BCBGMAXAZRIA és a Stance márkákhoz. Roberto Cavalli érkezése tovább erősíti a Marquee Brands vezető pozícióját a luxus- és életmód ágazatokban, így a teljes portfólió kiskereskedelmi árbevétele mintegy 5 milliárd dollárra emelkedik.

„A Roberto Cavalli merész, kreatív identitásával és tartós márkaetoszával a luxus egyik meghatározó olasz márkaháza.” – árulta el Heath Golden, a Marquee Brands vezérigazgatója. „Rendkívüli potenciált látunk abban, hogy átgondolt márkaépítés és stratégiai terjeszkedés révén erre az alapra építhetünk. A luxus ingatlanpiac vezető szereplőjével, a DAMAC-kal együttműködve folytatjuk a Roberto Cavalli élmény fokozását világszerte.”

Hussain Sajwani, a DAMAC Group alapítója elmondta: „A Roberto Cavalli a világ egyik legjellegzetesebb luxusmárkája. A márka alapításának több éves megszilárdítása után elhatároztuk, hogy olyan stratégiai partnert keresünk, aki rendelkezik a szükséges készségekkel ahhoz, hogy a márkát a következő szintre emeljük. Biztosak vagyunk benne, hogy a Marquee Brands ehhez a megfelelő partner. Tekintettel a márka iránti szeretetünkre és a jelentős folyamatos részvényesi részesedéseinkre, örömmel támogatjuk a Marquee Brands erőfeszítéseit, többek között a Roberto Cavalli életstílus további bővítését márkás rezidenciákon és vendéglátóipari projekteken keresztül a világ vezető desztinációin, egy olyan területen, amelyet továbbra is teljes mértékben a DAMAC birtokol és üzemeltet. Ez az együttműködés izgalmas új korszakot nyit meg a márka számára. Hatalmas várakozással tekintünk a jelentős jövőbeli terjeszkedés elé.”

A Neuberger globális befektetési menedzsment vállalat által kezelt alapok tulajdonában lévő Marquee Brands olyan hagyományos márkák felvásárlásával bővíti globális platformját, amelyek mélyreható fogyasztói rezonanciával bírnak. Roberto Cavalli a huszonkettedik márka a Marquee Brands portfóliójában.

„A Marquee Brands fegyelmezett márkamenedzsment, stratégiai partnerségek és hosszú távú befektetési horizont révén egy jól bevált, tőkehatékony üzleti modellt hozott létre a növekedés előmozdítására.” – mondta el Zachary Sigel, a Neuberger ügyvezető igazgatója és a Marquee Brands társalapítója. „A Roberto Cavalli felvásárlása megerősíti a Neuberger platformba és a befektetők számára további értékteremtő képességébe vetett bizalmát.”

A Marquee Brands és a DAMAC közötti partnerség bővíti a Roberto Cavalli márka globális elérhetőségét, egymást kiegészítő erősségeiket és közös elkötelezettségüket ötvözve a legendás olasz kézművesség felemelése iránt. Új kategóriák, szolgáltatások és élményalapú kapcsolódási pontok bevezetésével a Marquee Brands felgyorsítja a Roberto Cavalli növekedését Európában, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, a Közel-Keleten, Ázsia csendes-óceáni térségében, illetve Latin-Amerikában.

A Roberto Cavalli márkájú rezidenciákon és vendéglátóipari projekteken keresztül a DAMAC tovább bővíti a márka jelenlétét a kulcsfontosságú globális piacokon, ezzel megerősíti a márka luxuspozícióját és vonzerejét. A partnerség egy erőteljes platformot alakít ki, amely a Marquee Brands globális márkaépítési szakértelmét a DAMAC luxus ingatlanok és vendéglátás terén betöltött vezető szerepével ötvözi, jelentős új lehetőségeket tárva fel a Roberto Cavalli jövője számára.

A tranzakció részeként a Marquee Brands bejelentette, hogy milánói székhelyű partnerét, a The Level Groupot (TLG) választja fő operatív partnerévé. A TLG fogja vezetni a márka női és férfi kollekcióinak fejlesztését, gyártását és forgalmazását, így egységes és magas színvonalú termékképet biztosít a kulcsfontosságú piacokon. Ezenkívül a TLG lesz a felelős a kiskereskedelmi és e-kereskedelmi műveletekért, valamint a nagykereskedelmi forgalmazásért Európában és az Egyesült Államokban, ezzel megerősíti a Roberto Cavalli közvetlen fogyasztói jelenlétét és globális kiskereskedelmi stratégiáját.

A Marquee Brands pénzügyi tanácsadójaként az RBC Capital Markets, jogi tanácsadójaként pedig a Greenberg Traurig járt el. A DAMAC Properties pénzügyi tanácsadójaként a BDA Partners szolgált.

A ROBERTO CAVALLI-RÓL

Az 1970-ben alapított Roberto Cavalli vezető olasz márka a divat, a kiegészítők és a luxus életstílus terén. A márka elbűvölő kortárs esztétikájával az olasz kiválóság, kézművesség és a mediterrán eredet kvintesszenciája. A Roberto Cavalli portfóliója a luxus szegmensben található, és otthoni, gyermek, szemüveg, parfüm, karóra és a Just Cavalli kollekciókat foglalja magában. www.robertocavalli.com

A MARQUEE BRANDS-RŐL

A Marquee Brands az időtlen márkák vezető gyorsítója, amely értéket teremt és globális befolyást épít. A növekedés ösztönzésére és a fenntartható márkaérték építésére összpontosítva és a márkák piacokon és csatornákon átívelő bővítése érdekében a kategória legjobb gyártóival, üzemeltetőivel, kiskereskedőivel és forgalmazóival működünk együtt. A Marquee Brands globális portfóliója három különböző platformot ölel fel: Otthon és kulináris termékek, Divat és életmód, Luxus, valamint Aktív és szabadtéri viselet. A márkaportfólióba tartozik a Martha Stewart, a Laura Ashley, a Sur La Table, az Emeril Lagasse, az America’s Test Kitchen, a BCBGMAXAZRIA, a BCBG, a Ben Sherman, a Bruno Magli, az Anti Social Social Club, a Totes, az Isotoner, a Destination Maternity, a Motherhood, az A Pea in the Pod, a Stance, a Dakine és a Body Glove. További információkért látogasson el a következő weboldalra: www.marqueebrands.com.

A NEUBERGER PRIVATE MARKETS-RŐL

A Neuberger Private Markets a Neuberger egyik részlege, és 1987 óta aktív és sikeres magánpiaci befektető. A Neuberger Private Markets számos kifinomult és elismert intézmény és magánszemély számára különböző stratégiák, eszközosztályok és földrajzi területek széles skálájába fektet be világszerte. A 2025. december 31-i állapot szerint a Neuberger Private Markets elsődleges, társbefektetések, másodlagos, magánhitel és speciális stratégiák keretében több mint 155 milliárd dollár értékű befektetői kötelezettségvállalást kezel. A Neuberger Private Markets több mint 500 szakemberből álló tapasztalt és sokszínű csapattal, és világszerte 17 irodával rendelkezik.

A DAMAC GROUP-RÓL

A DAMAC Group egy Hussain Sajwani által 1982-ben alapított, globális magánkézben lévő üzleti konglomerátum. Élelmezéssel és logisztikával kezdve számos iparágra kiterjesztette tevékenységét, köztük az ingatlanpiacra, a vendéglátásra, az adatközpontokra, a divatra és a tőkepiacokra. A DAMAC Properties az Egyesült Arab Emírségek és a Közel-Kelet legnagyobb magánkézben lévő ingatlanfejlesztője, és 2002 óta a közel-keleti luxus ingatlanpiac élvonalában helyezkedik el, és díjnyertes lakó-, kereskedelmi és szabadidős ingatlanokat kínál a régióban és nemzetközi szinten, többek között az Egyesült Arab Emírségekben, Szaúd-Arábiában, Katarban, Jordániában, Libanonban, Irakban, a Maldív-szigeteken, Kanadában, az Egyesült Államokban, valamint az Egyesült Királyságban. Azóta a DAMAC több mint 50 000 otthont épített, és további több mint 55 000 van különböző tervezési és fejlesztési fázisokban, a világ néhány legkiválóbb divat- és életmódmárkájával együttműködve, hogy olyan lenyűgöző életélményt teremtsen, mint például a Roberto Cavalli és a de GRISOGONO. Állandó víziójával és lendületével a DAMAC a luxusélet következő generációját építi szerte a világon. A vállalatcsoport bővülő vendéglátóipari portfólióval olyan márkájú szállodai ingatlanokkal is rendelkezik, mint a Radisson, a Paramount és a Rotana. Az ingatlanokon túl a DAMAC Digital révén a DAMAC vezető szerepet játszik az adatközpont-iparban, és felvásárolta a Roberto Cavalli és a de GRISOGONO luxusmárkákat. A DAMAC Capitalon keresztül olyan jövőorientált iparágakba fektet be, mint a technológia, a pénzügy és az élettudományok. A társadalmi hatások iránt elkötelezett Hussain Sajwani – DAMAC Foundation nevű alapítvány támogatja az oktatást, az innovációt és a közösség által vezérelt kezdeményezéseket. Bővebb információkért látogasson el a következő weboldalra: www.damacgroup.com

