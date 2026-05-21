Xsolla amplia la presenza nordica con coinvolgimenti industriali in Svezia, tra cui la sponsorizzazione ufficiale di Nordic Game 2026

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, azienda commerciale globale di videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, ha annunciato oggi un programma completo di eventi e attivazioni in Svezia per tutto il mese di maggio 2026, compresa la sua sponsorizzazione ufficiale di Nordic Game 2026.

Ai Nordic Game, Xsolla presenterà la sua soluzione Web Shop, piattaforma diretta ai consumatori (D2C) progettata per aiutare gli sviluppatori a realizzare e ingrandire le proprie vetrine al di fuori dei tradizionali negozi di app. L'ecosistema di Web Shop integra le vetrine, gli strumenti LiveOps e le caratteristiche del coinvolgimento dei giocatori, consentendo agli studi di rafforzare i rapporti tra i giocatori, incrementando al contempo i ricavi e il controllo operativo.

Xsolla evidenzierà inoltre la sua infrastruttura di pagamenti globali, che supporta più di 1.000 metodi di pagamento in oltre 200 aree geografiche. Progettata per ottimizzare la conversione e offrire esperienze di pagamento localizzate, la divisione Xsolla Payments consente agli sviluppatori di raggiungere i giocatori in tutto il mondo, adattandosi allo stesso tempo alle preferenze regionali e ai diversi contesti normativi. Inoltre, Xsolla illustrerà il modo in cui mette in contatto gli sviluppatori con proprietà intellettuali (IP) di alto livello basate sull'intrattenimento. Semplificando le opportunità di licenza e collaborazione, Xsolla aiuta gli studi di videogiochi a migliorare l'acquisizione di giocatori, promuovere il coinvolgimento attraverso LiveOps e sbloccare nuovi percorsi di monetizzazione.

“La Svezia e la più ampia regione scandinava rappresentano una delle comunità più innovative e influenti a livello globale per quanto riguarda lo sviluppo del settore dei videogiochi”, ha dichiarato Berkley Egenes, Direttore del marketing e della crescita di Xsolla. “Mentre il settore gestisce grandi cambiamenti in fatto di distribuzione, monetizzazione e coinvolgimento dei giocatori, noi siamo attenti ad aiutare gli sviluppatori a creare rapporti diretti e sostenibili con i loro giocatori. Attraverso la nostra presenza in Nordic Games, PGC Malmö ed Xsolla Connect Malmö, portiamo informazioni e soluzioni utili per aiutare gli studi a crescere a livello globale pur rimanendo ancorati in solidi ecosistemi regionali”.

“Le comunità di appassionati di videogiochi in Svezia sono i primi ad adottare il modello D2C”, ha aggiunto Danhua Wu, VP di Sviluppo commerciale, Nordic di Xsolla. “Sono strettamente connessi tra loro, generosi e aperti a condividere con i colleghi ciò che funziona e ciò che non funziona, e tutto il resto. Si supportano a vicenda, creando una cultura in cui tutti prosperano e crescono insieme, non separatamente”.

Mentre è ancorata dalla sua sponsorizzazione di Nordic Game, Xsolla si interfaccerà anche con la più ampia comunità di sviluppatori a Malmö attraverso le attività complementari Pocket Gamer Connects Malmö e Xsolla Connects Malmö.

Grazie alla sua estesa presenza in Svezia, Xsolla continua a mantenere la sua missione di fornire tutto ciò che serve agli sviluppatori per garantirne il successo, offrendo strumenti e servizi che semplificano le complessità dei lanci, delle espansioni e della monetizzazione dei giochi in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni sulla presenza di Xsolla in Svezia, visitare: https://xsolla.pro/Nordic-Presence

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Basata a Los Angeles, California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 60% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Forti di una profonda fiducia nel futuro del gaming, noi di Xsolla siamo determinati a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

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