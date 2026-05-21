Marquee Brands geht eine strategische Partnerschaft mit der DAMAC Group ein, um eine Mehrheitsbeteiligung an Roberto Cavalli zu erwerben

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Marquee Brands, das weltweit führende Unternehmen für Markenmanagement und führender Markenbeschleuniger, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Roberto Cavalli bekannt. Dies geschieht im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit der DAMAC Group, dem führenden globalen Mischkonzern und Entwickler von Luxusimmobilien mit Sitz in Dubai. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen sein; danach wird die DAMAC Group weiterhin ein bedeutender Anteilseigner bleiben. Das 1970 in Florenz gegründete, legendäre Luxuslabel Roberto Cavalli, das für sein avantgardistisches Design und seine unverwechselbare italienische Handwerkskunst bekannt ist, ergänzt das Portfolio zeitloser globaler Marken von Marquee Brands, zu dem unter anderem Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, BCBGMAXAZRIA und Stance gehören. Die Hinzufügung von Roberto Cavalli stärkt die Position von Marquee Brands als Marktführer im Luxus- und Lifestyle-Sektor weiter und erhöht den Gesamtumsatz des Portfolios auf rund 5 Milliarden US-Dollar.

„Roberto Cavalli zählt zu den prägenden italienischen Luxusmarken und zeichnet sich durch eine kühne kreative Identität und ein beständiges Markenethos aus“, sagte Heath Golden, CEO von Marquee Brands. „Wir sehen ein außerordentliches Potenzial, auf dieser Grundlage durch umsichtiges Markenmanagement und strategische Expansion aufzubauen. In Zusammenarbeit mit DAMAC, einem führenden Unternehmen im Bereich Luxusimmobilien, werden wir das Roberto-Cavalli-Erlebnis weltweit weiter ausbauen.“

Hussain Sajwani, Gründer der DAMAC Group, sagte: „Roberto Cavalli ist eine der markantesten Luxusmarken der Welt. Nachdem wir mehrere Jahre lang das Fundament der Marke gefestigt haben, machten wir uns auf die Suche nach einem strategischen Partner, der über die nötigen Kompetenzen verfügt, um die Marke auf die nächste Stufe zu heben. Wir sind überzeugt, dass Marquee Brands der richtige Partner dafür ist. Angesichts unserer Verbundenheit mit der Marke und unserer bedeutenden, weiterhin bestehenden Beteiligungen freuen wir uns darauf, die Bemühungen von Marquee Brands zu unterstützen, unter anderem durch den weiteren Ausbau des Roberto Cavalli-Lifestyle-Konzepts mittels Markenresidenzen und Hospitality-Projekten an erstklassigen Standorten weltweit – ein Bereich, der weiterhin vollständig im Besitz von DAMAC ist und von diesem Unternehmen betrieben wird. Diese Zusammenarbeit läutet eine spannende neue Ära für die Marke ein. Wir freuen uns auf ihre bedeutende zukünftige Expansion.“

Marquee Brands, ein Unternehmen im Besitz von Fonds, die von der globalen Investmentgesellschaft Neuberger verwaltet werden, baut seine globale Plattform durch den Erwerb traditionsreicher Marken mit starker Resonanz bei den Verbrauchern weiter aus. Roberto Cavalli ist die zweiundzwanzigste Marke im Portfolio von Marquee Brands.

„Marquee Brands hat ein bewährtes, kapitaleffizientes Geschäftsmodell etabliert, um durch diszipliniertes Markenmanagement, strategische Partnerschaften und einen langfristigen Investitionshorizont Wachstum zu generieren“, sagte Zachary Sigel, Managing Director bei Neuberger und Mitbegründer von Marquee Brands. „Die Übernahme von Roberto Cavalli stärkt das Vertrauen von Neuberger in die Plattform und deren Fähigkeit, weiterhin Wert für die Anleger zu schaffen.“

Die Partnerschaft zwischen Marquee Brands und DAMAC erweitert die globale Reichweite der Marke Roberto Cavalli und vereint die sich ergänzenden Stärken beider Unternehmen sowie ihr gemeinsames Engagement für die Weiterentwicklung des legendären italienischen Modehauses. Marquee Brands wird das Wachstum von Roberto Cavalli vorantreiben, indem es neue Produktkategorien, Dienstleistungen und Erlebnisangebote in Europa, Großbritannien, den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika einführt.

DAMAC wird die Präsenz der Marke durch Wohn- und Hotelprojekte unter dem Namen Roberto Cavalli in wichtigen globalen Märkten weiter ausbauen und so die Luxusposition und Attraktivität der Marke stärken. Durch diese Partnerschaft entsteht eine leistungsstarke Plattform, die das Know-how von Marquee Brands im Bereich der globalen Markenentwicklung mit der führenden Position von DAMAC im Luxusimmobilien- und Gastgewerbesektor vereint und damit bedeutende neue Möglichkeiten für die Zukunft von Roberto Cavalli eröffnet.

Im Rahmen der Transaktion gibt Marquee Brands bekannt, dass der in Mailand ansässige Partner The Level Group (TLG) als zentraler operativer Partner fungieren wird. TLG wird die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb der Damen- und Herrenkollektionen der Marke leiten und so eine einheitliche und hochwertige Produktvision in allen wichtigen Märkten gewährleisten. Darüber hinaus wird TLG die Verantwortung für den Einzelhandel, den E-Commerce sowie den Großhandel in Europa und den Vereinigten Staaten übernehmen und damit die Direktvertriebspräsenz von Roberto Cavalli sowie dessen globale Einzelhandelsstrategie stärken.

RBC Capital Markets fungierte als Finanzberater und Greenberg Traurig als Rechtsberater von Marquee Brands. BDA Partners fungierte als Finanzberater für DAMAC Properties.

ÜBER ROBERTO CAVALLI

Roberto Cavalli wurde 1970 gegründet und ist eine führende italienische Marke in den Bereichen Mode, Accessoires und Luxus-Lifestyle. Die Marke zeichnet sich durch eine glamouröse, zeitgemäße Ästhetik aus und verkörpert in vollendeter Form italienische Exzellenz, Handwerkskunst und ihre mediterranen Wurzeln. Das Portfolio von Roberto Cavalli ist im Luxussegment angesiedelt und umfasst die Kollektionen Home, Junior, Eyewear, Parfums, Uhren und Just Cavalli. www.robertocavalli.com

ÜBER MARQUEE BRANDS

Marquee Brands ist der führende Beschleuniger für zeitlose Marken, der deren Wert erschließt und ihren globalen Einfluss ausbaut. Mit dem Ziel, das Wachstum voranzutreiben und einen nachhaltigen Markenwert aufzubauen, arbeiten wir mit führenden Herstellern, Betreibern, Einzelhändlern und Distributoren zusammen, um Marken markt- und kanalübergreifend zu etablieren. Das weltweite Portfolio von Marquee Brands umfasst drei verschiedene Plattformen: Wohnen & Kulinarik, Mode & Lifestyle, Luxus sowie Sport & Outdoor. Zum Markenportfolio gehören Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, Emeril Lagasse, America’s Test Kitchen, BCBGMAXAZRIA, BCBG, Ben Sherman, Bruno Magli, Anti Social Social Club, Totes, Isotoner, Destination Maternity, Motherhood, A Pea in the Pod, Stance, Dakine und Body Glove. Weitere Informationen finden Sie unter www.marqueebrands.com.

ÜBER NEUBERGER PRIVATE MARKETS

Neuberger Private Markets ist ein Geschäftsbereich von Neuberger und seit 1987 ein aktiver und erfolgreicher Investor auf den privaten Märkten. Neuberger Private Markets investiert für eine Vielzahl anspruchsvoller und renommierter institutioneller und privater Anleger weltweit in verschiedene Strategien, Anlageklassen und Regionen. Zum 31. Dezember 2025 verwaltet Neuberger Private Markets über 155 Milliarden US-Dollar an Anlegerkapital in den Bereichen Primärmarkt, Co-Investments, Sekundärmarkt, Private Credit und Spezialstrategien. Neuberger Private Markets verfügt über ein erfahrenes und vielfältiges Team von über 500 Fachleuten und ist weltweit mit 17 Niederlassungen vertreten.

ÜBER DAMAC GROUP

Die DAMAC Group ist ein weltweit tätiger privater Mischkonzern, der 1982 von Hussain Sajwani gegründet wurde. Ausgehend von den Bereichen Gastronomie und Logistik hat sich das Unternehmen auf verschiedene Branchen ausgeweitet, darunter Immobilien, Gastgewerbe, Rechenzentren, Mode und Kapitalmärkte. DAMAC Properties ist der größte private Immobilienentwickler in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Nahen Osten und steht seit 2002 an der Spitze des Luxusimmobilienmarktes im Nahen Osten. Das Unternehmen realisiert preisgekrönte Wohn-, Gewerbe- und Freizeitimmobilien in der gesamten Region sowie international, unter anderem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Katar, Jordanien, dem Libanon, dem Irak, auf den Malediven, in Kanada, den Vereinigten Staaten sowie im Vereinigten Königreich. Seitdem hat DAMAC mehr als 50.000 Wohnungen fertiggestellt, wobei sich über 55.000 weitere in verschiedenen Planungs- und Entwicklungsphasen befinden. Dabei hat das Unternehmen mit einigen der weltweit renommiertesten Mode- und Lifestyle-Marken wie Roberto Cavalli und de GRISOGONO zusammengearbeitet, um einzigartige Wohnerlebnisse zu schaffen. Mit einer konsequenten Vision und Dynamik gestaltet DAMAC weltweit die nächste Generation des luxuriösen Wohnens. Die Group besitzt zudem Hotelanlagen unter Marken wie Radisson, Paramount und Rotana und verfügt über ein wachsendes Portfolio im Gastgewerbe. Über den Immobilienbereich hinaus ist DAMAC durch DAMAC Digital führend in der Rechenzentrumsbranche und hat die Luxusmarken Roberto Cavalli und de GRISOGONO übernommen. Über DAMAC Capital investiert das Unternehmen in zukunftsorientierte Branchen wie Technologie, Finanzen und Biowissenschaften. Die Hussain Sajwani – DAMAC Foundation engagiert sich für soziale Belange und unterstützt Bildung, Innovation sowie gemeindenahe Initiativen. Weitere Informationen finden Sie unter www.damacgroup.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.