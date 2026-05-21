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Lanzamiento de la eSIM de Truecaller Travel con la tecnología Seamless OS de Telness Tech

original Telness Tech, the telecom software company behind Seamless OS, today announced that Truecaller’s newly launched Travel eSIM service is powered by its platform.

Telness Tech, the telecom software company behind Seamless OS, today announced that Truecaller’s newly launched Travel eSIM service is powered by its platform.

ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--Telness Tech, la empresa de software de telecomunicaciones creadora de Seamless OS, ha anunciado hoy que el servicio Travel eSIM, recientemente lanzado por Truecaller, funciona gracias a su plataforma.

Truecaller, la plataforma líder a nivel internacional para verificar contactos y bloquear comunicaciones no deseadas, ha lanzado Travel eSIM en 29 países, lo que supone la entrada de la empresa en el sector de los servicios de datos móviles. Este lanzamiento amplía la plataforma de Truecaller más allá de la identificación de llamadas y la protección contra el spam, y añade por primera vez productos digitales de consumo a su cartera.

Con más de 500 millones de personas que ya utilizan Truecaller en su comunicación diaria, Travel eSIM amplía esa experiencia a los viajes internacionales, un ámbito en el que los usuarios suelen pagar de más por la conectividad o llegan a su destino sin conexión.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Industry:

Telness Tech

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