Xsolla en de Dubai Films and Games Commission gaan een strategisch partnerschap aan om in Dubai gevestigde ontwikkelaars toegang te geven tot wereldwijde markten

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een toonaangevend wereldwijd bedrijf in de handel in videogames, en de Dubai Games Commissioner hebben, in samenwerking met de Dubai Films and Games Commission, een meerjarig strategisch partnerschap aangekondigd. Dit partnerschap heeft tot doel de ontwikkeling van de videogame-industrie te versnellen en de commerciële toegang te vergroten voor ontwikkelaars die actief zijn in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De aankondiging vond plaats tijdens de GamesBeat Summit 2026 in Los Angeles, Californië. Het partnerschap brengt de wereldwijde handelsinfrastructuur van Xsolla samen met de missie van de DFGC om Dubai te positioneren als een bestemming van wereldklasse voor de ontwikkeling en publicatie van videogames. Tot Xsolla’s infrastructuur behoren direct-to-consumer-webshops, slimme betaaloplossingen met meer dan 1.000 betaalmethoden in ruim 200 regio’s en tools voor spelersbetrokkenheid.

De organisaties lanceren gezamenlijk een studio-acceleratorprogramma in Dubai, ontwikkelen samen toonaangevende marktinzichten over de game-industrie en creëren nieuwe kansen voor ontwikkelaars en marktleiders binnen hun wereldwijde netwerken en tijdens hun vlaggenschipevenementen.

"De game-industrie wordt steeds meer bepaald door markten die serieus investeren in het opbouwen van de juiste commerciële infrastructuur", aldus Rytis Joseph Jan, SVP Global Strategic Initiatives & Partnerships bij Xsolla. "Dubai heeft deze investeringen gedaan met het oog op de toekomst van de sector. Deze samenwerking is erop gericht om die ambitie om te zetten in concrete, duurzame kansen voor hier gevestigde ontwikkelaars en voor internationale studio’s die willen meewerken om dit te realiseren."

"Voor de Dubai Films and Games Commission staat dit partnerschap in het teken van onze missie om van Dubai een van ’s werelds toonaangevende bestemmingen voor game-ontwikkeling en -uitgave te maken", aldus Faisal Kazim, Games Commissioner bij de Dubai Films and Games Commission. "Het wereldwijde bereik en de commerciële infrastructuur van Xsolla bieden onze markt iets wat er voorheen ontbrak: een beproefd, schaalbaar pad naar de wereld."

"De MENA-regio is momenteel een van de snelst groeiende markten voor videogames, en Dubai staat in het middelpunt van deze groei", aldus Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer bij Xsolla. "Samen zetten we alles op alles om lokale ontwikkelaars, groot en klein, te helpen hun regionale succes om te zetten in wereldwijd bereik."

Dit nieuws is een logisch vervolg op de steeds hechter wordende band tussen beide organisaties. Kazim nam samen met Egenes ook deel aan het panel 'Global State of Play' tijdens de GamesBeat Summit. Tijdens de top bespraken zij de belangrijkste trends en verschuivingen die de game-industrie wereldwijd ingrijpend veranderen. Dit gesprek illustreert de gelijkwaardige samenwerking die de basis voor dit partnerschap vormt.

Deze samenwerking komt tot stand op een moment dat de gamemarkt in de VAE zich in hoog tempo blijft uitbreiden. Dit wordt gestimuleerd door een sterke betrokkenheid van de consument, toegenomen overheidsinvesteringen in de creatieve sector en de visie van Dubai om als regionaal knooppunt voor technologie en entertainment te fungeren. Beide organisaties verwachten de komende maanden meer details bekend te maken over gezamenlijke programma’s en regionale activiteiten.

Ga voor meer informatie over de strategische partnerschappen en initiatieven voor marktuitbreiding van Xsolla naar: https://xsolla.pro/DFGC

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd e-commercebedrijf dat ontwikkelaars alles biedt wat ze nodig hebben om videogames te lanceren, te laten groeien en te monetiseren. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Los Angeles, Californië, ondersteunt studio's van elke omvang, van indie tot AAA, met oplossingen voor directe verkoop aan consumenten, intelligente betalingen, op entertainment gebaseerde IP en producten voor spelersbetrokkenheid. Xsolla helpt ontwikkelaars bij het financieren, distribueren, op de markt brengen en monetiseren van hun games op grote schaal. Xsolla, dat door meer dan 60% van de 100 meest winstgevende games wordt vertrouwd, fungeert als de officiële betaalprovider in meer dan 200 landen en biedt toegang tot meer dan 1000 lokale betaalmethoden wereldwijd. Xsolla gelooft sterk in de toekomst van gaming en zet zich vol overtuiging in om kansen te creëren en groei te stimuleren voor makers overal ter wereld.

Ga voor meer informatie naar xsolla.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.