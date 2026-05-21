HTEC en Motion Applied: een samenwerking gebaseerd op prestaties, precisie en innovatie

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--HTEC, een wereldwijd bedrijf dat zich toelegt op AI-first engineering en de ontwikkeling van digitale producten, en Motion Applied breiden hun samenwerking uit na een succesvolle staat van dienst bij de ontwikkeling van geavanceerde oplossingen voor diverse sectoren. Motion Applied levert technische en technologische oplossingen op het gebied van motorsport, elektrificatie en transport. Het bedrijf brengt 35 jaar ervaring in de topsport en in de racerij opgebouwde technische expertise in bij de ontwikkeling van hoogwaardige systemen en de toepassing daarvan buiten het circuit.

De twee bedrijven hebben nauw samengewerkt aan complexe technische projecten en zo bijgedragen aan de ontwikkeling van krachtige, verbonden en datagestuurde systemen.

HTEC heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van geavanceerde systemen en heeft daarbij expertise ingebracht op het gebied van embedded software-engineering, systeemarchitectuur, realtime gegevensverwerking en validatie.

