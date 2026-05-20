Marsh présentera le pouvoir de la perspective au Grand prix du Canada Lenovo en tant que partenaire officiel du Championnat du monde de F1® pour la gestion des risques et le courtage d’assurances

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Marsh (NYSE : MRSH), un chef de file mondial en matière de gestion des risques, de réassurance et de capital, ainsi que de ressources humaines, d’investissements et de services‑conseils en gestion, aura une présence importante au Grand prix du Canada Lenovo en tant que partenaire officiel du Championnat du monde de F1® pour la gestion des risques et le courtage d’assurances, renforçant le partenariat pluriannuel annoncé par les organisations le mois dernier.

« Marsh est fière de soutenir le Grand prix du Canada Lenovo et d’appuyer l’un des événements sportifs emblématiques du pays », a déclaré Sarah Robson, chef de la direction de Marsh Canada. « Marsh est un partenaire des principales entreprises novatrices et des principaux secteurs d’activité du Canada, et cette commandite nous permet de démontrer notre rôle dans le rayonnement de Montréal et du Canada sur la scène mondiale des affaires. »

Depuis l’ouverture de son bureau de Montréal en 1914, Marsh aide les organisations canadiennes à gérer la complexité et à façonner l’avenir avec confiance. Aujourd’hui, Marsh exerce ses activités dans 15 villes canadiennes et sert ses clients d’un océan à l’autre grâce à ses quatre grandes entreprises et à ses plus de 3 000 employés talentueux.

Le partenariat de Marsh avec la Formule 1 marque une étape audacieuse en tant que marque mondiale unifiée. S’inscrivant dans la mission de Marsh, qui consiste à bâtir la confiance nécessaire pour prospérer grâce au pouvoir de la perspective, ce partenariat renforce un engagement commun en faveur de la performance, de l’innovation et de la portée mondiale.

En partenariat avec la Formule 1, Marsh présentera le deuxième volet de The Risk Perspective (les perspectives de risque), une série de contenus unique qui examine des circuits de course particuliers. Ce volet mettra en évidence les facteurs de risque, de décision et de performance auxquels les équipes sont confrontées dans le circuit Gilles-Villeneuve à Montréal. La série, diffusée sur F1.com et l’application F1, démontre comment une bonne perspective permet de transformer l’incertitude en atout et les connaissances en performance. Marsh affichera également sa marque de manière bien visible en bord de piste tout au long du circuit.

« C’est fantastique de ramener la Formule 1 à Montréal dans une année aussi marquante pour le sport — avec de nouveaux partenaires, équipes, pilotes, circuits et villes qui se joignent au championnat, ainsi qu’un nouveau ensemble de règlements nous poussant à la fine pointe de la technologie, » a déclaré Emily Prazer, directrice commerciale de la Formule 1. « Le Grand Prix du Canada est une célébration de la précision et de la résilience, incarnée par un circuit qui a résisté à l’épreuve du temps et qui a été témoin de tant de moments sportifs légendaires. Nous sommes ravis de continuer à mettre en valeur notre partenariat avec Marsh dans ce cadre emblématique. »

À propos de Marsh

Marsh (NYSE : MRSH) est un chef de file mondial en matière de gestion des risques, de réassurance et de capital, ainsi que de ressources humaines, d’investissements et de services‑conseils en gestion, accompagnant des clients dans 130 pays. Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 27 milliards de dollars et plus de 95 000 employés, Marsh contribue à bâtir la confiance nécessaire pour prospérer grâce au pouvoir de la perspective. Pour en savoir plus, consultez le site corporate.marsh.com ou suivez-nous sur LinkedIn et X.

À propos de la Formule 1®

Lancée en 1950, la Formule 1® est la compétition automobile la plus prestigieuse au monde, ainsi que l’événement sportif annuel le plus populaire au monde. Championnat du Monde de Formule 1 Limitée fait partie de Formule 1® et détient les droits commerciaux exclusifs du Championnat du monde FIA de Formule 1™. Formule 1® est une filiale de Liberty Media Corporation (NASDAQ : FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK) attribuée à l’action reflet du groupe Formule 1. Le logo F1, le logo de la FORMULE 1 F1, FORMULE 1, F1, CHAMPIONNAT DU MONDE FIA DE FORMULE 1, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB et les marques connexes sont des marques de commerce de Formula One Licensing BV, une société de Formule 1. Tous droits réservés.