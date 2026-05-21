Lancement d’eSIM Travel de Truecaller, optimisé par Seamless OS de Telness Tech

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Telness Tech, l’éditeur de logiciels de télécommunications à l’origine de Seamless OS, a annoncé aujourd’hui que le service eSIM Travel récemment lancé par Truecaller s’appuie sur sa plateforme.

Truecaller, la principale plateforme mondiale de vérification des contacts et de blocage des communications indésirables, a lancé eSIM Travel dans 29 pays, marquant ainsi l’entrée de l’entreprise sur le marché des services de données mobiles. Ce lancement élargit la plateforme de Truecaller au-delà de l’identification de l’appelant et de la protection contre le spam, et ajoute pour la première fois des consommables numériques à son portefeuille.

Avec plus de 500 millions de personnes utilisant déjà Truecaller dans leurs communications quotidiennes, Travel eSIM étend cette relation aux voyages internationaux, un domaine où les utilisateurs paient souvent trop cher pour leur connectivité ou arrivent à destination sans connexion.

Travel eSIM est un service de données mobiles entièrement numérique qui s’active en quelques minutes, fonctionne sur iPhone et propose des forfaits allant de 1 Go sur 7 jours à 20 Go sur 30 jours. Les appels vocaux et la messagerie restent dans les applications que les voyageurs utilisent déjà (WhatsApp, FaceTime et Signal) et fonctionnent via la même connexion de données Travel eSIM.

Le service est optimisé par Seamless OS, la plateforme de télécommunications native du cloud de Telness Tech, conçue pour le lancement, la gestion et la mise à l’échelle de services mobiles numériques.

« Truecaller a construit l’une des plateformes de communication les plus fiables au monde, utilisée par plus de 500 millions de personnes à l’échelle mondiale. Nous sommes fiers que Seamless OS soutienne leur transition vers l’eSIM de voyage et facilite le lancement d’un service de données mobiles numérique simple dans 29 pays », déclare Martina Klingvall, directrice générale et fondatrice de Telness Tech.

Fredrik Kjell, directeur des opérations chez Truecaller, déclare : « Je suis ravi que Truecaller lance un produit de données de voyage par eSIM pour nos utilisateurs. Truecaller est une marque de communication de confiance à travers le monde et, grâce à notre envergure, nous pouvons proposer un excellent produit à un prix compétitif. Nous déployons cette offre sur notre application iPhone et sur le Web, mais nous avons hâte de l’étendre à Android et de prendre en charge de nouveaux marchés. »

Ce lancement reflète une évolution plus large dans le secteur des télécommunications, où la connectivité mobile s’intègre de plus en plus à des plateformes numériques de confiance bénéficiant de relations clients solides et d’une distribution mondiale.

Marchés concernés au lancement : Italie, Suède, Espagne, France, Allemagne, Pologne, Portugal, Roumanie, Pays-Bas, Belgique, Irlande, Autriche, Finlande, République tchèque, Danemark, Hongrie, États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Suisse, Norvège, Chili, Indonésie, Malaisie, Afrique du Sud, Égypte et Nigeria.

À propos de Truecaller

Truecaller est un outil indispensable à la communication quotidienne de plus de 500 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, avec plus d’un milliard de téléchargements depuis son lancement et 68 milliards d’appels indésirables et frauduleux identifiés rien qu’en 2025. La société a son siège à Stockholm et est cotée au Nasdaq Stockholm depuis octobre 2021. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.truecaller.com.

À propos de Telness Tech

Telness Tech est une société de logiciels de télécommunications qui fournit Seamless OS, une plateforme basée sur le cloud permettant de lancer et d’exploiter des services mobiles numériques. Seamless OS permet aux opérateurs, aux MVNO et aux marques numériques de lancer, de gérer et de faire évoluer leurs offres mobiles avec une complexité réduite et une expérience client moderne.

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