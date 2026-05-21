Xsolla refuerza su presencia en los países nórdicos con distintas iniciativas en Suecia, incluido el patrocinio oficial de Nordic Game 2026

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, empresa global de comercio para videojuegos que ayuda a los desarrolladores a lanzar, impulsar y monetizar sus juegos, anunció hoy un amplio programa de eventos e iniciativas en Suecia durante mayo de 2026, entre ellos el patrocinio oficial de Nordic Game 2026.

En Nordic Game, Xsolla presentará su solución Web Shop, una plataforma directa al consumidor (D2C, por sus siglas en inglés) que permite a los desarrolladores crear y potenciar sus propias tiendas digitales fuera de las plataformas de aplicaciones tradicionales. El ecosistema Web Shop integra tiendas digitales, herramientas de operaciones en vivo (LiveOps) y funcionalidades de interacción con jugadores, lo que permite a los estudios reforzar la relación con sus comunidades, aumentar sus ingresos y ganar mayor control operativo.

Xsolla también destacará su infraestructura global de pagos, compatible con más de 1000 métodos de pago en más de 200 mercados. Diseñada para optimizar la conversión y ofrecer experiencias de compra adaptadas a cada región, Xsolla Payments permite a los desarrolladores llegar a jugadores de todo el mundo y adaptarse a las preferencias locales y a los distintos marcos regulatorios. Además, la empresa mostrará cómo facilita el acceso de los desarrolladores a propiedades intelectuales (IP, por sus siglas en inglés) prémium vinculadas al entretenimiento. Al simplificar las oportunidades de licencias y colaboración, la plataforma ayuda a los estudios a captar nuevos jugadores, potenciar la interacción a través de LiveOps y abrir nuevas vías de monetización.

«Suecia y, en general, la región nórdica representan una de las comunidades de desarrollo de videojuegos más innovadoras e influyentes del mundo», afirmó Berkley Egenes, director de Mercadotecnia y Crecimiento de Xsolla. «En un momento de profundos cambios en los modelos de distribución, monetización e interacción con los jugadores, queremos ayudar a los desarrolladores a establecer relaciones directas y sostenibles con sus comunidades. Nuestra presencia en Nordic Game, PGC Malmö y Xsolla Connect Malmö nos permite compartir soluciones y conocimientos prácticos para que los estudios puedan crecer a escala internacional sin perder su conexión con sólidos ecosistemas regionales».

«Las comunidades de videojuegos suecas figuran entre las primeras en adoptar modelos D2C», añadió Danhua Wu, vicepresidenta de Desarrollo de Negocio para la región nórdica en Xsolla. «Existe una estrecha conexión entre ellas y una cultura muy abierta a compartir tanto lo que funciona como lo que no. Ese espíritu de colaboración crea un entorno en el que todos pueden crecer y prosperar juntos».

Además de su patrocinio de Nordic Game, Xsolla también participará activamente en la comunidad de desarrolladores de Malmö mediante distintas iniciativas organizadas en torno a Pocket Gamer Connects Malmö y Xsolla Connect Malmö.

Con esta mayor presencia en Suecia, Xsolla reafirma su compromiso de proporcionar a los desarrolladores las herramientas y servicios que necesitan para impulsar el lanzamiento, crecimiento y monetización de sus videojuegos a escala global.

Para más información, visite https://xsolla.pro/Nordic-Presence.

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa global de soluciones comerciales para videojuegos que desarrolla y ofrece las herramientas que los desarrolladores necesitan para lanzar, impulsar y monetizar sus juegos. Con sede en Los Ángeles (California), la empresa colabora con estudios de todos los tamaños, desde desarrolladores independientes hasta grandes estudios AAA, mediante soluciones que abarcan el comercio directo al consumidor, pagos inteligentes, propiedad intelectual del entretenimiento y herramientas de interacción con jugadores. Además, acompaña a los desarrolladores en todas las etapas del ciclo de vida de sus juegos (financiación, distribución, mercadotecnia y monetización) para facilitar su crecimiento en los mercados internacionales. Más del 60 % de los 100 videojuegos con mayor facturación confían en Xsolla, que procesa pagos en más de 200 mercados y ofrece acceso a más de 1000 métodos de pago locales en todo el mundo. Con una visión centrada en el futuro del videojuego, la empresa impulsa nuevas oportunidades para los creadores y contribuye a que sus proyectos alcancen audiencias globales.

Para más información, visite xsolla.com.

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