AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de CESCE México, S.A. de C.V. y CESCE Fianzas México S.A. de C.V.

Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb” (Buena) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aa.MX” (Superior) de CESCE México, S.A. de C.V. (CESCEM), y su afiliada CESCE Fianzas México, S.A. de C.V. (CESCEF). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable. Ambas compañías se encuentran domiciliadas en la Ciudad de México, México.

Las calificaciones de CESCEM y CESCEF reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo marginal, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las calificaciones de CESCEM y CESCEF también reflejan su afiliación con la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros (CESCE), la cual provee experiencia en prácticas de suscripción y de negocio, políticas y procedimientos, y apoyo de reaseguro. Contrarrestando parcialmente estos factores para CESCEM y CESCEF se encuentran las competitivas dinámicas de mercado de los segmentos mexicanos de seguros de crédito y fianzas.

CESCEM pertenece en un 51% a CESCE a través de su subsidiaria Consorcio Internacional de Aseguradores de Crédito, S.A. (CIAC), y 49% al Banco Nacional de Comercio Exterior, un banco de desarrollo mexicano. CESCEM se especializa exclusivamente en seguros de crédito y se ubica en el top cinco en el segmento de seguros de crédito en México.

CESCEF comenzó operaciones en 2011 y pertenece por completo a CIAC. CESCEF cuenta con una pequeña participación en el mercado mexicano de fianzas. El portafolio de negocios de la compañía se concentra principalmente en fianzas administrativas, lo cual es consistente con los portafolios de negocio de los demás participantes del mercado, aunque las exposiciones permanecen diversificadas entre distintas industrias.

AM Best evalúa el perfil de negocio de ambas compañías como limitado debido a su concentración en una sola línea de negocio, con participaciones de mercado relativamente pequeñas, en mercados muy competitivos.

AM Best evalúa la fortaleza de balance de las compañías como muy fuerte, por su histórica capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, medida con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR), lo que demuestra niveles de capitalización sólidos que cubren eficazmente sus exposiciones de riesgo, así como una gestión disciplinada del capital, reflejada en una sólida liquidez y un apalancamiento de suscripción conservador.

La administración integral de riesgos de las compañías es considerada apropiada a causa de sus prácticas bien establecidas y apetitos de riesgo definidos, principalmente a través de lineamientos conservadoras de suscripción e inversión, así como a un extenso programa de reaseguro colocado principalmente con su matriz y sus afiliadas, y con contrapartes de alta calidad.

La evaluación de desempeño operativo de CESCEM permanece evaluado como marginal. En 2025, la cartera de primas de la compañía comenzó a mostrar señales de recuperación tras la contracción observada en 2023-2024, respaldada por una mayor generación de nuevos negocios y menores niveles de cancelación de pólizas. Sin embargo, la experiencia de siniestralidad se deterioró en comparación con el año anterior, esto fue impulsado por una mayor severidad de los siniestros, mientras que la frecuencia se mantuvo contenida. Este impacto fue parcialmente compensado por un mejor control de los gastos administrativos y el ingreso de las comisiones de reaseguro, aunque el índice combinado permaneció por encima del 100%. No obstante, la rentabilidad fue respaldada por los ingresos de inversiones, aunque afectados por menores tasas de interés.

La evaluación de desempeño operativo de CESCEF permanece evaluado como marginal en virtud de índices combinados sostenidos por encima de los niveles de suficiencia de primas. Durante 2025, el desempeño operativo se vio presionado por un deterioro en el índice de siniestralidad, principalmente derivado de la resolución de dos reclamaciones legales. Como resultado, la compañía reportó resultados netos negativos en el periodo. El desafiante entorno de crecimiento enfrentado en el sector afianzador, junto con la limitada posición de mercado de CESCEF, limita el perfil de negocio de la compañía. AM Best continuará monitoreando la ejecución de la estrategia de la administración para fortalecer el desempeño operativo y alcanzar una rentabilidad consistente.

Las perspectivas estables de calificación de CESCEM reflejan la expectativa de AM Best de que la compañía continuará desarrollando su estrategia de manera rentable, mientras mantiene una muy fuerte fortaleza de balance respaldada por el nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos.

Acciones negativas de calificación podrían surgir de un deterioro sostenido en el desempeño operativo, particularmente si resultados de suscripción débiles ponen presión sobre márgenes técnicos y la suficiencia de capital. Por el contrario, aunque es poco probable, acciones positivas de calificación podrían ocurrir si la compañía continúa logrando mejoras sostenidas en su desempeño operativo, impulsadas por una mayor disciplina de suscripción y una mejora en los márgenes técnicos, mientras mantiene sólidos niveles de rentabilidad.

Las perspectivas estables de CESCEF reflejan la expectativa de AM Best de que la compañía mantendrá su evaluación actual de la fortaleza de su balance respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, junto con una continua disciplina de suscripción y control de costos.

Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si la posición de capital y los fundamentos del balance de CESCEF se debilitan, impulsados por pérdidas continuas en suscripción o un desempeño operativo persistentemente débil. Aunque es poco probable en el corto plazo, acciones positivas de calificación podrían ocurrir si la compañía demuestra una mejora sostenida en su desempeño operativo y regresa a una rentabilidad consistente.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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