Marquee Brands nawiązuje strategiczne partnerstwo z DAMAC Group w celu objęcia udziału większościowego w firmie Roberto Cavalli

NOWY JORK--(BUSINESS WIRE)--Marquee Brands, czołowa firma zajmująca się zarządzaniem marką i jej szybkim rozwojem o zasięgu globalnym, poinformowała dzisiaj o zawarciu ostatecznej umowy w sprawie objęcia udziału większościowego w firmie Roberto Cavalli w drodze strategicznego partnerstwa z DAMAC Group, wiodącym globalnym konglomeratem i luksusowym deweloperem z Dubaju. Finalizacja transakcji ma nastąpić w drugim kwartale 2026 r., przy czym w jej następstwie DAMAC Group zachowa istotny udział w firmie. Założony w 1970 r. we Florencji kultowy dom mody Roberto Cavalli, ceniony za awangardowy design i unikalny włoski kunszt, dołącza do portfela ponadczasowych globalnych marek Marquee Brands, takich jak Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, BCBGMAXAZRIA i Stance. Dołączenie firmy Roberto Cavalli jeszcze bardziej umacnia pozycję Marquee Brands jako lidera sektorów towarów luksusowych i lifestyle'owych, którego całkowita sprzedaż detaliczna w ramach całego portfela marek wyniesie tym samym około 5 mld USD.

– Roberto Cavalli to jeden z włoskich domów mody będących wyznacznikiem luksusu, który charakteryzuje się odważną kreatywną tożsamością i trwałym etosem marki – powiedział Heath Golden, dyrektor generalny Marquee Brands. – Dostrzegamy ogromne możliwości wykorzystania tych podwalin w drodze przemyślanego zarządzania marką i strategicznej ekspansji. We współpracy z DAMAC, liderem w dziedzinie luksusowych nieruchomości, będziemy w dalszym ciągu wzbogacać doświadczenia związane z marką Roberto Cavalli na całym świecie.

– Roberto Cavalli to jedna z najbardziej charakterystycznych marek towarów luksusowych na świecie. Po latach umacniania podstaw marki postanowiliśmy pozyskać strategicznego partnera posiadającego odpowiednie umiejętności, by otworzyć nowy rozdział w jej historii. Jesteśmy przekonani, że takim partnerem jest właśnie Marquee Brands. Ze względu na nasze zamiłowanie do marki i znaczne posiadane w niej nadal udziały ogromnie cieszymy się z możliwości wsparcia wysiłków Marquee Brands między innymi w drodze dalszego rozwoju stylu życia Roberto Cavalli w drodze obiektów mieszkalnych i przedsięwzięć hotelowych pod szyldem marki w kluczowych lokalizacjach na całym świecie, za którą to domenę w pełni odpowiada DAMAC w ramach prowadzonej działalności. Ta współpraca otwiera nowy emocjonujący rozdział dla marki. Cieszymy się z perspektywy istotnej ekspansji w przyszłości – powiedział Hussain Sajwani, założyciel DAMAC Group.

Marquee Brands, będąca własnością funduszy zarządzanych przez globalną firmę Neuberger wyspecjalizowaną w zarządzaniu inwestycjami, nie ustaje w wysiłkach na rzecz rozwoju swojej globalnej platformy w drodze przejęć marek z długą tradycją i wiernym gronem klientów. Roberto Cavalli to dwudziesta druga marka w portfelu Marquee Brands.

– Marquee Brands ugruntowała sprawdzony, wydajny pod względem środków model biznesowy sprzyjający rozwojowi dzięki zdyscyplinowanemu zarządzaniu markami, nawiązywaniu strategicznych partnerstw i wyznaczeniu długofalowego horyzontu inwestycyjnego – powiedział Zachary Sigel, dyrektor zarządzający Neuberger i współzałożyciel Marquee Brands. – Wraz z przejęciem Roberto Cavalli Neuberger zwiększa zaufanie wobec platformy i jej zdolności do dalszego zapewniania korzyści inwestorom.

Partnerstwo Marquee Brands i DAMAC zwiększa globalny zasięg marki Roberto Cavalli, łącząc dopełniające się atuty obu firm oraz ich wspólne zaangażowanie na rzecz podniesienia rangi legendarnego włoskiego domu mody. Marquee Brands przyspieszy rozwój Roberto Cavalli poprzez wprowadzenie nowych kategorii, usług i punktów kontaktu opartych na doświadczeniu w Europie, Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, na Bliskim Wschodzie, w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Ameryce Łacińskiej.

DAMAC będzie w dalszym ciągu propagować obecność marki za pośrednictwem obiektów mieszkalnych i przedsięwzięć hotelowych realizowanych pod szyldem Roberto Cavalli na kluczowych światowych rynkach, wzmacniając jej luksusową pozycję i podkreślając jej atrakcyjność. Partnerstwo zapewnia solidną platformę łączącą wiedzę fachową Marquee Brands w dziedzinie globalnego rozwoju marek z przywództwem DAMAC w obszarze luksusowych nieruchomości i przedsięwzięć hotelowych z myślą o otwarciu istotnych nowych możliwości dla marki Roberto Cavalli na przyszłość.

W ramach transakcji Marquee Brands poinformowała, że jej najważniejszym partnerem operacyjnym będzie w tym zakresie The Level Group (TLG) z Mediolanu. TLG pokieruje rozwojem, produkcją i dystrybucją damskich i męskich kolekcji marki, zapewniając ujednoliconą i wyrafinowaną wizję produktu na kluczowych rynkach. Ponadto TLG będzie odpowiadać za działalność detaliczną oraz handel elektroniczny, a także dystrybucję hurtową w Europie i Stanach Zjednoczonych, wzmacniając obecność marki Roberto Cavalli w segmencie bezpośredniej sprzedaży na rzecz konsumentów oraz przyczyniając się do realizacji jej globalnej strategii sprzedaży detalicznej.

Doradztwo finansowe na rzecz Marquee Brands świadczyła firma RBC Capital Markets, a doradztwo prawne świadczyła jej kancelaria Greenberg Traurig. Doradztwo finansowe na rzecz DAMAC Properties świadczyła firma BDA Partners.

INFORMACJE O ROBERTO CAVALLI

Założony w 1970 r. dom mody Roberto Cavalli to czołowa włoska marka z dziedziny mody, akcesoriów i luksusowych artykułów lifestyle'owych. Marka, którą charakteryzuje efektowna współczesna estetyka, stanowi kwintesencję włoskiej doskonałości, rzemiosła i śródziemnomorskich korzeni. Portfel Roberto Cavalli należy do segmentu towarów luksusowych i obejmuje kolekcje Home, Junior, Eyewear, Perfumes, Watches i Just Cavalli. www.robertocavalli.com

INFORMACJE O MARQUEE BRANDS

Marquee Brands to czołowy akcelerator ponadczasowych marek, otwierający nowe możliwości dzięki wykorzystaniu globalnego oddziaływania. Kładąc nacisk na stymulowanie rozwoju i wypracowanie trwałej wartości marki, firma nawiązuje współpracę z najlepszymi producentami, operatorami, detalistami i dystrybutorami w celu rozwoju marek na różnych rynkach i w ramach różnych kanałów sprzedaży. Na globalny portfel Marquee Brands składają się trzy odrębne platformy: Home & Culinary, Fashion & Lifestyle, Luxury oraz Active & Outdoor. Do portfela marek należą między innymi marki Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, Emeril Lagasse, America’s Test Kitchen, BCBGMAXAZRIA, BCBG, Ben Sherman, Bruno Magli, Anti Social Social Club, Totes, Isotoner, Destination Maternity, Motherhood, A Pea in the Pod, Stance, Dakine i Body Glove. Więcej informacji na stronie www.marqueebrands.com.

INFORMACJE O NEUBERGER PRIVATE MARKETS

Neuberger Private Markets to oddział firmy Neuberger, który z powodzeniem prowadzi działalność inwestycyjną na rynkach prywatnych od 1987 r. Neuberger Private Markets dokonuje inwestycji w strategie, w różne klasy aktywów i w różnych regionach geograficznych na rzecz wielu wyrafinowanych i znanych instytucji i klientów indywidualnych z całego świata. Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. firma Neuberger Private Markets zarządza zobowiązaniami inwestorów na kwotę ponad 155 mld USD w zakresie inwestycji na rynku pierwotnym, wspólnych inwestycji, transakcji odkupu, finansowania private credit i strategii specjalistycznych. Neuberger Private Markets posiada doświadczony, różnorodny zespół liczący ponad 500 specjalistów i prowadzi działalność za pośrednictwem 17 biur na całym świecie.

INFORMACJE O DAMAC GROUP

Hussain Sajwani założył DAMAC Group, globalny prywatny konglomerat, w 1982 roku. Firma, która rozpoczęła działalność w obszarze cateringu i logistyki, stopniowo rozwijała się, wkraczając do rozmaitych sektorów, w tym sektora nieruchomości, hotelarstwa i gastronomii, centrów danych, mody i rynków kapitałowych. DAMAC Properties to największy prywatny deweloper w ZEA i na Bliskim Wschodzie, który od 2002 r. wiedzie prym na bliskowschodnim rynku nieruchomości luksusowych, zapewniając wielokrotnie nagradzane obiekty mieszkalne, komercyjne i wypoczynkowe w regionie oraz na całym świecie, w tym w ZEA, Arabii Saudyjskiej, Katarze, Jordanii, Libanie, Iraku, na Malediwach, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz w Zjednoczonym Królestwie. Od tego czasu firma DAMAC wykonała ponad 50 000 obiektów mieszkalnych, a kolejnych 55 000 znajduje się na różnych etapach planowania i realizacji; firma łączy w tym celu siły z najznakomitszymi markami z dziedziny mody i lifestyle'u na świecie, takimi jak Roberto Cavalli i de GRISOGONO, aby oferować klientom niesamowite doświadczenia mieszkalne. Realizując konsekwentną wizję i wykorzystując niezachwianą dynamikę, DAMAC buduje luksusowe obiekty mieszkalne nowej generacji na całym świecie. Grupa posiada także aktywa hotelowe pod szyldami Radisson, Paramount i Rotana, nieustannie rozwijając portfel obiektów hotelowo-gastronomicznych. Oprócz nieruchomości DAMAC cieszy się mianem wiodącego dostawcy w branży centrów danych w ramach działalności prowadzonej pod szyldem DAMAC Digital oraz dokonał przejęcia luksusowych marek Roberto Cavalli i de GRISOGONO. Za pośrednictwem DAMAC Capital grupa dokonuje inwestycji w przyszłościowe branże, takie jak branża technologiczna, finanse i nauki biologiczne. Zaangażowana na rzecz wpływu społecznego fundacja Hussain Sajwani – DAMAC Foundation wspiera edukację, innowacje i inicjatywy realizowane przez lokalne społeczności. Więcej informacji na stronie www.damacgroup.com

