Marquee Brands gaat een strategisch partnerschap aan met DAMAC Group voor een meerderheidsbelang in Roberto Cavalli

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Marquee Brands, het toonaangevende wereldwijde merkmanagementbedrijf en toonaangevende merkversneller, heeft vandaag een definitieve overeenkomst bekendgemaakt voor een meerderheidsbelang in Roberto Cavalli, via een strategisch partnerschap met DAMAC Group. Dit is een toonaangevend, in Dubai gevestigd wereldwijd conglomeraat en ontwikkelaar van luxe vastgoed. De transactie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026 worden afgerond, waarna DAMAC Group een belangrijke aandeelhouder blijft. Roberto Cavalli is een iconisch luxehuis dat in 1970 in Florence werd opgericht en bekend staat om zijn avant-gardistische ontwerpen en uitgesproken Italiaans vakmanschap. Roberto Cavalli voegt zich bij de portefeuille van tijdloze wereldwijde merken van Marquee Brands en sluit zich aan bij Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, BCBGMAXAZRIA en Stance. De toetreding van Roberto Cavalli versterkt de positie van Marquee Brands als marktleider in de luxe- en lifestylesectoren nog verder, waardoor de totale retailomzet van de portefeuille op ongeveer 5 miljard dollar komt.

"Roberto Cavalli is een van de toonaangevende Italiaanse luxemerken, met een gedurfde creatieve identiteit en een tijdloze merkfilosofie," aldus Heath Golden, CEO van Marquee Brands. "We zien een buitengewoon potentieel om op die basis voort te bouwen door middel van doordacht merkbeheer en strategische uitbreiding. In samenwerking met DAMAC, een marktleider op het gebied van luxe vastgoed, tillen we de Roberto Cavalli-ervaring wereldwijd naar een nog hoger niveau."

Hussain Sajwani, oprichter van DAMAC Group, zegt: "Roberto Cavalli is een van de meest karakteristieke luxemerken ter wereld. Na een aantal jaren waarin we de basis van het merk hebben versterkt, zijn we op zoek gegaan naar een strategische partner die over de nodige expertise beschikt om het merk een nieuwe impuls te geven. We zijn ervan overtuigd dat Marquee Brands de juiste partner is om dit te realiseren. Gelet op onze liefde voor het merk en onze belangrijke aandeelhouderspositie, kijken we ernaar uit om de inspanningen van Marquee Brands te ondersteunen We zullen de levensstijl van Roberto Cavalli verder uitbreiden via merkresidenties en hospitality-projecten op vooraanstaande wereldwijde bestemmingen. Deze activiteiten blijven volledig in eigendom en beheer van DAMAC. Voor het merk luidt deze samenwerking een spannend nieuw tijdperk in. We kijken uit naar de belangrijke expansie die dit in de toekomst zal opleveren."

Marquee Brands, eigendom van fondsen die worden beheerd door Neuberger, een wereldwijde vermogensbeheerder, blijft zijn wereldwijde platform uitbreiden door het overnemen van traditionele merken die bij consumenten in de smaak vallen. Roberto Cavalli is het tweeëntwintigste merk in de portefeuille van Marquee Brands.

"Marquee Brands heeft een beproefd, kapitaalefficiënt bedrijfsmodel ontwikkeld om groei te stimuleren door middel van gedisciplineerd merkbeheer, strategische partnerschappen en een langetermijnvisie op investeringen," aldus Zachary Sigel, algemeen directeur bij Neuberger en medeoprichter van Marquee Brands. "De overname van Roberto Cavalli versterkt het vertrouwen van Neuberger in het platform en zijn vermogen om continu waarde voor beleggers te creëren."

De samenwerking tussen Marquee Brands en DAMAC vergroot het wereldwijde bereik van het merk Roberto Cavalli. De twee bedrijven bundelen hun complementaire sterke punten en hun gezamenlijke toewijding om het legendarische Italiaanse modehuis tot nieuwe hoogten te tillen. Marquee Brands zal de groei van Roberto Cavalli versnellen door nieuwe productcategorieën, diensten en belevingsgerichte contactpunten te introduceren in Europa, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, het Midden-Oosten, Azië-Pacific en Latijns-Amerika.

DAMAC zal de aanwezigheid van het merk verder uitbreiden via woon- en horecaprojecten onder de merknaam Roberto Cavalli in belangrijke wereldwijde markten. Zo worden de luxepositie en de aantrekkingskracht van het merk versterkt. De samenwerking vormt een krachtig platform dat de expertise van Marquee Brands op het gebied van wereldwijde merkontwikkeling combineert met het leiderschap van DAMAC in luxe vastgoed en horeca, en creëert betekenisvolle nieuwe kansen voor de toekomst van Roberto Cavalli.

Als onderdeel van de transactie maakt Marquee Brands bekend dat de in Milaan gevestigde partner The Level Group (TLG) zijn belangrijkste operationele partner wordt. TLG gaat leiding geven aan de ontwikkeling, productie en distributie van de dames- en herencollecties van het merk. Daarnaast biedt het een uniforme en hoogwaardige productvisie in alle belangrijke markten. TLG heeft als taak de retail- en e-commerceactiviteiten en de groothandelsdistributie in Europa en de Verenigde Staten te verzorgen, om zo de directe aanwezigheid van Roberto Cavalli bij de consument en de wereldwijde retailstrategie te versterken.

RBC Capital Markets trad op als financieel adviseur en Greenberg Traurig als juridisch adviseur van Marquee Brands. BDA Partners trad op als financieel adviseur van DAMAC Properties.

OVER ROBERTO CAVALLI

Roberto Cavalli, opgericht in 1970, is een toonaangevend Italiaans merk op het gebied van mode, accessoires en luxe lifestyle. Het merk, bekend om zijn glamoureuze, eigentijdse stijl, is de ultieme uitdrukking van Italiaanse uitmuntendheid, vakmanschap en mediterrane afkomst. Het portfolio van Roberto Cavalli is gepositioneerd in het luxesegment en omvat de collecties Home, Junior, Brillen, Parfums, Horloges en Just Cavalli. www.robertocavalli.com

OVER MARQUEE BRANDS

Marquee Brands is de toonaangevende accelerator van tijdloze merken, die waarde ontsluit en wereldwijde invloed opbouwt. Met een focus op het stimuleren van groei en het opbouwen van duurzame merkwaarde werkt de onderneming samen met toonaangevende fabrikanten, exploitanten, detailhandelaren en distributeurs om merken in verschillende markten en via diverse kanalen uit te breiden. De wereldwijde portfolio van Marquee Brands omvat drie verschillende platforms: Home & Culinary, Fashion & Lifestyle, Luxury en Active & Outdoor. De merkenportfolio omvat Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, Emeril Lagasse, America’s Test Kitchen, BCBGMAXAZRIA, BCBG, Ben Sherman, Bruno Magli, Anti Social Social Club, Totes, Isotoner, Destination Maternity, Motherhood, A Pea in the Pod, Stance, Dakine en Body Glove. Ga voor meer informatie naar www.marqueebrands.com.

OVER NEUBERGER PRIVATE MARKETS

Neuberger Private Markets is een divisie van Neuberger en is sinds 1987 een actieve en succesvolle belegger in de private markets. Neuberger Private Markets belegt wereldwijd in diverse strategieën, activaklassen en regio’s voor een groot aantal ervaren en gerenommeerde instellingen en particulieren. Per 31 december 2025 beheert Neuberger Private Markets meer dan 155 miljard dollar aan toezeggingen van beleggers in primaire investeringen, co-investeringen, secundaire investeringen, private kredieten en gespecialiseerde strategieën. Neuberger Private Markets beschikt over een ervaren en divers team van meer dan 500 professionals en is wereldwijd aanwezig met 17 kantoren.

OVER DAMAC GROUP

De DAMAC Group is een wereldwijd opererend particulier conglomeraat dat in 1982 door Hussain Sajwani werd opgericht. Het bedrijf begon in de catering- en logistieke sector en heeft zich sindsdien uitgebreid naar diverse sectoren, waaronder vastgoed, horeca, datacenters, mode en kapitaalmarkten. DAMAC Properties is de grootste particuliere vastgoedontwikkelaar in de VAE en het Midden-Oosten en loopt sinds 2002 voorop op de luxe vastgoedmarkt in het Midden-Oosten. Het bedrijf levert bekroonde residentiële, commerciële en recreatieve vastgoedprojecten in de hele regio en internationaal, onder meer in de VAE, Saoedi-Arabië, Qatar, Jordanië, Libanon, Irak, de Malediven, Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien heeft DAMAC meer dan 50.000 woningen opgeleverd. Meer dan 55.000 woningen bevinden zich momenteel in verschillende plannings- en ontwikkelingsfasen. DAMAC werkt daarbij samen met enkele van ’s werelds meest vooraanstaande mode- en lifestylemerken, zoals Roberto Cavalli en de GRISOGONO, om iconische woonervaringen te creëren. Met een consistente visie en een krachtig momentum bouwt DAMAC wereldwijd aan de volgende generatie luxe woningen. De groep bezit ook hotelactiva onder merken als Radisson, Paramount en Rotana, met een groeiende hospitality-portfolio. Naast vastgoed is DAMAC via DAMAC Digital een leider in de datacenterindustrie en heeft het de luxemerken Roberto Cavalli en de GRISOGONO overgenomen. Via DAMAC Capital investeert het in toekomstgerichte sectoren zoals technologie, financiën en biowetenschappen. De Hussain Sajwani – DAMAC Foundation zet zich in voor maatschappelijke impact en ondersteunt onderwijs, innovatie en gemeenschapsgerichte initiatieven. Ga voor meer informatie naar www.damacgroup.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.