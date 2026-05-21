Společnost Marquee Brands uzavřela strategické partnerství se skupinou DAMAC Group s cílem získat většinový podíl ve společnosti Roberto Cavalli
Společnost Marquee Brands uzavřela strategické partnerství se skupinou DAMAC Group s cílem získat většinový podíl ve společnosti Roberto Cavalli
Díky tomuto partnerství se značka Roberto Cavalli připravuje na novou fázi globální expanze a růstu v rámci vícekanálového prodeje
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Marquee Brands, přední globální společnost zabývající se správou značek a akcelerátorem značek, dnes oznámila uzavření definitivní dohody o získání většinového podílu ve společnosti Roberto Cavalli prostřednictvím strategického partnerství se společností DAMAC Group, předním globálním konglomerátem a developerem luxusních nemovitostí se sídlem v Dubaji. Transakce by měla být uzavřena ve druhém čtvrtletí roku 2026, po čemž zůstane společnost DAMAC Group významným akcionářem. Značka Roberto Cavalli, ikonický luxusní módní dům založený ve Florencii v roce 1970 a proslulý svým avantgardním designem a jedinečným italským řemeslným uměním, se připojuje k portfoliu nadčasových globálních značek společnosti Marquee Brands, mezi které patří Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, BCBGMAXAZRIA a Stance. Přidání značky Roberto Cavalli dále posiluje pozici společnosti Marquee Brands jako lídra v odvětví luxusu a životního stylu a zvyšuje celkový obrat portfolia na přibližně 5 miliard USD.
„Roberto Cavalli je jednou z nejvýznamnějších italských luxusních značek s odvážnou kreativní identitou a trvalým étosem značky,“ řekl Heath Golden, generální ředitel společnosti Marquee Brands. „Vidíme mimořádný potenciál v tom, že na těchto základech budeme stavět prostřednictvím promyšleného řízení značky a strategické expanze. Ve spolupráci se společností DAMAC, lídrem v oblasti luxusních nemovitostí, budeme i nadále posilovat zážitek značky Roberto Cavalli po celém světě.“
Hussain Sajwani, zakladatel společnosti DAMAC Group, řekl: „Roberto Cavalli je jednou z nejvýraznějších luxusních značek na světě. Po několika letech upevňování základů značky jsme se vydali hledat strategického partnera s dovednostmi, které značku posunou na další úroveň. Jsme přesvědčeni, že společnost Marquee Brands je tím správným partnerem. Vzhledem k naší lásce k této značce a významnému podílu v ní se těšíme na podporu snah společnosti Marquee Brands, mimo jiné prostřednictvím dalšího rozšiřování životního stylu Roberto Cavalli prostřednictvím rezidenčních a hotelových projektů v prestižních světových destinacích, což je oblast, která zůstává plně ve vlastnictví a pod správou společnosti DAMAC. Tato spolupráce znamená pro značku začátek nové vzrušující éry. Těšíme se na její významnou budoucí expanzi.“
Společnost Marquee Brands, vlastněná fondy spravovanými globální investiční společností Neuberger, pokračuje v rozšiřování své globální platformy akvizicemi tradičních značek s hlubokým ohlasem u spotřebitelů. Roberto Cavalli je dvaadvacátou značkou v portfoliu společnosti Marquee Brands.
„Společnost Marquee Brands zavedla osvědčený, kapitálově efektivní obchodní model pro podporu růstu prostřednictvím disciplinovaného řízení značky, strategických partnerství a dlouhodobého investičního horizontu,“ uvedl Zachary Sigel, výkonný ředitel společnosti Neuberger a spoluzakladatel společnosti Marquee Brands. „Akvizice značky Roberto Cavalli posiluje důvěru společnosti Neuberger v tuto platformu a její schopnost nadále vytvářet hodnotu pro investory.“
Partnerství mezi společnostmi Marquee Brands a DAMAC rozšiřuje globální dosah značky Roberto Cavalli a spojuje jejich komplementární silné stránky a společné odhodlání pozvednout legendární italský módní dům. Společnost Marquee Brands urychlí růst značky Roberto Cavalli zavedením nových kategorií, služeb a zážitkových kontaktních bodů v Evropě, Velké Británii, Spojených státech, na Středním východě, v Asii a Tichomoří a v Latinské Americe.
Společnost DAMAC bude i nadále rozšiřovat přítomnost značky prostřednictvím rezidenčních a hotelových projektů pod značkou Roberto Cavalli na klíčových globálních trzích, čímž posílí luxusní pozici a atraktivitu značky. Partnerství vytváří silnou platformu, která spojuje odborné znalosti společnosti Marquee Brands v oblasti globálního rozvoje značky s vedoucí pozicí společnosti DAMAC v oblasti luxusních nemovitostí a hotelnictví, čímž otevírá významné nové příležitosti pro budoucnost značky Roberto Cavalli.
V rámci této transakce společnost Marquee Brands oznamuje, že jejím hlavním provozním partnerem se stává milánská společnost The Level Group (TLG). TLG bude řídit vývoj, výrobu a distribuci dámských a pánských kolekcí značky a zajistí jednotnou a sofistikovanou produktovou vizi na klíčových trzích. Kromě toho převezme TLG odpovědnost za operace v oblasti maloobchodu a elektronického obchodování a velkoobchodní distribuci v Evropě a Spojených státech, čímž posílí přímou přítomnost značky Roberto Cavalli u spotřebitelů a její globální maloobchodní strategii.
Společnost RBC Capital Markets působila jako finanční poradce a společnost Greenberg Traurig jako právní poradce společnosti Marquee Brands. Společnost BDA Partners působila jako finanční poradce společnosti DAMAC Properties.
O ZNAČCE ROBERTO CAVALLI
Společnost Roberto Cavalli, založená v roce 1970, je přední italskou značkou v oblasti módy, doplňků a luxusního životního stylu. Značka, charakteristická okouzlující moderní estetikou, je typickým vyjádřením italské dokonalosti, řemeslného umění a středomořských kořenů. Portfolio společnosti Roberto Cavalli je zařazeno do segmentu luxusního zboží a zahrnuje kolekce Home, Junior, Eyewear, Perfumes, Watches a Just Cavalli. www.robertocavalli.com
O SPOLEČNOSTI MARQUEE BRANDS
Marquee Brands je přední akcelerátor nadčasových značek, který odkrývá jejich hodnotu a buduje globální vliv. Zaměřujeme se na podporu růstu a budování udržitelné hodnoty značky a spolupracujeme s nejlepšími výrobci, provozovateli, maloobchodníky a distributory, abychom značky rozšířili napříč trhy a kanály. Globální portfolio společnosti Marquee Brands zahrnuje tři odlišné platformy: Home & Culinary, Fashion & Lifestyle, Luxury a Active & Outdoor. Portfolio značek zahrnuje Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, Emeril Lagasse, America’s Test Kitchen, BCBGMAXAZRIA, BCBG, Ben Sherman, Bruno Magli, Anti Social Social Club, Totes, Isotoner, Destination Maternity, Motherhood, A Pea in the Pod, Stance, Dakine a Body Glove. Více informací najdete na www.marqueebrands.com.
O SPOLEČNOSTI NEUBERGER PRIVATE MARKETS
Společnost Neuberger Private Markets je divizí společnosti Neuberger a od roku 1987 působí jako aktivní a úspěšný investor na soukromých trzích. Společnost Neuberger Private Markets investuje napříč strategiemi, třídami aktiv a geografickými oblastmi pro velké množství sofistikovaných a renomovaných institucí a jednotlivců po celém světě. Ke dni 31. prosince 2025 spravuje společnost Neuberger Private Markets více než 155 miliard dolarů investic v rámci primárních trhů, společných investic, sekundárních trhů, soukromých úvěrů a specializovaných strategií. Společnost Neuberger Private Markets disponuje zkušeným a rozmanitým týmem více než 500 profesionálů s globální působností v 17 kancelářích po celém světě.
O SPOLEČNOSTI DAMAC GROUP
Společnost DAMAC Group je globální soukromý podnikatelský konglomerát založený Hussainem Sajwanim v roce 1982. Začínala v oblasti stravování a logistiky a postupně se rozšířila do různých odvětví, včetně nemovitostí, pohostinství, datových center, módy a kapitálových trhů. Společnost DAMAC Properties je největším soukromým developerkem nemovitostí ve Spojených arabských emirátech a na Blízkém východě a od roku 2002 zaujímá přední místo na trhu s luxusními nemovitostmi na Blízkém východě. Realizuje oceněné rezidenční, komerční a rekreační projekty v celém regionu i na mezinárodní úrovni, mimo jiné ve Spojených arabských emirátech, Saúdské Arábii, Kataru, Jordánsku, Libanonu, Iráku, na Maledivách, v Kanadě, Spojených státech a ve Spojeném království. Od té doby společnost DAMAC dodala více než 50 000 domů a dalších více než 55 000 se nachází v různých fázích plánování a vývoje. Spojila síly s některými z nejvýznamnějších světových módních a lifestylových značek, jako jsou Roberto Cavalli a de GRISOGONO, aby vytvořila úžasné zážitky z bydlení. Díky konzistentní vizi a dynamice buduje společnost DAMAC po celém světě novou generaci luxusního bydlení. Skupina také vlastní hotelová aktiva pod značkami jako Radisson, Paramount a Rotana a rozšiřuje své portfolio v oblasti pohostinství. Kromě nemovitostí je společnost DAMAC prostřednictvím společnosti DAMAC Digital lídrem v odvětví datových center a získala luxusní značky Roberto Cavalli a de GRISOGONO. Prostřednictvím společnosti DAMAC Capital investuje do odvětví zaměřených na budoucnost, jako jsou technologie, finance a biologické vědy. Nadace Hussain Sajwani – DAMAC Foundation, která se zavázala k sociálnímu dopadu, podporuje vzdělávání, inovace a komunitní iniciativy. Další informace jsou k dispozici na adrese www.damacgroup.com.
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
Contacts
V případě dotazů médií kontaktujte tiskové oddělení společnosti Marquee Brands:
E-mail: corporate@marqueebrands.com