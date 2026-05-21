Einführung der Truecaller Travel eSIM auf Basis von Seamless OS von Telness Tech

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Telness Tech, das Telekommunikations-Softwareunternehmen hinter Seamless OS, gab heute bekannt, dass der neu eingeführte Travel-eSIM-Dienst von Truecaller auf seiner Plattform basiert.

Truecaller, die weltweit führende Plattform zur Überprüfung von Kontakten und zum Blockieren unerwünschter Kommunikation, hat Travel eSIM in 29 Ländern eingeführt und markiert damit den Einstieg des Unternehmens in den Bereich der mobilen Datendienste. Die Einführung erweitert die Truecaller-Plattform über Anrufer-ID und Spam-Schutz hinaus und fügt dem Portfolio erstmals digitale Verbrauchsprodukte hinzu.

Da bereits mehr als 500 Millionen Menschen Truecaller für ihre tägliche Kommunikation nutzen, weitet Travel eSIM diese Beziehung auf internationale Reisen aus – eine Kategorie, in der Nutzer regelmäßig zu viel für Mobilfunkverbindungen bezahlen oder ohne Verbindung an ihrem Zielort ankommen.

Travel eSIM ist ein vollständig digitaler Mobilfunkdatendienst, der sich in wenigen Minuten aktivieren lässt, auf dem iPhone funktioniert und Tarife von 1 GB für 7 Tage bis zu 20 GB für 30 Tage bietet. Sprach- und Textnachrichten bleiben in den Apps, die Reisende bereits nutzen – WhatsApp, FaceTime und Signal – und laufen über dieselbe Travel eSIM-Datenverbindung.

Der Dienst wird von Seamless OS betrieben, der cloud-nativen Telekommunikationsplattform von Telness Tech für die Einführung, Verwaltung und Skalierung digitaler Mobilfunkdienste.

„Truecaller hat eine der weltweit vertrauenswürdigsten Kommunikationsplattformen aufgebaut, die von mehr als 500 Millionen Menschen weltweit genutzt wird. Wir sind stolz darauf, dass Seamless OS den Einstieg von Truecaller in den Bereich Reise-eSIM unterstützt und die Einführung eines einfachen, digitalen Mobilfunkdatendienstes in 29 Ländern ermöglicht“, sagte Martina Klingvall, CEO und Gründerin von Telness Tech.

Fredrik Kjell, COO bei Truecaller, sagt: „Ich freue mich sehr, dass Truecaller ein eSIM-Reisedatenprodukt für unsere Nutzer auf den Markt bringt. Truecaller ist eine weltweit vertrauenswürdige Kommunikationsmarke, und dank unserer Größe können wir ein großartiges Produkt zu einem wettbewerbsfähigen Preis anbieten. Wir führen dies zunächst auf unserer iPhone-App und im Webkanal ein, freuen uns aber darauf, das Angebot auf Android auszuweiten und weitere Märkte zu unterstützen.“

Die Einführung spiegelt einen allgemeinen Wandel in der Telekommunikationsbranche wider, in der mobile Konnektivität zunehmend in vertrauenswürdige digitale Plattformen mit starken Kundenbeziehungen und globalem Vertrieb eingebettet wird.

Märkte zum Start: Italien, Schweden, Spanien, Frankreich, Deutschland, Polen, Portugal, Rumänien, die Niederlande, Belgien, Irland, Österreich, Finnland, die Tschechische Republik, Dänemark, Ungarn, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Australien, Kanada, Neuseeland, die Schweiz, Norwegen, Chile, Indonesien, Malaysia, Südafrika, Ägypten und Nigeria.

Über Truecaller

Truecaller ist für über 500 Millionen aktive Nutzer weltweit ein unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Kommunikation, mit mehr als einer Milliarde Downloads seit der Markteinführung und 68 Milliarden identifizierten Spam- und Betrugsanrufen allein 2025. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stockholm und ist seit Oktober 2021 an der Nasdaq Stockholm notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.truecaller.com.

Informationen zu Telness Tech

Telness Tech ist ein Telekommunikations-Softwareunternehmen, das Seamless OS anbietet, eine cloudnative Plattform für die Einführung und den Betrieb digitaler Mobilfunkdienste. Seamless OS ermöglicht es Netzbetreibern, MVNOs und digitalen Marken, Mobilfunkangebote mit reduzierter Komplexität und einem modernen Kundenerlebnis einzuführen, zu verwalten und zu skalieren.

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