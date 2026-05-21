Marquee Brands與DAMAC Group建立戰略合作夥伴關係，取得Roberto Cavalli多數股權

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球頂尖品牌管理公司與領先品牌加速器Marquee Brands今日宣布已透過與總部位於杜拜的領先全球集團暨奢華房地產開發商DAMAC Group的策略合作夥伴關係，簽署一項最終協議，取得Roberto Cavalli的多數股權。該交易預計將於2026年第二季完成，交易完成後DAMAC Group將繼續保留重要股東地位。Roberto Cavalli於 1970年在佛羅倫斯創立，這家以當代前衛設計與獨特義大利工藝聞名的標誌性奢華時尚品牌，將加入Marquee Brands的永恆全球品牌組合中，該組合包括Martha Stewart、Laura Ashley、Sur La Table、BCBGMAXAZRIA和 Stance。Roberto Cavalli的加入進一步鞏固了Marquee Brands作為奢華與時尚生活風格領域的領導地位，並使整體品牌組合的零售總銷售額達到約50億美元。

Marquee Brands執行長Heath Golden表示：「Roberto Cavalli是定義義大利奢華時尚的標誌性品牌之一，擁有大膽的創意特質與歷久彌新的品牌精神。我們看到了透過謹密的品牌管理與策略性擴張，在這個基礎上持續發展的巨大潛力。我們將與豪華房地產領域的領導者DAMAC合作，持續在全球提升Roberto Cavalli的品牌體驗。」

DAMAC Group創辦人Hussain Sajwani表示：「Roberto Cavalli是全球最具特色的奢華品牌之一。在過去數年鞏固品牌基礎之後，我們開始尋找具備專業能力、能將品牌推向下一階段的策略夥伴。我們深信Marquee Brands就是實現這一目標的理想夥伴。基於我們對該品牌的熱愛以及持續持有的重要股權，我們期待支持Marquee Brands的努力，其中包括持續拓展Roberto Cavalli的生活風格版圖，例如透過品牌住宅和酒店專案，在全球頂級目的地進一步擴展，而該領域仍完全由DAMAC擁有並營運。這項合作標誌著品牌令人振奮的新時代。我們期待其未來的顯著成長。」

Marquee Brands由全球投資管理公司Neuberger所管理的基金持有，持續透過收購具有深厚消費者共鳴的傳統品牌來擴展其全球平台。Roberto Cavalli為Marquee Brands品牌組合中的第22個品牌。

Neuberger董事總經理暨Marquee Brands共同創辦人Zachary Sigel表示·：「Marquee Brands已建立一套經過驗證、資本效率高的商業模式，透過嚴謹的品牌管理、策略性合作夥伴關係以及長期投資視角來推動成長。收購Roberto Cavalli進一步強化了Neuberger對該平台的信心，以及其持續為投資人創造價值的能力。」

Marquee Brands與DAMAC之間的合作夥伴關係擴大了Roberto Cavalli品牌的全球影響力，結合雙方的互補優勢與共同致力於提升這個傳奇義大利時尚品牌的承諾。Marquee Brands將透過在歐洲、英國、美國、中東、亞太及拉丁美洲推出全新的產品類別、服務與體驗式接觸點，加速Roberto Cavalli的成長。

DAMAC將持續透過Roberto Cavalli品牌住宅及酒店專案，在主要全球市場擴展品牌影響力，進一步鞏固其奢華定位與品牌吸引力。此次合作打造了一個強大的平台，結合Marquee Brands在全球品牌發展方面的專業，以及DAMAC在奢華房地產與款待領域的領導地位，為Roberto Cavalli的未來開啟重大新機會。

作為本次交易的一部分，Marquee Brands宣布總部位於米蘭的合作夥伴The Level Group (TLG)將成為其核心營運夥伴。TLG將負責該品牌男女裝系列的開發、製造與分銷，確保在主要市場中實現一致且升級的產品願景。此外，TLG亦將負責歐洲與美國的零售與電子商務營運以及批發分銷，強化Roberto Cavalli的直接面向消費者（DTC）布局與全球零售策略。

RBC Capital Markets擔任Marquee Brands的財務顧問，Greenberg Traurig擔任其法律顧問。BDA Partners則擔任DAMAC Properties的財務顧問。

關於ROBERTO CAVALLI

Roberto Cavalli成立於1970年，是義大利時尚、配件與奢華生活風格的領導品牌。該品牌以華麗且具當代感的美學為特色，是義大利卓越品質、工藝技術及其地中海起源的經典體現。Roberto Cavalli的產品組合定位於高端奢華市場，並包含Home、Junior、Eyewear、Perfumes、Watches及Just Cavalli系列。www.robertocavalli.com

關於MARQUEE BRANDS

Marquee Brands是經典品牌的頂尖加速器，致力於發掘價值並建立全球影響力。我們專注於推動成長及建立可持續的品牌資產，與一流的製造商、營運商、零售商和分銷商合作，在各個市場與通路中擴展品牌。Marquee Brands的全球品牌組合橫跨三個明確的平台：家居與餐飲、時尚與生活風格、奢華與戶外休閒。品牌組合包括Martha Stewart、Laura Ashley、Sur La Table、Emeril Lagasse、America’s Test Kitchen、BCBGMAXAZRIA、BCBG、Ben Sherman、Bruno Magli、Anti Social Social Club、Totes、Isotoner、Destination Maternity、Motherhood、A Pea in the Pod、Stance、Dakine及Body Glove。如需更多資訊，請造訪www.marqueebrands.com。

關於NEUBERGER PRIVATE MARKETS

Neuberger Private Markets為Neuberger旗下的一個部門，自1987年起即為活躍且成功的私募市場投資者。Neuberger Private Markets為全球眾多專業且知名之機構及個人，投資於多元策略、資產類別及地區。截至2025年12月31日，Neuberger Private Markets管理超過1,550億美元的投資人承諾資金，涵蓋初級投資、共同投資、次級市場投資、私募信貸及特殊策略。Neuberger Private Markets擁有一支超過500名專業人士組成的經驗豐富且多元化團隊，，並在全球17個辦公室設有營運據點。

關於DAMAC GROUP

DAMAC Group是一家全球性私人商業企業集團，由Hussain Sajwani於1982年創立。該集團從餐飲與物流起家，現已擴展至多元產業，包括房地產、酒店、資料中心、時尚及資本市場。DAMAC Properties是阿拉伯聯合大公國及中東地區最大的私人房地產開發商，自2002年起一直處於中東奢華房地產市場的前沿，在該地區及國際上（包括阿聯酋、沙烏地阿拉伯、卡達、約旦、黎巴嫩、伊拉克、馬爾地夫、加拿大、美國及英國）交付屢獲殊榮的住宅、商業及休閒地產。自此，DAMAC已交付超過50,000套住宅，另有超過55,000套正處於不同的規劃與開發階段，並與一些全球最知名的時尚與生活風格品牌（如Roberto Cavalli及de GRISOGONO）攜手合作，打造卓越的生活體驗。憑藉一貫的願景與動力，DAMAC正在全球打造下一代的奢華生活。該集團亦擁有Radisson、Paramount及Rotana等品牌的酒店資產，其酒店投資組合持續擴張。除房地產之外，DAMAC透過DAMAC Digital成為資料中心產業的領導者，並已收購奢華品牌Roberto Cavalli及de GRISOGONO。透過DAMAC Capital，該集團投資於科技、金融及生命科學等面向未來的產業。秉持對社會影響的承諾，Hussain Sajwani – DAMAC Foundation為教育、創新和社群驅動的倡議提供支持。如需更多資訊，請造訪www.damacgroup.com

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