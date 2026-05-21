HTEC et Motion Applied : une collaboration fondée sur la performance, la précision et l’innovation

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--HTEC, une entreprise internationale axée sur l’IA spécialisée dans l’ingénierie et le développement de produits numériques, et Motion Applied ont choisi de renforcer leur collaboration après avoir fait leurs preuves dans le développement de solutions de pointe pour de nombreux secteurs. Motion Applied propose des solutions technologiques et d’ingénierie de pointe aux secteurs du sport automobile, de l’électrification et des transports, mettant à profit 35 ans d’expérience dans le sport automobile de haut niveau et son excellence technique forgée sur les circuits pour développer des systèmes haute performance et les appliquer au-delà des circuits.

Les deux entreprises ont déjà collaboré étroitement sur des projets d’ingénierie complexes, contribuant ainsi au développement de systèmes hautement performants, connectés et axés sur les données.

HTEC a joué un rôle clé dans le développement de systèmes sophistiqués en apportant son expertise dans les domaines de l’ingénierie logicielle embarquée, de l’architecture système, du traitement des données en temps réel et de la validation. Ses équipes interviennent tout au long du cycle de vie des produits, tout en veillant à respecter des normes industrielles rigoureuses, telles que la norme ISO 26262 et le modèle Automotive SPICE®.

« Notre collaboration avec Motion Applied illustre l’impact significatif qu’un soutien continu peut avoir dans des environnements complexes de haute performance », a déclaré Lawrence Whittle, directeur de la stratégie chez HTEC. « Nous avons mis à profit notre expertise dans le développement de systèmes matériels et logiciels embarqués complexes ainsi que dans l’ingénierie des systèmes critiques pour permettre le développement de solutions de pointe qui façonnent l’avenir – domaines dans lesquels la capacité à agir sur la base de données en temps réel s’avère de plus en plus cruciale. »

Le prix de la Technologie la plus intelligente pour le sport automobile (« Smarter Motorsport Technology ») décerné lors des Smarter Sports Awards 2026 souligne une nouvelle fois l’impact de l’excellence technique de l’entreprise et la valeur de ses solutions de pointe.

« HTEC fait partie intégrante de nos efforts d’ingénierie, apportant à la fois une expertise technique approfondie et une grande flexibilité pour relever des défis de développement complexes », a confié Matthew Kitchin, directeur des programmes et de l’ingénierie chez Motion Applied. « À l’heure où nous continuons à faire évoluer nos solutions et à nous développer dans de nouveaux domaines, ce partenariat joue un rôle essentiel pour permettre à nos clients de bénéficier de nos innovations. »

À propos de HTEC

HTEC Group Inc. est un fournisseur mondial axé sur l’IA de services de conception et d’ingénierie intégrés stratégiques, logiciels et matériels, spécialisé dans les technologies de pointe, les services financiers, les technologies médicales, l’automobile, les télécommunications, ainsi que les logiciels et plateformes d’entreprise. HTEC aide les entreprises du classement Fortune 500 et en situation d’hypercroissance à relever des défis d’ingénierie complexes, à stimuler l’efficacité, à réduire les risques et à accélérer la mise sur le marché. HTEC est fière d’attirer les meilleurs talents et a stratégiquement choisi l’emplacement de ses plus de vingt centres d’excellence pour aboutir à un tel résultat.

À propos de Motion Applied

Motion Applied développe et fournit des solutions technologiques et d’ingénierie de pointe, issues de plus de ses 35 années d’expérience au plus haut niveau du sport automobile. Fournisseur de confiance de systèmes de contrôle, de plateformes de données et d’outils d’analyse utilisés dans les plus grandes séries de courses du monde, Motion Applied a joué un rôle central dans l’optimisation et l’analyse des performances au plus haut niveau de la compétition automobile mondiale. Aujourd’hui, l’entreprise met cette expertise éprouvée dans le domaine du sport automobile au service de secteurs tels que l’électrification et les transports, permettant ainsi à ses clients d’atteindre de nouveaux niveaux en termes de performance, de fiabilité et d’efficacité.

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