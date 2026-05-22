Thales anuncia parceria estratégica com o Google Cloud para lançar uma nova nuvem soberana na Alemanha

BERLIM--(BUSINESS WIRE)--A Thales, líder global em altas tecnologias, anunciou hoje uma parceria estratégica com o Google Cloud, para estabelecer uma nova solução de nuvem soberana na Alemanha. Com base no sucesso da S3NS, subsidiária de nuvem confiável da Thales na França e operadora de sua primeira região de nuvem soberana europeia, este acordo representa um passo decisivo para atender à demanda do mercado alemão por soluções soberanas que protejam dados sensíveis de leis extraterritoriais.

A Thales lançará uma nova entidade alemã, legal e operacionalmente independente do Google Cloud, que será composta e gerenciada por uma equipe local, garantindo que terceiros, incluindo entidades não europeias, não acessem os dados armazenados ou processados ​​nela.

“A Alemanha representa um mercado decisivo para tecnologias soberanas, e esta parceria é uma resposta direta às organizações alemãs dos setores público e privado que desejam acessar a tecnologia do Google Cloud sob controle totalmente alemão. Ao lançar esta infraestrutura operada localmente, estamos oferecendo uma solução que garante que as cargas de trabalho sensíveis permaneçam protegidas de qualquer alcance extraterritorial, ao mesmo tempo que atende aos requisitos exclusivos de segurança e conformidade de nossos clientes”, disse Christoph Ruffner, CEO e diretor nacional da Thales na Alemanha.

A parceria reflete a convicção compartilhada de que organizações alemãs e europeias em setores altamente regulamentados e no setor público podem se beneficiar de serviços em nuvem que combinam tecnologia de ponta com os mais altos padrões de segurança e controle.

"Nossa parceria com a Thales na Alemanha representa um marco significativo em nosso compromisso com a soberania digital na Alemanha e na Europa. Ao combinar o poder e a escala do Google Cloud com a profunda experiência da Thales em cibersegurança e controle operacional local, estamos permitindo que organizações alemãs, mesmo nos setores mais sensíveis, inovem com confiança, atendendo às salvaguardas legais e operacionais específicas exigidas pelo cenário regulatório local", afirma Marianne Janik, vice-presidente do Google Cloud para a região EMEA Norte.

Atendendo à necessidade de ofertas de nuvem soberana na Alemanha

Esta nova oferta de nuvem soberana alemã será baseada nas tecnologias e serviços mais avançados de cada parceiro, levando os benefícios da tecnologia de nuvem hiperescalável para empresas e organizações do setor público, e permitindo que inovem de forma transparente, autônoma e segura. A nova entidade planejada será estruturada para garantir a completa separação operacional do Google Cloud, fornecendo aos clientes as garantias legais e técnicas necessárias em um ambiente cada vez mais regulamentado. Além disso, esta nova solução proporcionará maior continuidade e confiabilidade em toda a Europa.

A solução já está disponível em versão prévia e a previsão é de que esteja disponível para o público em geral até o final de 2026. Ela está sendo desenvolvida para atender aos requisitos regulatórios, incluindo o C5 e a nova estrutura C3A.

Um modelo comprovado, agora em escala na Europa

Esta expansão cria duas regiões soberanas complementares, operadas pela Thales. Com uma tecnologia e um modelo operacional idênticos ao PREMI3NS by S3NS na França, esta nova região também permitirá que clientes alemães, franceses e europeus se beneficiem de maior resiliência, por meio de recursos de recuperação de desastres em ambas as regiões, mantendo altos padrões de segurança. Tendo obtido a qualificação SecNumCloud 3.2 para sua oferta PREMI3NS no final de 2025, a S3NS demonstra que a inovação de ponta em nuvem pode ser combinada com segurança rigorosa, controle operacional e forte proteção de dados sensíveis.

"A S3NS acolhe com entusiasmo esta nova parceria. Com esta região alemã, construiremos uma inovação inédita na Europa: ao visar simultaneamente a qualificação SecNumCloud e a estrutura C5 - C3A em ambas as regiões, é a primeira vez que um modelo de nuvem soberana visa diferentes certificações locais simultaneamente, simplificando o processo de conformidade para clientes multinacionais. E ao fornecer esta capacidade de nuvem soberana multirregional, permitiremos que as organizações europeias beneficiem de uma resiliência reforçada, sem comprometer a soberania", conta Hélène Bringer, presidente da S3NS e vice-presidente de Sistemas de Informação Críticos da Thales.

A Thales na Alemanha representa uma empresa industrial com 2.300 funcionários em nove locais. Com presença no país desde 1880, ela fornece a base para esta parceria. Sua longa experiência em missões críticas nas áreas de defesa, segurança, aeroespacial e identidade digital posiciona a Thales como uma parceira natural para atender às necessidades mais sensíveis da Alemanha em nuvem.

Os representantes dos funcionários da Thales serão informados e consultados sobre este projeto.

O nome oficial da nova entidade alemã será divulgado nos próximos meses.

Clientes e parceiros estão entusiasmados com a parceria Sovereign Cloud entre a Thales e o Google Cloud

"A transformação digital dos planos de saúde públicos será construída sobre a base da inteligência artificial moderna e da tecnologia em nuvem. Isso será fundamental para nos permitir continuar operando com eficiência e com forte foco no cliente, especialmente diante dos desafios iminentes que o sistema de saúde como um todo enfrenta. Ao mesmo tempo, o setor de saúde está – com toda a razão – sujeito aos mais rigorosos requisitos regulatórios. Acompanhamos com grande interesse a parceria entre a Thales Alemanha e o Google Cloud; saudamos a disponibilidade dessas soluções no mercado e, por extensão, a implementação de soluções que estejam em total conformidade com as normas regulatórias. Elas demonstram que a inovação digital e a segurança de dados intransigente podem, de fato, caminhar juntas – um pré-requisito absoluto para conquistar a confiança de clientes e segurados." Sebastian Angerstein, líder de Gerenciamento de Projetos e Soluções de TI da AOK Niedersachsen

“Os mercados financeiros prosperam com base na integridade, e a soberania digital é um elemento fundamental nesse sentido. Isso envia um sinal importante ao mercado de que, por meio do Google Cloud Dedicated em conjunto com a Thales, está sendo criada uma solução que combina excelência tecnológica com infraestrutura resiliente e transfronteiriça. Essas ofertas criam novas oportunidades para escalar processos altamente regulamentados na nuvem de forma segura e confiável.” Dr. Christoph Böhm, membro do Conselho Executivo da Deutsche Börse AG, diretor de Informação/diretor de Operações

"A proteção e o controle soberano de dados de saúde sensíveis são de suma importância para o Hospital Universitário de Schleswig-Holstein. Ao mesmo tempo, hospitais universitários modernos exigem infraestruturas de nuvem e IA robustas e altamente escaláveis ​​para impulsionar efetivamente a inovação em pesquisa, translação e atendimento ao paciente no mais alto nível. Em nossa opinião, a parceria entre a Thales Alemanha e o Google Cloud combina ambos: tecnologias modernas de nuvem e IA com um nível de inovação internacional, bem como controle local e conformidade regulatória para dados sensíveis e aplicações críticas. Essas abordagens de nuvem soberana constituem um elemento fundamental para a implementação de inovações digitais no setor de saúde de forma responsável e preparada para o futuro." Rudolf Dück, CIO, Hospital Universitário de Schleswig-Holstein

“A nova oferta de Nuvem Soberana da Thales Alemanha e do Google Cloud representa um aprimoramento consistente e inovador do nosso amplo portfólio de nuvem. Como um parceiro de TI europeu voltado para o futuro e corretor de multicloud para empresas e o setor público, nossa ambição é tornar a soberania digital tangível e acionável. É por isso que damos grande importância à consultoria agnóstica em relação à tecnologia, infraestruturas robustas e estratégias resilientes que preservem a liberdade de escolha e forneçam aos nossos clientes soluções confiáveis ​​em qualquer situação. Esperamos fortalecer ainda mais nossa parceria de sucesso nesta área fundamental.” Melanie Schüle, diretora-geral da Bechtle Clouds

"A soberania digital e a proteção de dados em conformidade com as normas europeias são requisitos essenciais para os nossos clientes – tanto do setor público como do privado – relativamente à sua infraestrutura tecnológica. Por isso, saudamos a colaboração entre a Google e a Thales para disponibilizar uma nuvem soberana na Alemanha. Esta parceria representa uma resposta lógica à crescente procura por soluções altamente seguras e escaláveis ​​para dados sensíveis. Como consultora e integradora de sistemas, permitimos que os nossos clientes acedam diretamente a estas inovações." Volker Krug, CEO da Deloitte Alemanha

"Como um dos principais parceiros do setor público, reconhecemos que a soberania digital é o pré-requisito fundamental para a transformação digital da administração pública. A oferta conjunta da Thales Alemanha e do Google Cloud – especificamente o Google Cloud Dedicated – complementa perfeitamente nosso portfólio, permitindo-nos fornecer aos nossos clientes uma solução tecnologicamente de primeira classe que atende aos rigorosos requisitos regulatórios. Juntamente com nossos parceiros, orientamos órgãos governamentais e instituições públicas na transição para a nuvem de forma segura, transparente e em conformidade com a lei, fortalecendo, assim, de forma sustentável, a capacidade do Estado de atuar na era digital." Thomas Garbe, diretor-geral da SoftwareOne Deutschland GmbH

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial e Cibernético e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores aborda diversos desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.

O Grupo investe mais de 4,5 mil milhões de euros por ano em Investigação e Desenvolvimento em áreas-chave, especialmente para ambientes críticos, como Inteligência Artificial, cibersegurança, tecnologias quânticas e nuvem.

A Thales possui mais de 85.000 funcionários em 65 países. Em 2025, o Grupo gerou vendas de € 22,1 bilhões.

A Thales na Alemanha está sediada em Ditzingen e é uma das maiores subsidiárias nacionais do grupo Thales. A empresa emprega 2.300* pessoas em 9 localidades com fábricação e desenvolvimento próprios. Em 2025, a Thales Deutschland gerou vendas de 670 milhões de euros*. A Thales tem tradição tecnológica na Alemanha há mais de um século. A empresa, uma corporação alemã integrada de eletrônica e sistemas, é um modelo da tradição da engenharia alemã. Como membro reconhecido da indústria de alta tecnologia da Alemanha, a Thales oferece aos seus clientes, no país e no exterior, sistemas de reconhecimento, radar, comunicações e informação de última geração, altamente seguros e ultra confiáveis, bem como serviços para transporte aéreo e marítimo seguro, para necessidades de segurança e proteção civis e militares. Além disso, a Thales na Alemanha possui um portfólio abrangente de soluções de TI para cibersegurança. Em sua unidade de Ulm, a empresa também desenvolve e fabrica componentes de satélite.

A Thales na Alemanha se concentra no sucesso comercial duradouro de seus clientes. Suas parcerias comerciais com clientes em todo o mundo, bem como com parceiros de engenharia e pesquisa locais e internacionais, são baseadas na confiança.

*De acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS), excluindo empreendimentos conjuntos. A Thales Deutschland também gerou receitas substanciais por meio de seus investimentos em empreendimentos conjuntos.

Sobre o Google Cloud

O Google Cloud oferece um conjunto de IA poderoso e otimizado — incluindo infraestrutura de IA, modelos líderes como o Gemini, recursos de gerenciamento de dados, soluções de segurança multicloud, ferramentas e plataforma para desenvolvedores, além de agentes e aplicativos — que permite às organizações transformar seus negócios para a Era dos Agentes. Clientes em mais de 200 países e territórios confiam no Google Cloud como seu parceiro tecnológico de confiança.

Imagens recentes da Thales e de suas atividades nas áreas de Defesa, Aeroespacial, Segurança Cibernética e Digital podem ser encontradas na Biblioteca de Mídia da Thales. Para solicitações específicas, entre em contato com a equipe de Relações com a Mídia.

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