Andersen Global styrker sine globale mobilitetskompetencer med samarbejdspartneren Graebel

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global fortsætter med at styrke sin multidimensionelle platform gennem en samarbejdsaftale med Graebel, en global leder inden for medarbejdermobilitet og managed services med hovedkvarter i USA og globale aktiviteter på tværs af Nord- og Sydamerika, Europa og Asien.

Graebel blev stiftet i 1950 og samarbejder med mange af verdens mest anerkendte organisationer om en mere simpel tilgang til mobilitet og talentstyring. Virksomheden hjælper organisationer med at støtte medarbejdere gennem hele ansættelsen – fra praktikophold og onboarding til national og international mobilitet samt karriereskift – gennem tjenester, der spænder over strategisk planlægning, hjælp til afrejse og på destinationen, assistance under udstationering, hjemsendelse og design af mobilitetsprogrammer. Gennem strategisk rådgivning og intelligent teknologi gør Graebel det muligt for organisationer at træffe mere informerede beslutninger og afstemme talentmobilitet med en bredere forretnings- og arbejdsstyrkestrategi ved hjælp af datadrevet indsigt samt indgående ekspertise inden for mobilitet og governance.

"Vores historie som en familieejet virksomhed har formet vores tilgang til kunderelationer, men vores fokus er fortsat på at levere resultater," udtalte Ron Dunlap, administrerende direktør for Graebel. "Vores samarbejde med Andersen Global gør os endnu bedre i stand til at understøtte kundernes medarbejdermobilitet med løsninger, der er effektive, fleksible og designet til at imødekomme stadig mere komplekse behov for talent og arbejdskraft."

"Arbejdsstyrkens mobilitet er blevet et afgørende element for organisationer, der opererer på tværs af landegrænser," sagde Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Graebels mangeårige engagement i mennesker, kombineret med deres erfaring med at understøtte komplekse programmer for medarbejdermobilitet, supplerer vores eksisterende kompetencer. Dette samarbejde styrker vores forudsætninger for at støtte kunder, når de håndterer medarbejdermobilitet i et stadig mere globalt og tæt forbundet forretningsmiljø."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsfirmaer bestående af eksperter inden for skat, jura og værdiansættelse verden over. Organisationen blev etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC og har i dag mere end 50.000 medarbejdere globalt samt en tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

