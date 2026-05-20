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Andersen Global renforce ses capacités en matière de mobilité internationale en ajoutant Graebel à sa liste de cabinets collaborateurs

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global a choisi de poursuivre le renforcement de sa plateforme multidimensionnelle en signant un accord de collaboration signé avec Graebel, un chef de file mondial dans le domaine de la mobilité des effectifs et des services gérés, dont le siège social est situé aux États-Unis et qui dispose d’une présence internationale couvrant les Amériques, l’Europe et l’Asie.

Fondé en 1950, Graebel collabore avec bon nombre des organisations les plus réputées au monde pour faciliter la mobilité et la gestion des talents. Le cabinet aide les entreprises à accompagner leurs employés tout au long de leur parcours professionnel – des stages à l’intégration en passant par la mobilité nationale et internationale et les transitions de carrière. Ses services couvrent la planification stratégique, l’accompagnement au départ et à l’arrivée, l’assistance pendant les missions, le rapatriement et la conception de programmes de mobilité. Graebel aide les entreprises à prendre des décisions plus éclairées et à aligner la mobilité de leurs talents sur leurs stratégies commerciales et sur leurs stratégies de gestion des effectifs, en s’appuyant sur des insights fondés sur les données et sur une expertise approfondie en matière de mobilité et de gouvernance.

« Notre historique en tant que cabinet familial a façonné notre approche des relations avec nos clients, mais notre priorité reste l’obtention de résultats », a déclaré Ron Dunlap, directeur général de Graebel. « Cette collaboration avec Andersen Global renforce notre capacité à accompagner nos clients avec des solutions de mobilité des effectifs efficaces, réactives et conçues pour répondre aux besoins de plus en plus complexes en matière de talents et de main-d’œuvre. »

Mark L. Vorsatz, président mondial et directeur général d’Andersen, a confié pour sa part : « La mobilité des effectifs est devenue un facteur déterminant pour les organisations qui opèrent à l’échelle internationale. L’engagement de longue date de Graebel envers les personnes, combiné à leur expérience dans l’accompagnement de programmes complexes de mobilité des effectifs, vient compléter nos ressources existantes. Cette collaboration renforce notre capacité à accompagner nos clients dans la gestion de la mobilité des talents, dans un environnement commercial de plus en plus mondialisé et interconnecté. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants, composés de professionnels de la fiscalité et du droit du monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte désormais plus de 50 000 professionnels à travers le monde et est présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
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Andersen Global
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