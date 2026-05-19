InterSystems IntelliCare, premier DPI nativement IA à obtenir la certification du Règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--InterSystems, fournisseur de solutions technologiques innovantes en matière de gestion de données, qui gèrent plus d'un milliard de dossiers médicaux dans le monde, annonce aujourd’hui que ses solutions de dossier patient informatisé (DPI) ont obtenu la certification en tant que dispositifs médicaux de classe IIa conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (MDR). Cette approbation marque une première dans l’Union Européenne : celle du premier DPI entièrement unifié et nativement conçu pour l’intelligence artificielle à obtenir une certification MDR de classe IIa.

Cette certification démontre que le DPI nativement IA d’InterSystems répond aux exigences strictes de l’Union Européenne en matière de sécurité et de qualité. Cette avancée majeure a des implications importantes pour les établissements de santé souhaitant déployer l’IA de manière responsable tout en renforçant la confiance des professionnels de santé et des autorités réglementaires.

InterSystems a obtenu la certification MDR pour InterSystems IntelliCare™, un DPI de nouvelle génération conçu avec des capacités d’intelligence artificielle natives, ainsi que pour InterSystems TrakCare®, un DPI unifié utilisé par de très nombreux établissements de santé à travers le monde. S’appuyant sur les fondations éprouvées d’interopérabilité de TrakCare, InterSystems IntelliCare se distingue par des capacités d’IA intégrées directement au cœur de sa plateforme de données interne, et non ajoutées sous forme d’applications tierces.

« Les organisations de santé attendent légitimement que l’IA soit bien plus qu’un simple module expérimental », déclare Don Woodlock, Président d’InterSystems. « En obtenant la première certification MDR européenne pour un DPI nativement IA, nous établissons un nouveau standard : l’intelligence artificielle doit être au cœur de toutes les applications de santé. »

Au delà des approches fragmentées basées sur des modules IA additionnels, InterSystems IntelliCare permet aux organisations de simplifier leur gouvernance et offre aux cliniciens des outils conçus pour réduire la charge de travail et l’épuisement professionnel. La plateforme fournit des synthèses instantanées des dossiers patients, une documentation clinique pilotée par l’IA, des expériences conversationnelles complètes et des workflows intelligents intégrant un mécanisme essentiel de garantie humaine (« human-in-the-loop »). Des fonctionnalités telles que l’orchestration clinique ambiante capturent, structurent et enregistrent automatiquement les données cliniques en temps réel, tout en suggérant des documentations cliniques et des prescriptions soumises à validation du praticien. InterSystems IntelliCare s’intègre également de manière fluide aux infrastructures informatiques de santé existantes, en s’appuyant sur l’expertise historique d’InterSystems en matière d’intégration et de gestion des données.

À propos d’InterSystems

InterSystems, un fournisseur de solutions innovantes en matière de gestion de données, fournit une plateforme de données unifiée pour le développement d’applications de nouvelle génération sur les secteurs de la santé, de la finance, de l’industrie et de la supply chain dans plus de 80 pays. Nos plateformes de donnée résolvent les problèmes d'interorabilité, de vitesse et d'évolutivité pour les grandes organistions du monde entier afin de concrêtiser le potentiel des données et de permettre aux utilisateurs de percevoir les données de manière imaginative. Crée en 1978, InterSystems s'engage à atteindre l'excellence grâce à son service clients disponible 24h/24 et 7j/7 dans le monde entier. Société privée basée à Boston, dans le Massachusetts, InterSystems dispose de 38 bureaux dans 28 pays travers le monde. Pour plus d'informations, veuillez visiter InterSystems.com.