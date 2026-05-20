Andersen Global wzmacnia globalny potencjał w zakresie mobilności wraz z nawiązaniem współpracy z firmą Graebel

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global kontynuuje działania na rzecz wzmocnienia swojej wielowymiarowej platformy poprzez zawarcie umowy o współpracy z firmą Graebel, globalnym liderem w zakresie mobilności pracowników i usług zarządzanych, którego siedziba mieści się w USA i który prowadzi działalność w obu Amerykach, Europie oraz Azji.

Założona w 1950 r. firma Graebel współpracuje z wieloma najbardziej rozpoznawalnymi organizacjami na świecie, dążąc do uproszczenia procesów relokacji i zarządzania talentami. Firma pomaga organizacjom wspierać swoich pracowników na każdym etapie ich zatrudnienia, od stażu i pierwszych kroków po delegowanie na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz zmiany ścieżki kariery, świadcząc na ich rzecz usługi w zakresie strategicznego planowania, wsparcia procesów przeprowadzki i pomocy na miejscu, pomocy w okresie delegowania, powrotu do kraju oraz opracowywania programów mobilności. Zapewniając strategiczne doradztwo i wykorzystując inteligentne technologie, Graebel umożliwia organizacjom podejmowanie bardziej świadomych decyzji i dostosowanie mobilności talentów do szerszych strategii biznesowych i kadrowych na podstawie informacji pozyskiwanych z danych oraz bogatej wiedzy fachowej na temat mobilności i zarządzania.

– Nasza historia jako firmy rodzinnej ukształtowała nasze podejście do relacji z klientami przy zachowaniu koncentracji na osiąganiu wyników – powiedział Ron Dunlap, dyrektor generalny Graebel. – Dzięki współpracy z Andersen Global wzmacniamy zdolności do wspierania klientów za pomocą wydajnych rozwiązań w zakresie mobilności pracowników, zapewniających odpowiedni czas reakcji i powstałych z myślą o wyjściu naprzeciw coraz bardziej złożonym potrzebom talentów i siły roboczej.

– Mobilność pracowników ma dziś decydujące znaczenie w organizacjach prowadzących działalność transgraniczną – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Wieloletnie zaangażowanie firmy Graebel na rzecz pracowników oraz jej doświadczenie we wspieraniu kompleksowych programów mobilności pracowników stanowią znakomite dopełnienie naszych aktualnych zdolności. Dzięki tej współpracy wzmacniamy potencjał pod względem wspierania klientów w zarządzaniu relokacją talentów w coraz bardziej zglobalizowanym i wzajemnie połączonym otoczeniu biznesowym.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 50 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 1000 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

