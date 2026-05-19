Venionaire Capital mandatée pour structurer le prochain tour de croissance de KISAB

VIENNE ET STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Venionaire Capital a été mandatée par Kiselkarbid i Stockholm AB (« KISAB ») pour structurer et accompagner le prochain tour de croissance de la société. Ce mandat couvre notamment les relations avec les investisseurs, la communication financière et la préparation stratégique du financement, avec pour cible des fonds de capital-investissement de croissance ainsi que des investisseurs stratégiques.

KISAB est une société suédoise spécialisée dans les matériaux semi-conducteurs à base de carbure de silicium, axée sur les substrats SiC avancés destinés à l’électronique de puissance. La société met publiquement en avant ses plaquettes de carbure de silicium de type n de 8 pouces sans défauts BPD, sa plateforme de 8 pouces représentant une avancée technologique importante pour l’électronique de puissance haute performance de nouvelle génération.

KISAB a précédemment levé environ 24 millions d’euros dans le cadre de plusieurs tours de financement. Parmi les investisseurs publiquement cités figurent Fairpoint Capital, Industrifonden et Ingka GreenTech. Venionaire Capital accompagnera désormais la société dans le renforcement de son equity story, la structuration de son dialogue avec les investisseurs et le positionnement de cette opportunité en vue de sa prochaine phase de croissance, liée à des capacités de production nettement plus importantes en Suède, aux États-Unis et au Japon, alors que la demande pour les plaquettes en carbure de silicium de haute qualité de KISAB connaît une forte progression.

Les investisseurs et partenaires stratégiques souhaitant en savoir plus sur KISAB et son prochain tour de croissance sont invités à contacter directement Venionaire Capital.

À propos de KISAB

Kiselkarbid i Stockholm AB (« KISAB ») est une entreprise suédoise spécialisée dans le développement et la production de matériaux semi-conducteurs à base de carbure de silicium. Son siège social est situé à Kista, près de Stockholm.

À propos de Venionaire Capital

Venionaire Capital est un partenaire entrepreneurial au service des investisseurs, des fondateurs et des institutions, spécialisé dans le capital-risque, le capital-investissement, le conseil en transactions et l’innovation dans les hautes technologies.

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