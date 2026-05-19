Locus Robotics adquiere Nexera Robotics y avanza en una innovación patentada en picking autónomo

WILMINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Locus Robotics, líder en automatización de almacenes basada en la flexibilidad, ha anunciado hoy la adquisición de Nexera Robotics, una empresa de robótica con sede en Vancouver especializada en soluciones avanzadas de agarre robótico. La integración de la tecnología patentada de efector final NeuraGrasp™ de Nexera en la plataforma de IA física de Locus Robotics amplía de forma significativa las capacidades de manipulación móvil autónoma de la compañía y expande lo que Locus Array puede gestionar en flujos de trabajo de fulfillment de extremo a extremo.

La manipulación móvil avanzada ofrece la vía más flexible y escalable hacia un fulfillment completamente autónomo, eliminando las limitaciones de la infraestructura fija. Para hacer realidad ese potencial, es necesario poder gestionar toda la complejidad del inventario real, en condiciones reales de almacén y a través de millones de tipos de referencias. Con Locus Array marcando ya un nuevo estándar en picking móvil autónomo Robots-to-Goods, la incorporación de NeuraGrasp acelera esta estrategia y amplía el alcance de la plataforma hacia categorías de producto y tareas de manipulación que las soluciones existentes han tenido dificultades para abordar.

“La frontera de la robótica de almacén actual es la manipulación móvil impulsada por IA a escala empresarial”, afirmó Rick Faulk, CEO de Locus Robotics. “La capacidad de agarrar de forma eficiente millones de tipos de referencias con velocidad y precisión es donde se generará el valor de la próxima década. Nexera ha desarrollado una tecnología técnicamente muy relevante en este ámbito, y combinarla con Locus Array nos sitúa a la vanguardia para elevar la manipulación móvil en toda la industria.”

Un único cabezal de succión para una gama más amplia de referencias reales

NeuraGrasp™ combina inteligencia de agarre impulsada por IA, sensores integrados, visión artificial y una estructura patentada de membrana blanda para adaptarse dinámicamente a las características físicas de cada artículo. Esto permite que un único cabezal de succión se ajuste a variaciones de forma, textura superficial, material, porosidad y peso, generando agarres fiables en inventarios de alta variabilidad, habituales en operaciones reales de almacén. Desarrollada durante cinco años y perfeccionada a lo largo de seis generaciones de mejora continua, NeuraGrasp ha sido validada con miles de horas de funcionamiento y decenas de millones de picks, incluyendo las pruebas de referencias más amplias realizadas con partners comerciales.

“Creamos NeuraGrasp para resolver los desafíos de manipulación que han frenado el picking robótico durante años”, afirmó Roy Belak, CEO de Nexera Robotics. “Unirnos a Locus Robotics nos proporciona la plataforma, la escala y la base de clientes necesarias para llevar esta tecnología disruptiva a los entornos de fulfillment de alta velocidad para los que fue diseñada, donde la velocidad, la fiabilidad y la adaptabilidad en condiciones reales son fundamentales.”

Acelerando el impulso del mercado

Locus Array se presentó oficialmente en MODEX 2026 con un extraordinario interés por parte del mercado y fue reconocido como uno de los tres finalistas al premio Best New Innovation entre más de 200 candidaturas. Actualmente ya está operativo en instalaciones de clientes, con despliegues adicionales en marcha. La adquisición de Nexera refuerza este impulso al ampliar lo que Locus Array puede gestionar de forma autónoma y al expandir significativamente el mercado potencial para Locus Robotics y sus clientes.

Detalles de la adquisición

Nexera Robotics será propiedad total de Locus Robotics y operará como parte de la compañía. Todo el equipo y el liderazgo de Nexera se incorporarán a Locus Robotics para acelerar la integración de NeuraGrasp™ en la plataforma y la hoja de ruta de Locus Array. La adquisición refuerza la posición de Locus Robotics en cuanto a la propiedad intelectual en manipulación móvil y suma una profunda experiencia en manipulación pilotada por IA y efectores finales a la organización de ingeniería de la compañía.

Preguntas frecuentes

¿Por qué Locus Robotics adquiere Nexera Robotics?

Locus Robotics adquiere Nexera Robotics para incorporar tecnología patentada de agarre y experiencia especializada en picking robótico a la hoja de ruta de Locus Array. La tecnología NeuraGrasp™ de Nexera amplía de forma significativa la gama de tipos de productos que Locus Array puede recoger de manera autónoma, avanzando en las capacidades de manipulación móvil y ampliando lo que la plataforma puede gestionar en flujos de trabajo de fulfillment de extremo a extremo.

¿Qué hace NeuraGrasp™?

NeuraGrasp™ combina inteligencia de agarre impulsada por IA, sensores integrados, visión artificial y hardware de agarre blando y adaptable para ayudar a los robots a ajustarse dinámicamente a una amplia variedad de características de artículos. Esto permite que Locus Array recoja de forma fiable una gama mucho más amplia de productos, incluidos artículos con diferentes formas, superficies, materiales, porosidad y peso.

¿Qué tipos de artículos puede ayudar a recoger la tecnología de Nexera a los robots Locus Array?

La tecnología de Nexera está diseñada para ampliar el picking autónomo a una gama más amplia de tipos de producto, incluyendo textiles porosos, artículos embolsados de forma suelta, bolsas de polietileno perforadas, paquetes irregulares, productos delicados, artículos con superficies curvas, productos pequeños y artículos con superficies irregulares o características de embalaje fino.

¿Cuándo comenzará Locus Array a utilizar la tecnología de Nexera?

Locus Robotics comenzará a integrar la tecnología de efector final NeuraGrasp™ de Nexera en la plataforma Locus Array tras la adquisición. Se espera que la tecnología esté disponible en los próximos meses.

Acerca de Nexera Robotics

La tecnología patentada NeuraGrasp de Nexera Robotics permite una flexibilidad y fiabilidad sin precedentes en aplicaciones robóticas de pick-and-place. Con sede en Vancouver, Canadá, la empresa trabaja con proveedores líderes de automatización en todo el mundo para avanzar en las capacidades de los sistemas robóticos en diferentes sectores.

Acerca de Locus Robotics

Locus Robotics es líder en automatización de almacenes basada en la flexibilidad, ofreciendo confianza operativa a operadores de almacén que se enfrentan a un entorno definido por la incertidumbre constante. Locus Robotics permite a las organizaciones planificar, ejecutar y adaptarse ante la volatilidad de los volúmenes, la variabilidad de la mano de obra y la evolución de los perfiles de pedido.

Impulsada por la plataforma LocusONE, Locus Robotics orquesta flujos de trabajo de fulfillment en picking, reposición, clasificación y preparación para embalaje mediante un sistema unificado de robótica, orquestación e IA aplicada. La plataforma proporciona visibilidad predictiva, toma de decisiones adaptativa y ejecución elástica, ofreciendo a los responsables de operaciones una visión clara de la capacidad, el rendimiento y el riesgo, sin necesidad de infraestructura fija ni rediseños disruptivos de las instalaciones.

Con la confianza de más de 150 marcas de retail, healthcare, 3PL e industria en más de 350 centros en todo el mundo, Locus Robotics apoya las operaciones en cada etapa del recorrido hacia la automatización.

A través de un modelo Robots-as-a-Service, pionero en la industria, Locus Robotics permite que el rendimiento evolucione a medida que cambian las necesidades operativas.